Алина Семёнова Опубликована вчера в 23:53

Штрафы за противотуманные фары: как избежать неприятностей на дороге

Использование противотуманных фар без ближнего света в ясную погоду грозит штрафом

Многие водители задаются вопросом: можно ли включать противотуманные фары в светлое время суток вместо ближнего света, особенно если автомобиль не оснащен дневными ходовыми огнями? Этот вопрос действительно вызывает споры, особенно учитывая, что за неправильное использование оптики предусмотрены административные штрафы. Инспектор ГАИ поделился своим мнением на эту тему.

Штрафы за неправильное использование света

Важно помнить, что за отсутствие включенного ближнего света фар или дневных ходовых огней можно получить штраф. Обычно, если вас остановит инспектор, это обернется штрафом в 500 рублей. Однако иногда возможно ограничиться предупреждением, в зависимости от настроения сотрудника полиции. Некоторые водители избегают использования ближнего света, ссылаясь на дороговизну ламп и увеличение расхода топлива.

Использование противотуманных фар в дневное время может показаться оправданным, но можно ли их включать без нарушения правил? В ПДД нет четкого запрета на этот счет. На практике, водителей, использующих противотуманки в светлое время суток, редко привлекают к ответственности. Однако суть правила заключается в том, чтобы обозначить транспортное средство на дороге.

При неработающей оптике водитель может заметить другую машину слишком поздно, что увеличивает риск ДТП. В ясный день, особенно на узкой загородной трассе, противотуманные фары, ближний свет или дневные ходовые огни позволяют заметить другие автомобили на большем расстоянии.

Ночные поездки и использование противотуманных фар

В темное время суток автомобилисты обязаны передвигаться только с включенным ближним или дальним светом фар. Противотуманные фары могут использоваться как дополнительный источник света, но не могут заменить основную оптику. За несоблюдение этого правила также предусмотрен штраф в размере 500 рублей, но важно отметить, что нарушения, связанные с фарами, фиксируются довольно редко.

Инспекторы ГАИ не спешат выписывать протоколы за такие мелкие правонарушения, и максимум, с чем можно столкнуться — это во время профилактических мероприятий. Однако, если по вине водителя с противотуманками произошло ДТП, он может быть признан виновным в аварии.

Таким образом, использование противотуманных фар в светлое время суток не является четко запрещенным, но важно помнить о правилах и рисках, связанных с безопасностью на дороге.

