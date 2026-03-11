Займы под нулевую ставку ловят за хвост: разъяснение ФНС по НДФЛ с выгоды от кредитов работодателя

Федеральная налоговая служба разъяснила в своем официальном канале в Max, когда материальная выгода от льготных кредитов не облагается НДФЛ. Речь идет о кредитах от работодателя или взаимозависимых лиц по статье 212 НК РФ. Исключение составляют займы, заключенные до 31 декабря 2024 года на строительство или покупку жилья в России, если есть подтвержденное право на имущественный вычет. ФНС привела примеры с автомобилями и уточнила условия.

Когда возникает материальная выгода

Материальная выгода появляется, если заемщик экономит на процентах по сравнению с рыночными ставками. ФНС указывает, что это касается кредитов от работодателя или связанных с ним лиц по пункту 1 статьи 212 НК РФ. Такая экономия тогда считается доходом и подпадает под НДФЛ.

Механизм работает давно, и ставка налога достигает 35 процентов по пункту 2 статьи 224 НК РФ именно с разницы в процентах. С 2021 по 2023 год мораторий приостанавливал взимание, но с 2024-го норма вернулась полностью. Федеральный закон от 8 августа 2024 года номер 259-ФЗ добавил уточнения по применению.

Выгода возникает при трех условиях: кредитор связан с заемщиком или его работодателем, есть трудовые отношения или экономия маскирует оплату труда. Это подтверждает письмо Минфина от 27 февраля 2025 года номер 03-04-06/19262.

Исключения для кредитов на жилье

Льготный кредит освобождают от НДФЛ, если договор займа заключили до 31 декабря 2024 года на новое строительство или покупку жилья в России. Это распространяется и на перекредитование старых кредитов банками для тех же целей. Условие — наличие права на имущественный вычет по подпункту 3 пункта 1 статьи 220 НК РФ, подтвержденное налоговой по пункту 8 той же статьи.

Такая выгода не считается доходом при соблюдении всех формальностей. ФНС подчеркивает, что подтверждение вычета от налогового органа обязательно. Без него льгота не сработает.

При отсутствии связей между заемщиком и кредитором льготная ставка не создает выгоды, подлежащей налогу. Цель кредита здесь роли не играет, главное — независимость сторон.

Примеры из практики и мнение эксперта

Гражданин купил машину в салоне и взял беспроцентный кредит на три года от банка, где не работает — выгоды нет, НДФЛ не платит. Другой случай: сотрудник банка взял такой же кредит у работодателя — возникает материальная выгода, облагаемая налогом. ФНС разобрала эти ситуации подробно.

Владелец сети дилерских центров "Альянс тракс" Алексей Иванов объяснил ТАСС детали.

С этой разницы — подчеркну, именно с разницы в процентах, а не с суммы кредита — взимается НДФЛ по ставке 35% (п. 2 ст. 224 НК РФ).

Он отметил неоднозначность дилерских программ под нулевой процент.

Если ставка субсидируется дилером или связанной фирмой, налоговая может увидеть встречное обязательство. Для госпрограмм расчет особый — разница между ставкой программы и договора, как в письме Минфина от 3 июля 2025 года номер 03-04-06/65089. Получившим уведомление Иванов советует проверить условие и оспорить при ошибке.