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ФНС России приостанавливает обмен отчетами холдингов с 27 странами ЕС
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ФНС приостанавливает обмен информацией с ЕС по международным группам компаний

ФНС России приостанавливает обмен отчетами холдингов с 27 странами ЕС

Россия корректирует список стран для обмена данными о международных холдингах.

Федеральная налоговая служба (ФНС) России представила проект документа, предусматривающий корректировку списка стран, с которыми осуществляется автоматический обмен отчётами международных холдингов.

В обновлённом перечне, опубликованном на портале нормативных актов, появились новые участники, включая Албанию и Доминиканскую Республику. Одновременно из списка исключены 27 стран Европейского союза. В пояснительной записке к документу уточняется, что данные государства в одностороннем порядке заявили о прекращении автоматического обмена страновыми отчётами с Россией.

Таким образом, в обновленном списке остались 45 стран и 10 территорий.

Этот перечень имеет существенное значение для деятельности международных холдингов. Согласно Налоговому кодексу России, они обязаны ежегодно предоставлять в ФНС подробную информацию о своей работе во всех странах присутствия. При этом, если головная компания холдинга уже отчитывается в одной из стран, с которой осуществляется обмен отчётами, повторно предоставлять аналогичные данные в России не требуется.

Фото: Wikimedia Commons/Own work, Rakoon , ( Creative Commons посвящается CC0 1.0 )

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