Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Авиакомпания FlyDubai
Авиакомпания FlyDubai
© commons.wikimedia.org by Andreyphotoair is licensed under CC BY-SA 3.0
Главная / Туризм
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 17:09

Flydubai стирает границы между классами: эконом превращается в бизнес

Flydubai вводит бесплатное питание и развлечения для всех пассажиров эконом-класса с ноября

С ноября 2025 года авиакомпания flydubai внедряет масштабные изменения в обслуживании пассажиров эконом-класса. Теперь даже путешественники с самыми базовыми тарифами смогут рассчитывать на горячее питание, напитки и доступ к современной системе развлечений — то, что раньше было доступно только бизнес-классу.

Новое меню и выбор блюд

Компания обновила питание на борту, сделав его полноценной частью сервиса. В каждом тарифе теперь включено горячее блюдо, лёгкая закуска и напиток на выбор. Меню можно выбрать заранее при покупке билета через сайт авиакомпании. Варианты охватывают кухни разных регионов мира — от насыщенной индийской и пряной ближневосточной до русской, европейской и азиатской.

Блюда разрабатываются с учётом длительности полёта, поэтому пассажирам предлагаются как сытные варианты для дальних маршрутов, так и лёгкие блюда для коротких перелётов. Подача осуществляется в термоупаковке, которая сохраняет температуру и вкус, а напитки — от соков до кофе и чая — включены без дополнительной платы.

Развлечения без ограничений

Ещё одним важным обновлением стал бесплатный доступ к мультимедийной системе на борту. Если раньше фильмы и музыка входили только в бизнес-тариф, теперь ими сможет пользоваться каждый пассажир. Система работает на нескольких языках и предлагает более тысячи фильмов, сериалов, музыкальных композиций и познавательных программ.

Для удобства предусмотрен как общий экран, так и индивидуальные устройства — на дальних маршрутах пассажирам выдают планшеты с предустановленным контентом. Также можно подключить собственные наушники или использовать фирменные, предоставляемые экипажем.

Сравнение тарифов flydubai

Тариф

До обновления

После обновления

Лёгкий

Только ручная кладь, без питания и развлечений

Включено горячее питание, напитки, развлекательная система

Гибкий

Питание за доплату, выбор места

Питание включено, доступ к фильмам и музыке

Бизнес

Полный сервис

Без изменений, добавлено новое меню премиум-класса

Эти изменения делают эконом-класс более конкурентоспособным, особенно для тех, кто выбирает flydubai вместо более дорогих авиакомпаний, но хочет комфорта.

Как выбрать лучший тариф

  1. Планируйте маршрут заранее. Для коротких перелётов достаточно базового тарифа, а на дальних выгоднее оформить "Гибкий".
  2. Выбирайте меню заранее. Это гарантирует, что нужное блюдо будет доступно на рейсе.
  3. Используйте бонусную программу. Участники программы Skywards получают дополнительные привилегии — повышенный лимит багажа и приоритетную посадку.
  4. Заранее подключайте развлечения. Можно скачать мобильное приложение и продолжить просмотр фильма после полёта.

Ошибки при бронировании → последствия → альтернатива

  • Ошибка: бронировать билет без учёта длительности рейса.
    Последствие: вы получите лёгкое питание на длительном перелёте.
    Альтернатива: при бронировании выбирайте расширенный тариф с дополнительным выбором блюд.
  • Ошибка: игнорировать предварительный выбор меню.
    Последствие: может остаться только ограниченный ассортимент.
    Альтернатива: оформить заказ на сайте за 24 часа до вылета.
  • Ошибка: брать с собой еду в ручной клади.
    Последствие: при посадке может быть отказ из-за правил безопасности.
    Альтернатива: воспользоваться включённым горячим питанием flydubai.

А что если лететь ночью?

На ночных рейсах авиакомпания делает акцент на спокойствии и отдыхе. В меню входят блюда с пониженным содержанием сахара и кофеина, а освещение приглушено для комфортного сна. В систему развлечений добавлены аудиокниги и расслабляющая музыка. По отзывам, это делает даже бюджетные перелёты менее утомительными.

Плюсы и минусы новых тарифов

Плюсы

Минусы

Бесплатное питание во всех тарифах

Возможен рост стоимости билетов

Расширенное меню с мировыми кухнями

Меню фиксируется заранее

Доступ к 1000+ развлечениям

На коротких рейсах контент ограничен

Улучшенный сервис без перехода в бизнес

Некоторые опции требуют онлайн-заказа

Повышенный комфорт для эконом-класса

Возможны задержки при обслуживании на полных рейсах

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Как выбрать блюдо заранее?
На сайте flydubai при бронировании доступен раздел "Выбор меню". Там можно отметить предпочтения и аллергенные ограничения.

Можно ли получить детское меню?
Да, детские блюда доступны при заказе за 48 часов до вылета и включают полезные и сбалансированные продукты.

Доступна ли система развлечений без интернета?
Да, контент загружается в память бортовой системы, подключение к Wi-Fi не требуется.

