Летающие лягушки: когда водное существо бросает вызов небу и меняет правила игры в джунглях

Вы когда-нибудь слышали о лягушках, которые умеют "летать"? Это не фантастика, а реальность! Летающие лягушки действительно способны планировать в воздухе, преодолевая до 15 метров между деревьями. Хотя они не машут крыльями, их уникальная анатомия позволяет им парить, словно маленькие парапланеристы.

Где обитают летающие лягушки?

Эти удивительные земноводные предпочитают тропические леса. Их родина — Африка, Мадагаскар, Филиппины, Индия, Япония, Китай и Малайский архипелаг. В естественной среде они большую часть времени проводят на деревьях, спускаясь на землю лишь в брачный период или чтобы отложить икру.

Секрет их полётов — в перепонках на лапках, которые могут растягиваться до 20 квадратных сантиметров. Но перепонки — не единственное. Лапки покрыты липкой слизью и снабжены маленькими зубчиками, что обеспечивает надёжное сцепление с поверхностью и точность прыжков. Благодаря этому лягушка уверенно "парит" между ветвями.

Внешний вид и окраска

Размеры летающих лягушек сильно различаются: от миниатюрных 2 сантиметров до крупных особей длиной 9-10 сантиметров, обычно самки крупнее самцов. Окрас может быть ярко-зелёным, оранжевым, коричневым, с пятнами или без них. Радужная оболочка глаз варьируется от оранжевого до красно-коричневого оттенка, а у редких видов встречаются ярко-голубые крапинки. Интересный факт: при испуге лягушка темнеет, маскируясь от хищников.

В брачный период лягушки издают характерные щелчки. Самка откладывает до 800 яиц, но не охраняет их, а покрывает специальной пеной, которая затвердевает и защищает кладку от врагов. Самец оплодотворяет яйца снаружи.

"В природе эти амфибии живут высоко на деревьях, спускаясь лишь для размножения", — отмечают исследователи.

Содержание летающих лягушек дома

Хотите завести такого экзотического питомца? Для него потребуется просторный террариум минимум 30x60 см, а лучше — больше. Важно создать комфортную среду с живыми растениями, лианами и укрытиями, например, кокосовыми скорлупами. Влажность должна быть высокой — около 80%, а вместо грунта внизу террариума следует налить 6 см воды. Поскольку вода быстро загрязняется, уборку нужно проводить регулярно.

В рационе летающих лягушек в неволе — тараканы и, для крупных особей, мелкие мышата.