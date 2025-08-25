Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Автомобиль на закате
Автомобиль на закате
© Designed by Freepik by wirestock is licensed under Public domain
Главная / Авто и мото
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 7:33

Днём с фарами или без: почему инспекторы закрывают глаза на противотуманки

ГАИ разъяснила, можно ли ездить днём с противотуманками вместо ближнего света

Можно ли включать противотуманки вместо ближнего света днём? Этот вопрос волнует тысячи водителей, ведь штраф за неправильное использование оптики — вполне реальная перспектива.

Недавно инспектор ГАИ в беседе с порталом naavtotrasse.ru напомнил, что ПДД требуют в светлое время суток обозначать автомобиль на дороге — либо ближним светом фар, либо дневными ходовыми огнями. Но если ДХО отсутствуют, некоторые водители находят "альтернативу" — включают противотуманные фары. Законно ли это?

Штрафы и исключения

За езду без ближнего света или ДХО положено наказание — чаще всего штраф в 500 рублей. Иногда инспектор ограничивается предупреждением, но всё зависит от ситуации.

Многие автомобилисты признаются, что стараются экономить лампы и топливо, объясняя это высоким расходом электроэнергии.

"Чем-то использование противотуманных фонарей кажется оправданным шагом", — пояснил инспектор.

Но тут возникает вопрос: можно ли так ездить, не нарушая правил?

В ПДД нет прямого запрета использовать противотуманки днём вместо ближнего света. На практике водителей за это почти не штрафуют, ведь главное требование закона — чтобы автомобиль был заметен на дороге.

Зачем это действительно нужно

Оптика — это не только "формальность". Днём при ярком солнце машину без фар можно заметить значительно позднее, чем того требует безопасность. Особенно опасно это при обгоне на узкой трассе или в условиях резкого изменения освещённости.

Дневные ходовые огни, ближний свет или даже включённые противотуманки позволяют другим участникам движения увидеть автомобиль издалека. И это реально снижает риск аварии.

Что происходит ночью

Совсем другая ситуация в тёмное время суток. Здесь правила жёстче: автомобиль обязан двигаться с ближним, а при необходимости — с дальним светом фар. Противотуманные фары могут быть включены только как дополнительный источник, но никак не в качестве замены головной оптики.

За нарушение — снова штраф 500 рублей. А если окажется, что фары неисправны полностью, санкции могут быть куда серьёзнее.

Реальная практика

На деле же протоколы за такие мелочи инспекторы выписывают редко. Чаще всего ответственность наступает во время профилактических рейдов или в случае аварии. Если ДТП произошло из-за того, что машину без фар поздно заметили, водитель автоматически рискует стать виновником происшествия.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

В России введут более строгие правила медосвидетельствования водителей на опьянение с 2027 года — Минздрав сегодня в 3:54

Россиян ждёт жёсткая проверка на алкоголь и наркотики: дату перенесли, но сюрпризы остались

Новые правила проверки на опьянение в России вступят в силу позже, чем ожидалось. Что изменится для водителей в 2025 и 2027 годах?

Читать полностью » Надёжные автомобили до 900 тысяч рублей: эксперт назвал 5 моделей на вторичном рынке сегодня в 3:54

Авто до 900 тысяч: какие модели живут дольше, чем обещает пробег

Можно ли найти надежный автомобиль за 900 тысяч рублей? Перекуп назвал пять моделей, которые не требуют серьезных вложений и еще долго будут на ходу.

Читать полностью » Автоюрист назвал безопасные действия, если на трассе показывают съехать на обочину сегодня в 2:55

Соседний водитель хочет помочь или навредить? Две стороны одного жеста

Что скрывается за жестом водителя, указывающего на обочину: предупреждение о неисправности или попытка обмана? Автоюрист объяснил, как поступить.

Читать полностью » АвтоВАЗ и китайские бренды стали лидерами российского авторынка в июле 2025 года сегодня в 2:16

Машины раскупают как горячие пирожки: июльский скачок продаж в России поразил экспертов

Россияне потратили на новые автомобили 372 млрд рублей — рынок оживает, но до прошлогодних рекордов пока не дотягивает.

Читать полностью » Автоэлектрик объяснил, как правильно прикуривать автомобиль без риска повредить генератор сегодня в 1:57

Ошибка в прикуривании, которая убивает генератор быстрее, чем мороз — её совершают почти все

Как прикурить машину без риска дорогостоящего ремонта? Автоэлектрик рассказал, какие ошибки совершают водители и как их избежать.

Читать полностью » Автовладельцев в России ждёт новая пошлина при прохождении техосмотра с 1 сентября — данные ГК сегодня в 1:10

Сколько теперь будет стоить техосмотр: с 1 сентября вводят пошлину, а впереди ещё рост цен

С 1 сентября вводится новая пошлина за техосмотр — 500 руб. Но кто будет платить, водители или операторы? Решение пока остаётся открытым.

Читать полностью » Эксперты назвали автомобили, двигатели которых проходят до 1,6 млн километров без капремонта сегодня в 0:55

Машины, которые не знают слова "капиталка": узнайте, кто вошёл в золотой список

Какие автомобили способны пройти миллион километров без капремонта? Истории машин с "вечными" моторами, которые до сих пор удивляют своей живучестью.

Читать полностью » Представитель Toyota Motor Europe подтвердил отсутствие планов по возобновлению экспорта машин в Россию сегодня в 0:33

Новая Toyota Camry появилась в России — но не та, которую все ждали

Toyota подтвердила, что не собирается возобновлять продажи новых автомобилей в России, но запасные части для уже купленных машин продолжают поступать.

Читать полностью »

Новости
Спорт и фитнес

Каролина Араухо объяснила, как выполнять суперсеты для укрепления ягодичных мышц дома
Туризм

ТОП-5 мест для бархатного сезона: лучшие направления Крыма для сентября
Питомцы

Врачи-ветеринары назвали особенности ухода за собакой в разные периоды жизни
Дом

Личный опыт: как я работал из спальни и боролся с прокрастинацией
Еда

Рецепт салата Оливье с курицей и йогуртом вместо майонеза
Еда

Приготовление куриного филе в аэрогриле
Спорт и фитнес

Исследование Journal of Osteopathic Medicine: для деформации IT band нужно 900 кг давления
Садоводство

Эксперты напомнили, какие травы важно подстричь в августе на даче
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru