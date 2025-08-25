Днём с фарами или без: почему инспекторы закрывают глаза на противотуманки

Можно ли включать противотуманки вместо ближнего света днём? Этот вопрос волнует тысячи водителей, ведь штраф за неправильное использование оптики — вполне реальная перспектива.

Недавно инспектор ГАИ в беседе с порталом naavtotrasse.ru напомнил, что ПДД требуют в светлое время суток обозначать автомобиль на дороге — либо ближним светом фар, либо дневными ходовыми огнями. Но если ДХО отсутствуют, некоторые водители находят "альтернативу" — включают противотуманные фары. Законно ли это?

Штрафы и исключения

За езду без ближнего света или ДХО положено наказание — чаще всего штраф в 500 рублей. Иногда инспектор ограничивается предупреждением, но всё зависит от ситуации.

Многие автомобилисты признаются, что стараются экономить лампы и топливо, объясняя это высоким расходом электроэнергии.

"Чем-то использование противотуманных фонарей кажется оправданным шагом", — пояснил инспектор.

Но тут возникает вопрос: можно ли так ездить, не нарушая правил?

В ПДД нет прямого запрета использовать противотуманки днём вместо ближнего света. На практике водителей за это почти не штрафуют, ведь главное требование закона — чтобы автомобиль был заметен на дороге.

Зачем это действительно нужно

Оптика — это не только "формальность". Днём при ярком солнце машину без фар можно заметить значительно позднее, чем того требует безопасность. Особенно опасно это при обгоне на узкой трассе или в условиях резкого изменения освещённости.

Дневные ходовые огни, ближний свет или даже включённые противотуманки позволяют другим участникам движения увидеть автомобиль издалека. И это реально снижает риск аварии.

Что происходит ночью

Совсем другая ситуация в тёмное время суток. Здесь правила жёстче: автомобиль обязан двигаться с ближним, а при необходимости — с дальним светом фар. Противотуманные фары могут быть включены только как дополнительный источник, но никак не в качестве замены головной оптики.

За нарушение — снова штраф 500 рублей. А если окажется, что фары неисправны полностью, санкции могут быть куда серьёзнее.

Реальная практика

На деле же протоколы за такие мелочи инспекторы выписывают редко. Чаще всего ответственность наступает во время профилактических рейдов или в случае аварии. Если ДТП произошло из-за того, что машину без фар поздно заметили, водитель автоматически рискует стать виновником происшествия.