Федеральная налоговая служба предупреждает о мошенниках, которые звонят гражданам и юридическим лицам и представляются сотрудниками центрального аппарата ФНС России.
В последнее время увеличилось количество сообщений от граждан и юридических лиц о звонках, поступающих, в том числе в мессенджерах якобы от сотрудников налоговых органов.
Звонящие просят предоставить паспортные или другие персональные данные, информацию о задолженностях, расчётных счетах и другие сведения.
Федеральная налоговая служба информирует, что должностные лица центрального аппарата ФНС России не уточняют такую информацию, а также не запрашивают данные для входа на "Единый портал государственных и муниципальных услуг".
В ведомстве призывают граждан не сообщать свои персональные или иные данные незнакомым людям и быть бдительными.
Фото: unsplash. com/Алехандро Эскамилья(Creative Commons Всеобщего общественного достояния CC0 1.0)
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