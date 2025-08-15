Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Стопка золотисто-коричневых творожных оладий с кружевными краями
Стопка золотисто-коричневых творожных оладий с кружевными краями
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 7:34

Неожиданный секрет пышных оладий: что скрывает кисломолочный ингредиент

Оладьи на кислом молоке: пищевая ценность и технология приготовления по ГОСТу

Вы когда-нибудь пробовали оладьи, которые тают во рту? Эта классика домашней кухни не оставит равнодушным никого! Оладьи на кислом молоке, приготовленные на дрожжах, получаются невероятно нежными и воздушными. И самое главное — их может сделать даже начинающий кулинар!

Ингредиенты

  • Кислое молоко — 200 мл
  • Вода — 50 мл
  • Сухие дрожжи — 5 г
  • Сахар — 2 ст. л.
  • Пшеничная мука — 170 г
  • Яйцо — 1 шт.
  • Растительное масло — 50 г
  • Соль — по вкусу
  • Ванилин — по вкусу

Пошаговое приготовление

Для начала просейте муку через сито — это насытит её кислородом и поможет тесту лучше подниматься. Убедитесь, что кислое молоко и вода имеют комнатную температуру. В небольшой миске соедините теплую воду и сахар. Добавьте сухие дрожжи и оставьте на 10-15 минут. На поверхности должна появиться пена — это значит, что дрожжи активировались.

В отдельной чаше соедините кислое молоко и яйцо. Хорошо перемешайте венчиком. Не забудьте предварительно вымыть яйцо с содой, чтобы убрать возможные бактерии. В полученную смесь добавьте щепотку соли и ванилина. Постепенно вводите просеянную муку, тщательно перемешивая тесто до однородной консистенции.

Накройте чашу с тестом полотенцем и оставьте в теплом месте на 30-40 минут. Тесто увеличится в объеме, и не стоит его перемешивать! На разогретую сковороду налейте немного растительного масла. С помощью ложки выкладывайте тесто, формируя оладьи. Жарьте по 1-2 минуты с каждой стороны на небольшом огне, чтобы они успели пропечься внутри.

Готовые оладьи выкладывайте на бумажное полотенце, чтобы избавиться от лишнего масла. Подавайте их с джемом, сгущенкой или сметаной.

