Flydubai стирает границы между классами: эконом превращается в бизнес
С ноября 2025 года авиакомпания flydubai внедряет масштабные изменения в обслуживании пассажиров эконом-класса. Теперь даже путешественники с самыми базовыми тарифами смогут рассчитывать на горячее питание, напитки и доступ к современной системе развлечений — то, что раньше было доступно только бизнес-классу.
Новое меню и выбор блюд
Компания обновила питание на борту, сделав его полноценной частью сервиса. В каждом тарифе теперь включено горячее блюдо, лёгкая закуска и напиток на выбор. Меню можно выбрать заранее при покупке билета через сайт авиакомпании. Варианты охватывают кухни разных регионов мира — от насыщенной индийской и пряной ближневосточной до русской, европейской и азиатской.
Блюда разрабатываются с учётом длительности полёта, поэтому пассажирам предлагаются как сытные варианты для дальних маршрутов, так и лёгкие блюда для коротких перелётов. Подача осуществляется в термоупаковке, которая сохраняет температуру и вкус, а напитки — от соков до кофе и чая — включены без дополнительной платы.
Развлечения без ограничений
Ещё одним важным обновлением стал бесплатный доступ к мультимедийной системе на борту. Если раньше фильмы и музыка входили только в бизнес-тариф, теперь ими сможет пользоваться каждый пассажир. Система работает на нескольких языках и предлагает более тысячи фильмов, сериалов, музыкальных композиций и познавательных программ.
Для удобства предусмотрен как общий экран, так и индивидуальные устройства — на дальних маршрутах пассажирам выдают планшеты с предустановленным контентом. Также можно подключить собственные наушники или использовать фирменные, предоставляемые экипажем.
Сравнение тарифов flydubai
|
Тариф
|
До обновления
|
После обновления
|
Лёгкий
|
Только ручная кладь, без питания и развлечений
|
Включено горячее питание, напитки, развлекательная система
|
Гибкий
|
Питание за доплату, выбор места
|
Питание включено, доступ к фильмам и музыке
|
Бизнес
|
Полный сервис
|
Без изменений, добавлено новое меню премиум-класса
Эти изменения делают эконом-класс более конкурентоспособным, особенно для тех, кто выбирает flydubai вместо более дорогих авиакомпаний, но хочет комфорта.
Как выбрать лучший тариф
- Планируйте маршрут заранее. Для коротких перелётов достаточно базового тарифа, а на дальних выгоднее оформить "Гибкий".
- Выбирайте меню заранее. Это гарантирует, что нужное блюдо будет доступно на рейсе.
- Используйте бонусную программу. Участники программы Skywards получают дополнительные привилегии — повышенный лимит багажа и приоритетную посадку.
- Заранее подключайте развлечения. Можно скачать мобильное приложение и продолжить просмотр фильма после полёта.
Ошибки при бронировании → последствия → альтернатива
- Ошибка: бронировать билет без учёта длительности рейса.
Последствие: вы получите лёгкое питание на длительном перелёте.
Альтернатива: при бронировании выбирайте расширенный тариф с дополнительным выбором блюд.
- Ошибка: игнорировать предварительный выбор меню.
Последствие: может остаться только ограниченный ассортимент.
Альтернатива: оформить заказ на сайте за 24 часа до вылета.
- Ошибка: брать с собой еду в ручной клади.
Последствие: при посадке может быть отказ из-за правил безопасности.
Альтернатива: воспользоваться включённым горячим питанием flydubai.
А что если лететь ночью?
На ночных рейсах авиакомпания делает акцент на спокойствии и отдыхе. В меню входят блюда с пониженным содержанием сахара и кофеина, а освещение приглушено для комфортного сна. В систему развлечений добавлены аудиокниги и расслабляющая музыка. По отзывам, это делает даже бюджетные перелёты менее утомительными.
Плюсы и минусы новых тарифов
|
Плюсы
|
Минусы
|
Бесплатное питание во всех тарифах
|
Возможен рост стоимости билетов
|
Расширенное меню с мировыми кухнями
|
Меню фиксируется заранее
|
Доступ к 1000+ развлечениям
|
На коротких рейсах контент ограничен
|
Улучшенный сервис без перехода в бизнес
|
Некоторые опции требуют онлайн-заказа
|
Повышенный комфорт для эконом-класса
|
Возможны задержки при обслуживании на полных рейсах
Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Как выбрать блюдо заранее?
На сайте flydubai при бронировании доступен раздел "Выбор меню". Там можно отметить предпочтения и аллергенные ограничения.
Можно ли получить детское меню?
Да, детские блюда доступны при заказе за 48 часов до вылета и включают полезные и сбалансированные продукты.
Доступна ли система развлечений без интернета?
Да, контент загружается в память бортовой системы, подключение к Wi-Fi не требуется.
Есть ли различия между старшими и новыми бортами?
На новых самолётах Boeing 737 MAX установлены улучшенные экраны и большее пространство между креслами.
Мифы и правда
Миф: эконом-класс не отличается от лоукостеров.
Правда: flydubai предлагает питание и развлечения, чего нет у большинства бюджетных перевозчиков.
Миф: бесплатное питание ухудшит качество обслуживания.
Правда: авиакомпания увеличила штат бортпроводников и оптимизировала процесс подачи.
Миф: новые услуги повысят стоимость билета.
Правда: обновление включено в базовую стоимость, а повышение цен минимально.
Исторический контекст
Flydubai была основана в 2008 году как дочерняя компания Emirates, ориентированная на средние и короткие маршруты. Сначала авиакомпания позиционировалась как лоукостер, но постепенно сместила акцент на улучшение сервиса. В 2020-х годах flydubai активно развивает направления в Европу, Центральную Азию и Россию, а её парк включает более 80 современных Boeing 737.
