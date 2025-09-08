Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Утренняя зарядка дома
Утренняя зарядка дома
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Спорт и фитнес
Иван Петровский Опубликована сегодня в 9:10

10 минут на полу — и мышцы ощущают себя после дорогого массажа

Врачи назвали пользу миофасциального релиза для восстановления мышц

Представьте: всего 10 минут, немного свободного места и обычный поролоновый ролик стоимостью около 10 долларов — и ваши мышцы почувствуют заметное облегчение. Такой простой инструмент способен заменить массаж и стать отличной профилактикой для снятия напряжения. Даже если вы далеки от спорта, регулярное использование ролика поможет почувствовать себя лучше — достаточно взять его в руки во время просмотра сериала.

Что такое миофасциальный релиз

Фоам-роллинг — это разновидность самомассажа, официальное название которого звучит как "self-myofascial release" (самостоятельный миофасциальный релиз).
• "Self" — значит, что технику выполняет сам человек.
• "Myofascial" — это фасция, особая соединительная ткань, которая словно паутина или плотный свитер окутывает мышцы и помогает им держать форму.
• "Release" — освобождение, то есть снятие напряжения и устранение склеиваний внутри этой ткани.

По сути, вы вручную разглаживаете микроповреждения в мышцах и фасциях. Иногда ощущения бывают болезненными, но это нормально: глубинный массаж тоже редко проходит без дискомфорта.

Как это работает

Лучшее сравнение, которое используют специалисты: "фоам-роллинг похож на расчесывание спутанных волос". В идеале фасция должна быть эластичной и легко двигаться, но в реальности её повреждают травмы, воспаления, операции, а также нагрузки от бега или силовых упражнений. Это приводит к тугоподвижности и болевым ощущениям. Регулярное прокатывание помогает разгладить фасцию, снять излишнее напряжение и вернуть подвижность.

Когда лучше практиковать

Фоам-роллинг можно делать хоть каждый день. Оптимально использовать его перед тренировкой в качестве разминки. Если при прокатывании вы чувствуете сильную чувствительность в определённой зоне — именно там фасции нуждаются в особом внимании. Постепенно болезненность уходит, а вместе с ней улучшается и самочувствие.

Основные виды инструментов

Хотя чаще всего применяют классический ролик, вариантов для самомассажа несколько:

Стандартный ролик - чёрный цилиндр из мягкого материала, подходит для новичков, бывает 30 и 12 см.
Роликовая палка - позволяет контролировать давление и хорошо прорабатывает ноги, особенно голени. Часто используется бегунами.
Лакросс-мяч - идеально подходит для точечного воздействия, помогает прорабатывать спину и грудь. Может быть довольно болезненным, так как воздействует на небольшую область.
Ролик с рельефом ("rumbler") — оснащён выступами и даёт более глубокое давление, используется опытными спортсменами.
ПВХ-труба - самый жёсткий вариант, обеспечивающий максимальное давление. Подходит для тех, кто уже привык к мягким роликам.

Польза для всех

Важно, что фоам-роллинг одинаково полезен и спортсменам, и людям с малоподвижным образом жизни. Первым он помогает ускорять восстановление после тренировок, а вторым — бороться со скованностью и поддерживать гибкость. Регулярные 10 минут с роликом способны заменить целый сеанс массажа и улучшить общее качество жизни.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Учёные: длительное сидение почти вдвое повышает риск диабета второго типа сегодня в 8:10

Сидячая ловушка: как всего 10 минут спасают тело от разрушения

Всего десять минут в день могут изменить ваше самочувствие. Узнайте, как простой комплекс упражнений вписывается даже в плотный график.

Читать полностью » Врачи рассказали, сколько калорий сжигает гребной тренажёр за час занятий сегодня в 7:50

Секрет выносливости олимпийцев: техника, которая доступна каждому

Гребной тренажёр способен заменить несколько аппаратов в спортзале. Он укрепляет мышцы, развивает выносливость и бережёт суставы. В чём его главный секрет?

Читать полностью » Врачи перечислили основные риски при занятиях на беговой дорожке сегодня в 7:10

Тренировка на беговой дорожке, которая превращает 40 минут в марафон для выносливости

Беговая дорожка — отличный способ укрепить выносливость и разнообразить тренировки. Но чтобы получить результат, важно знать правила безопасности.

Читать полностью » Врачи рассказали, как много физической активности требуется детям ежедневно сегодня в 6:50

Секрет семейных тренировок: как превратить прогулку в спортзал на свежем воздухе

Хотите, чтобы дети росли активными, а семья проводила больше времени вместе? Есть простые и увлекательные способы совместного спорта.

Читать полностью » Учёные: 30 минут ходьбы пять раз в неделю уменьшают риск сердечных заболеваний на 19% сегодня в 6:10

Вечерняя прогулка, которая меняет тело сильнее тренажёрного зала

Короткая прогулка после ужина может удивить вас своими эффектами. Исследования подтверждают: она влияет и на тело, и на настроение.

Читать полностью » Австралийские учёные изучили влияние HIIT тренировок на аппетит у мужчин с лишним весом сегодня в 5:50

HIIT тренировки: короткие минуты, которые меняют тело быстрее, чем часы в зале

Узнайте, чем интервальные тренировки отличаются от обычного кардио, и почему они могут стать идеальным решением для занятых людей.

Читать полностью » Врачи объяснили, какие упражнения на пресс снижают нагрузку на позвоночник сегодня в 5:10

Эти упражнения для пресса делают больше, чем спортзал

Простые упражнения для пресса можно выполнять дома без оборудования. Узнайте, как укрепить корпус и снизить нагрузку на позвоночник.

Читать полностью » Почему марафоны проходят осенью: объяснил физиолог Том Холланд сегодня в 4:50

Осень и зима — лучший спортзал: секрет, о котором забывают

Прохладные дни — лучшее время для тренировок на свежем воздухе. Как использовать холод в свою пользу и превратить зиму в союзника здоровья?

Читать полностью »

Новости
Еда

Жареные огурцы сочетаются с мясом
Авто и мото

Топливный фильтр: когда менять и какие признаки указывают на неисправность — объяснил CEO Likvi.com Александр Коротков
Дом

Сколько стоит умный дом с бюджетными и премиальными решениями
Садоводство

Осенняя посадка роз в Ростовской области возможна до конца октября
Туризм

Пещерные отели становятся новым направлением мирового туристического рынка
Наука и технологии

Тайны ядра Земли раскрыты: углерод неожиданно важен для планеты
Садоводство

Почковый клещ атакует смородину: 3 шага к спасению урожая – инструкция садоводам
Спорт и фитнес

Стивен Блэр: у пловцов ниже риск преждевременной смерти по сравнению с бегунами
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet