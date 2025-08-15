Конец тишине в дороге: автомобили снова заговорят голосом радио

В ближайшие годы привычный для водителей звук FM-радио может вновь стать обязательным спутником любой поездки. Уже в 2025 году планируется ввести правило, по которому все автомобили, ввозимые в Россию, должны будут иметь аналоговый FM-приёмник и унифицированный предустановленный медиаплеер.

Почему это стало актуально

С ростом импорта автомобилей, особенно из Китая, производители всё чаще исключают из комплектации классические FM-тюнеры, заменяя их цифровыми сервисами и онлайн-платформами. Иногда радиоприёмник остаётся, но без поддержки RDS — функции, которая выводит на экран название радиостанции и композиции.

Для российских радиостанций это проблема: миллионы водителей, ежедневно проводящих время за рулём, оказываются вне охвата эфирного вещания. Потеря аудитории означает и падение рекламных доходов, и снижение влияния традиционных СМИ.

Кто продвигает инициативу

Технический директор "Европейской медиагруппы" Олег Бондаренко рассказал, что требование об обязательном наличии FM-радио предлагается включить в стратегический документ — "Концепцию развития телерадиовещания до 2035 года". Разработкой этого документа с 2023 года занимаются крупнейшие медиахолдинги страны: "Национальная Медиа Группа", "Газпром-Медиа Холдинг", ВГТРК, "Первый канал", "РТРС" и "Медиа-1 Менеджмент".