Есть ли различия между старшими и новыми бортами?
На новых самолётах Boeing 737 MAX установлены улучшенные экраны и большее пространство между креслами.

Мифы и правда

Миф: эконом-класс не отличается от лоукостеров.
Правда: flydubai предлагает питание и развлечения, чего нет у большинства бюджетных перевозчиков.

Миф: бесплатное питание ухудшит качество обслуживания.
Правда: авиакомпания увеличила штат бортпроводников и оптимизировала процесс подачи.

Миф: новые услуги повысят стоимость билета.
Правда: обновление включено в базовую стоимость, а повышение цен минимально.

Исторический контекст

Flydubai была основана в 2008 году как дочерняя компания Emirates, ориентированная на средние и короткие маршруты. Сначала авиакомпания позиционировалась как лоукостер, но постепенно сместила акцент на улучшение сервиса. В 2020-х годах flydubai активно развивает направления в Европу, Центральную Азию и Россию, а её парк включает более 80 современных Boeing 737.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Осенние маршруты по Поволжью и Прикамью становятся альтернативой популярным туристическим направлениям сегодня в 16:05
Маршрут выходного дня, где нет толп и суеты: путешествие по Удмуртии с душой, а не по расписанию

Откройте для себя Удмуртию осенью с Марией Курбатовой: уникальные места и секреты, которые сделают ваши поездки незабываемыми в золотую пору года.

Читать полностью » На Филиппинах туристов впечатлили китовые акулы, тарсиеры и река Лобок сегодня в 15:58
Случайный билет "куда угодно" обернулся путешествием мечты: как отпуск без плана стал лучшим в жизни

Спонтанная поездка на Филиппины длиной в 12 дней открыла удивительные горизонты и культурные традиции, которые вдохновят любого искателя приключений.

Читать полностью » Специалист по туризму Алексеев посоветовал необычные места для отдыха в РФ под Новый год сегодня в 15:06
Отпуск по-русски: где провести новогодние каникулы, чтобы и согреться, и не разориться

Руководитель туроператора Олег Алексеев назвал NewsInfo места, где можно получить максимум впечатлений в январские каникулы.

Читать полностью » Туристы выбирают Шую за купеческую архитектуру и редкие памятники XIX века сегодня в 14:55
Шуя обошла Суздаль и Плёс: москвичи нашли новый центр "русского духа"

Шуя — город с богатой историей и уникальной атмосферой, где живой русский дух ощутим повсюду. Узнайте, что привлекает туристов и какие места обязательны для посещения.

Читать полностью » Цена билета в купе поезда №104 Сочи — Москва выросла почти на 50% за год сегодня в 13:50
Цены на билеты из Сочи взлетели как самолёт: купе подорожало

Непредсказуемый рост цен на зимние билеты из Сочи в Москву вызывает негативные эмоции! Узнайте, как не стать жертвой высоких тарифов на автобусные и железнодорожные маршруты и где искать выгодные предложения.

Читать полностью » Эксперты рассказали о новых тарифах и категориях шенгенских виз в 2025 году сегодня в 12:53
Шенгенская виза в 2025 году: новые правила, цены и способы подачи

Хотите отправиться в Европу, но боитесь запутаться в визовых правилах? В этом материале — актуальная инструкция 2025 года: от видов виз до частых ошибок заявителей.

Читать полностью » Названы лучшие пляжи и достопримечательности острова Фукуок во Вьетнаме сегодня в 11:51
Туристы выбирают Фукуок: главные курорты, развлечения и интересные места острова

Фукуок — жемчужина Вьетнама, где тропические пляжи соседствуют с древними храмами и современными парками. Рассказываем, что посмотреть и куда поехать на острове.

Читать полностью » Названы основные способы покупки яхты: у дистрибьютора, брокера или с рук сегодня в 10:47
Как правильно купить яхту и не прогореть: гид по дистрибьюторам и брокерам

Новая или подержанная, из России или Европы — разберём, где выгоднее и безопаснее купить яхту, и какие подводные камни скрываются за красивыми каталогами.

Читать полностью »

Новости
Еда
Эксперты напомнили: нож переносит бактерии с кожуры авокадо на мякоть
Культура и шоу-бизнес
Бритни Спирс назвала мемуары бывшего мужа попыткой заработать на её имени
Культура и шоу-бизнес
Во время съёмок "Иллюзии обмана" Марк Руффало остановил драку с участием Вуди Харрельсона
Еда
Учёные: горячая вода разрушает структуру куриного мяса и повышает риск бактерий
Питомцы
Правильно подобранная модель намордника не мешает дыханию и терморегуляции
Красота и здоровье
Профессор Лииса Галеа: чувствительность к гормональным колебаниям влияет на риск депрессии
Питомцы
Если вы часто в разъездах, спокойный кот перенесёт ваше отсутствие легче
Спорт и фитнес
Ориентация на вес вместо выносливости мешает прогрессу — считают эксперты по фитнесу
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet