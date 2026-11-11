ФНС стала проверять то, что раньше ее никогда не интересовало: экономист объяснил, чего ждать предпринимателям

Федеральная налоговая служба начала проверять расходы компаний и ИП, работающих на упрощённой системе налогообложения с объектом "доходы". Раньше такие траты ведомство не интересовали. Теперь налоговая может признать часть расходов выплатами сотрудникам. Тогда предпринимателю придётся доплатить НДФЛ и страховые взносы. Об этом сообщили налоговые консультанты, на которых ссылается РБК.

Оспорить претензии ФНС становится всё труднее. В первом полугодии 2026 года суды поддержали налоговую в 95,2% споров. Это самый высокий показатель с 2016 года. За полгода суды рассмотрели 2,7 тысячи дел на 170 млрд рублей, и налогоплательщики отстояли из этой суммы лишь около 8 млрд. Весной ФНС также усилила контроль за доходами от сдачи жилья в аренду. Для этого ведомство сопоставляет банковские операции, объявления об аренде, показания арендаторов и жалобы соседей.

Директор Института нового общества, экономист Василий Колташов рассказал NewsInfo.Ru, что упрощённая система и мягкое отношение к дроблению бизнеса на несколько ИП много лет помогали компаниям встать на ноги и перейти к более цивилизованной работе.

"В политике разделения ИП, когда средний бизнес делал вид, что он маленький бизнес. И получал всё по максимально упрощённой схеме", — напомнил экономист.

По его словам, теперь ситуация изменилась.

"Сейчас всяческие упрощения допускаются только для реально малого бизнеса, но уже около-средний бизнес уже должен платить НДС, что является большой нагрузкой для него", — пояснил Колташов.

На этом фоне, считает эксперт, начинают появляться злоупотребления. Государство будет выявлять их и бороться с ними "проверочно-репрессивными инструментами".

При этом Колташов не думает, что для бизнеса эти проверки станут неожиданностью.

"Бизнесу бессмысленно переживать, он уже всё давно понял", — отметил он.

Экономист напомнил, что главные изменения произошли в начале года: налоговый режим стал жёстче и сложнее. Теперь предпринимателям остаётся платить налоги по новым нормам.