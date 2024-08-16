Стало известно, каким транспортом предпочитает путешествовать большая часть россиян

Большинство россиян (70%) предпочитают самолеты для путешествий, несмотря на то, что треть из них испытывают нелюбовь к полетам, а каждый пятый страдает аэрофобией. Из тех, кто выбирает авиаперелеты, 47% делают это в любом случае, 14% предпочтут самолет только при отсутствии пересадок, а 9% — если полет не превышает 5 часов, сообщает Газета.Ру.

Однако 23% россиян предпочитают поезд, особенно на короткие расстояния или при более низкой стоимости билета. Популярность железнодорожных маршрутов к курортам продолжает расти. В то же время 32% испытывают дискомфорт при полетах, а 24% страдают аэрофобией.

Фото: commons.wikimedia.org/Douglas Paul Perkins (Creative Commons Attribution 3.0 Unported license)