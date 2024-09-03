ФНС приостанавливает обмен информацией с ЕС по международным группам компаний

Россия корректирует список стран для обмена данными о международных холдингах.
Федеральная налоговая служба (ФНС) России представила проект документа, предусматривающий корректировку списка стран, с которыми осуществляется автоматический обмен отчётами международных холдингов.
В обновлённом перечне, опубликованном на портале нормативных актов, появились новые участники, включая Албанию и Доминиканскую Республику. Одновременно из списка исключены 27 стран Европейского союза. В пояснительной записке к документу уточняется, что данные государства в одностороннем порядке заявили о прекращении автоматического обмена страновыми отчётами с Россией.
Таким образом, в обновленном списке остались 45 стран и 10 территорий.
Этот перечень имеет существенное значение для деятельности международных холдингов. Согласно Налоговому кодексу России, они обязаны ежегодно предоставлять в ФНС подробную информацию о своей работе во всех странах присутствия. При этом, если головная компания холдинга уже отчитывается в одной из стран, с которой осуществляется обмен отчётами, повторно предоставлять аналогичные данные в России не требуется.
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