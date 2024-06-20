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ФНС предупреждает об участившихся звонках от мошенников
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  • Ситора Чаевская
  • Опубликована сегодня в 20:28

ФНС предупреждает об участившихся звонках от мошенников

Федеральная налоговая служба предупреждает о мошенниках, которые звонят гражданам и юридическим лицам и представляются сотрудниками центрального аппарата ФНС России.

В последнее время увеличилось количество сообщений от граждан и юридических лиц о звонках, поступающих, в том числе в мессенджерах якобы от сотрудников налоговых органов.

Звонящие просят предоставить паспортные или другие персональные данные, информацию о задолженностях, расчётных счетах и другие сведения.

Федеральная налоговая служба информирует, что должностные лица центрального аппарата ФНС России не уточняют такую информацию, а также не запрашивают данные для входа на "Единый портал государственных и муниципальных услуг".

В ведомстве призывают граждан не сообщать свои персональные или иные данные незнакомым людям и быть бдительными.

Фото: unsplash. com/Алехандро Эскамилья(Creative Commons Всеобщего общественного достояния CC0 1.0)

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