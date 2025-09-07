Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 4:12

Операция длилась два часа и собрала 15 хирургов: как спасали месячного ребёнка

Редкая патология foetus in foetu выявлена у ребёнка в Гургаоне

Редкие патологии в медицине всегда вызывают особый интерес, и случай, произошедший в индийском городе Гургаон, стал одним из таких примеров. Врачи местной больницы провели уникальную операцию месячному ребёнку, удалив из её организма два недоразвитых эмбриона.

Что это за патология

Диагноз оказался крайне редким — foetus in foetu. Это состояние встречается всего один раз на полмиллиона случаев. Оно формируется на ранних сроках беременности, когда один плод "поглощает" другого, и тот развивается внутри организма "хозяина".

По данным издания The Times of India, у матери изначально ожидалась тройня, однако в процессе развития один эмбрион включил в себя двух других.

Как обнаружили проблему

Ребёнка доставили в больницу, когда ей исполнилось 20 дней. Родители заметили вздутие живота и то, что девочка перестала нормально есть. В ходе обследования врачи обнаружили образования, которые сдавливали желудок и мешали пищеварению.

Ход операции

Операцию проводила команда из 15 специалистов. Она длилась около двух часов. Хирурги сумели аккуратно удалить недоразвитые эмбрионы, не повредив внутренние органы ребёнка.

Медики отмечают, что вмешательство было крайне сложным из-за необходимости сохранить все жизненно важные функции младенца.

Результаты лечения

После успешной операции девочка быстро пошла на поправку. На сегодняшний день она выписана домой и чувствует себя хорошо.

Врачи называют этот случай показателем высоких возможностей современной хирургии и важности ранней диагностики. Несмотря на редкость патологии, правильное обследование и слаженные действия специалистов помогли сохранить жизнь ребёнку.

