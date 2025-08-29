Секрет спортсменов: как простой ролик заменяет массаж и возвращает лёгкость телу

Массажный ролик сегодня используют не только профессиональные спортсмены, но и те, кто тренируется пару раз в неделю, и даже люди без спортивного опыта. Это простое приспособление помогает снять мышечное напряжение, уменьшить болезненность после нагрузок и вернуть телу ощущение легкости.

Почему стоит попробовать массажный ролик

Методика основана на технике самомассажа — вы медленно прокатываете определённые зоны тела по ролику, прорабатывая напряженные участки. По словам Грейсона Уикхэма, физиотерапевта и основателя Movement Vault, именно этот способ часто становится первым шагом к снятию зажимов и болей.

"В большинстве случаев ролик — это первый шаг к тому, чтобы уменьшить напряжение в мышцах и суставах, а значит, избавиться от боли и начать двигаться лучше", — сказал основатель Movement Vault Грейсон Уикхэм.

Он отмечает, что чрезмерное напряжение мышц заставляет другие суставы компенсировать нагрузку. Со временем это приводит к износу тканей и травмам.

Американский совет по физическим упражнениям (ACE) указывает, что регулярное использование ролика помогает:

• уменьшить болезненность мышц;

• улучшить кровообращение и подвижность суставов;

• снять спазмы и чувство скованности;

• расслабиться после тренировки.

Однако эффект будет недолгим, если ограничиться только прокатыванием. Чтобы закрепить результат, необходимо добавить активные растяжки.

"Если после прокатывания добавить активную растяжку, изменения сохраняются гораздо дольше и при регулярности могут стать постоянными", — отметил Грейсон Уикхэм.

Как правильно выполнять упражнения

Основное правило — медленное движение и внимание к сигналам тела. Как поясняет Джои Турман, тренер и основатель Kuudose, оптимальная скорость — около дюйма в секунду. Нашли болезненный участок? Задержитесь на нём 30-60 секунд, пока напряжение не начнёт уходить.

Новичкам важно помнить: легкий дискомфорт допустим, но резкая боль — сигнал снизить давление или взять более мягкий ролик. Джонатан Джордан, массажист и тренер Bay Club, советует ориентироваться на шкалу ощущений: не выше 7 из 10.

"Я говорю клиентам, что интенсивность может быть полезной, но боль — это плохо", — пояснил тренер Джонатан Джордан.

Если боль сохраняется, нужно прекратить упражнения и проконсультироваться с врачом.

Исследование в International Journal of Sports Physical Therapy (2019) показало: оптимальное время воздействия — минимум 90 секунд на одну группу мышц. Если это слишком долго, начинайте с 30-60 секунд и постепенно увеличивайте продолжительность.

Пять упражнений с роликом

1. Прокатывание задней поверхности бедра

Сядьте на пол, положив ролик под бедро. Начинайте от колена и постепенно прокатывайтесь к ягодицам, прорабатывая внутреннюю, среднюю и внешнюю части.

2. Прокатывание по наружной поверхности бедра (IT-band)

Лягте на бок, разместив ролик под бедром. Верхняя нога помогает регулировать давление. Медленно двигайтесь от тазобедренного сустава к колену.

3. Прокатывание квадрицепса

Лягте на живот, расположите ролик над коленями и медленно прокатывайтесь вверх-вниз по передней поверхности бедра. Для большей нагрузки можно прорабатывать по одной ноге.

4. Прокатывание широчайшей мышцы спины

Лягте на бок, заведите руку за голову и положите ролик в область подмышки. Двигайтесь вверх-вниз, уделяя внимание зоне плеча.

5. Прокатывание грудного отдела позвоночника

Лягте на спину, разместите ролик под верхней частью спины. Согните ноги, руки положите за голову. Поднимите таз и прокатывайтесь от середины до верхнего отдела позвоночника.

Когда лучше выполнять упражнения

Если цель — повысить мобильность и снизить скованность, используйте ролик перед тренировкой. Чтобы уменьшить мышечную боль и ускорить восстановление, прокатывайтесь после занятий или в дни отдыха.

Главное правило — регулярность. Уже через несколько недель мышцы становятся более эластичными, снижается риск травм, а тело ощущается значительно легче.