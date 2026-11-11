Россия Спорт Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Зарплата - Рубли
Зарплата - Рубли
© Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Главная / Экономика
Марк Ульянов Опубликована сегодня в 11:56

ФНС стала проверять то, что раньше ее никогда не интересовало: экономист объяснил, чего ждать предпринимателям

Федеральная налоговая служба начала проверять расходы компаний и ИП, работающих на упрощённой системе налогообложения с объектом "доходы". Раньше такие траты ведомство не интересовали. Теперь налоговая может признать часть расходов выплатами сотрудникам. Тогда предпринимателю придётся доплатить НДФЛ и страховые взносы. Об этом сообщили налоговые консультанты, на которых ссылается РБК.

Оспорить претензии ФНС становится всё труднее. В первом полугодии 2026 года суды поддержали налоговую в 95,2% споров. Это самый высокий показатель с 2016 года. За полгода суды рассмотрели 2,7 тысячи дел на 170 млрд рублей, и налогоплательщики отстояли из этой суммы лишь около 8 млрд. Весной ФНС также усилила контроль за доходами от сдачи жилья в аренду. Для этого ведомство сопоставляет банковские операции, объявления об аренде, показания арендаторов и жалобы соседей.

Директор Института нового общества, экономист Василий Колташов рассказал NewsInfo.Ru, что упрощённая система и мягкое отношение к дроблению бизнеса на несколько ИП много лет помогали компаниям встать на ноги и перейти к более цивилизованной работе.

"В политике разделения ИП, когда средний бизнес делал вид, что он маленький бизнес. И получал всё по максимально упрощённой схеме", — напомнил экономист.

По его словам, теперь ситуация изменилась.

"Сейчас всяческие упрощения допускаются только для реально малого бизнеса, но уже около-средний бизнес уже должен платить НДС, что является большой нагрузкой для него", — пояснил Колташов.

На этом фоне, считает эксперт, начинают появляться злоупотребления. Государство будет выявлять их и бороться с ними "проверочно-репрессивными инструментами".

При этом Колташов не думает, что для бизнеса эти проверки станут неожиданностью.

"Бизнесу бессмысленно переживать, он уже всё давно понял", — отметил он.

Экономист напомнил, что главные изменения произошли в начале года: налоговый режим стал жёстче и сложнее. Теперь предпринимателям остаётся платить налоги по новым нормам.

"А вот уклониться будет опасно", — предупредил Колташов.

Автор Марк Ульянов
Редактор NewsInfo.Ru, магистр политологии. Политический обозреватель с опытом руководства в ведущих российских СМИ. Эксперт в области макроэкономики, медиакоммуникаций.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Опоздания на работу могут обойтись в миллион рублей: один нюанс меняет исход увольнения 27.10.2026 в 16:32

Юрист Владимир Панкратов назвал NewsInfo важные аспекты соблюдения трудового законодательства при опозданиях сотрудников.

Читать полностью » Сервисы доставки еды заставят отвечать за качество: почему последствия почувствуют миллионы покупателей 27.10.2026 в 16:32

Маркетолог Игорь Березин объяснил NewsInfo, почему ужесточение требований к сервисам доставки приведет к увеличению цен для потребителей.

Читать полностью » Контрафакт на маркетплейсах вырос в масштабах: борьба с подделками может обернуться неожиданными последствиями 27.10.2026 в 13:29

Экономист Илья Ломакин-Румянцев рассказал NewsInfo, как резкий рост онлайн-продаж нелегальных товаров увеличивает риски для потребителей.

Читать полностью » Резюме отправлено, а телефон молчит: необычный способ сокращает путь к работодателю 27.10.2026 в 11:35
Невозможное для соискателей: как избежать тысячи конкурентов

Кадровый эксперт Илья Варакин рассказал NewsInfo, почему соискателям стоит обратить внимание на персональный брендинг и новейшие инструменты, которые помогут выделиться на фоне конкурентов.

Читать полностью » Россиянам предложили увеличить налоговый вычет за жилье: кто рискует остаться за бортом новых правил 20.10.2026 в 15:34

Налоговый консультант Татьяна Жукова рассказала NewsInfo, что текущий лимит вычета не соответствует реалиям и требует пересмотра.

Читать полностью » Компании объявляют сокращения и не называют имен: зачем работодатели используют такую тактику 06.10.2026 в 11:10

Юрист Александр Толмачев прокомментировал NewsInfo ситуацию, когда работодатели используют психологическое давление на персонал для добровольных увольнений.

Читать полностью » Обмен мелочи в банке может неприятно удивить: как превратить монеты в купюры без комиссии 05.10.2026 в 14:58

Финансовый эксперт Дмитрий Баранов рассказал NewsInfo, как избежать высоких комиссий при обмене монет на банкноты в кредитном учреждении.

Читать полностью » Доллар снова нацелился вверх: почему отметка в 100 рублей пока остается стрессовым сценарием 29.09.2026 в 12:57

Аналитик Исмаил Исмаилов прокомментировал NewsInfo перспективы роста доллара до ста рублей.

Читать полностью »

Новости
Нижегородская область
Нижегородка поехала в Камбоджу, отбилась от дикой обезьяны и привезла домой половину денег
Технологии
Сенсоры против реальности: логистический прорыв армии США лишил оппонентов шанса на быструю блокаду
Туризм
Первым в самолёт — не значит первым домой: чем оборачивается спешка у дверей и багажных полок
Не "Ларгус", но багажник почти семейный склад: какой японский универсал скрывает дорогую слабость
Технологии
Критический сбой на оборонных мощностях США: Пентагон экстренно ищет замену единственному поставщику
Полмиллиона машин отправили на проверку: какие марки чаще других отзывали в России
Садоводство
Цветы замерли, но корни продолжают работать: почему зимой подкормка требует особой осторожности
На месте греется, в движении остывает: холодная печка может выдать проблему в системе охлаждения
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet