Фриттата
Фриттата
© commons.wikimedia.org by John Freeman is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic
Главная / Еда
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 8:09

Омлет, который меняет представление о завтраке: секреты пышности и вкуса

Как сделать воздушный омлет на сковороде с добавлением молока

Вы когда-нибудь задумывались, почему омлет — один из самых популярных завтраков во всем мире? Его готовят в каждой семье, и при этом у каждого повара есть свой секрет пышности и вкуса. Сегодня мы расскажем, как приготовить идеальный пышный омлет на сковороде — простой, быстрый и невероятно вкусный завтрак, который понравится всей семье.

Ингредиенты для классического пышного омлета

  • 3 крупных яйца
  • 90 мл молока (подойдет как коровье, так и растительное)
  • Соль по вкусу
  • 1 столовая ложка рафинированного растительного масла

Пошаговый рецепт приготовления

Для начала убедитесь, что у вас есть все необходимое. Яйца желательно брать крупные, а молоко — натуральное, с любым процентом жирности. Можно даже использовать растительное молоко, если вы предпочитаете.

Тщательно промойте яйца — на скорлупе может быть много бактерий. Аккуратно разбейте их в глубокую миску и взбейте вилкой до однородности, чтобы белок и желток полностью смешались.

Влейте молоко в яйца. Традиционно на одно яйцо берут столько молока, сколько помещается в половинке скорлупы этого яйца — удобный способ измерения! Затем посолите смесь по вкусу. На этом этапе можно добавить любые любимые ингредиенты: свежую зелень, лук, чеснок, бекон, курицу, сыр или помидоры. Но классический вариант также очень вкусен и сытен.

Выберите сковороду с антипригарным покрытием, керамическую или чугунную — все подойдут. Обязательно смажьте её рафинированным растительным маслом, чтобы омлет не пригорел. Масло лучше использовать именно рафинированное, так как оно не будет дымиться при жарке.

Вылейте смесь на разогретую сковороду и готовьте на небольшом огне, чтобы омлет не подгорел. Накройте крышкой — это поможет омлету подняться и равномерно прожариться сверху. Обычно на это уходит около 8-10 минут, но время зависит от вашей плиты и сковороды. Проверяйте готовность через 5-6 минут.

Когда омлет готов, снимите его с огня и оставьте под крышкой еще на 5 минут — так он станет ещё более нежным и сочным.

Подавайте омлет горячим, дополняя свежими овощами или зеленью по желанию. Такой завтрак зарядит вас энергией и подарит отличное настроение на весь день!

