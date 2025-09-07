Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Панкейки с яблочным пюре и корицей
Панкейки с яблочным пюре и корицей
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Еда
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 2:08

Пышность без усилий: как кефир делает панкейки идеальными, экономя ваше время и бюджет

Панкейки на кефире выходят пышными и нежными

Вы когда-нибудь задумывались, почему одни панкейки получаются пышными и нежными, а другие — плоскими и резиновыми? Секрет в правильном сочетании ингредиентов и тонкостях приготовления, которые мы раскроем в этом рецепте. Сегодня я расскажу, как приготовить аппетитные и очень вкусные панкейки на кефире — идеальный завтрак, который легко и быстро можно сделать с утра.

Ингредиенты для панкейков на кефире

  • Кефир (густой) — 0,5 л
  • Яйца (отборной категории) — 2 шт.
  • Пшеничная мука — около 300 г (может потребоваться чуть больше или меньше)
  • Сахар — 2 столовые ложки
  • Сливочное масло — 70 г
  • Сода — 1 чайная ложка
  • Соль — 0,5 чайной ложки

Пошаговый рецепт

Первым делом слегка подогрейте кефир на маленьком огне, постоянно помешивая, чтобы он не свернулся. Добавьте в него соду и быстро перемешайте венчиком. Вы сразу заметите, как смесь начинает пузыриться — это признак активной реакции, которая и подарит вашим панкейкам пышность.

В отдельной миске слегка взбейте яйца с сахаром и солью, не доводя до пены. Это важно — пышность в этом рецепте достигается не за счет взбитых яиц, а благодаря реакции кефира с содой. Муку обязательно просейте — это насытит её воздухом и сделает тесто легче.

Влейте яичную смесь в кефир, аккуратно перемешайте. Затем тонкой струйкой добавляйте жидкие ингредиенты в муку, постоянно размешивая венчиком, чтобы избежать комочков. Не стоит слишком усердствовать с размешиванием — чем больше воздуха останется в тесте, тем пышнее будут панкейки.

Растопите сливочное масло на небольшом огне, следя, чтобы оно не закипело. Остудите его и влейте в тесто, тщательно перемешайте. Масло придаст выпечке приятный ореховый аромат и сделает текстуру более нежной. Консистенция теста должна напоминать густую сметану — если оно получилось слишком жидким, добавьте немного муки, если слишком густым — чуть кефира.

Разогрейте сковороду с антипригарным покрытием на среднем огне. Если сомневаетесь, смажьте её тонким слоем растительного масла перед первым блином. Выкладывайте тесто ложкой, формируя ровные блинчики среднего размера — примерно как блюдце. Жарьте до появления пузырьков на поверхности, затем аккуратно переверните и доведите до готовности.

Готовые панкейки складывайте стопкой, сверху можно положить кусочек сливочного масла. Едят их, отрезая сразу несколько штук, как кусок торта. Они отлично сочетаются с разными соусами, сметаной, сиропом, кремом, а также прекрасно дополняют чашку кофе или чая.

Полезные советы и интересные факты

  1. Если хотите, чтобы панкейки получились еще более пышными, используйте кефир с максимальной кислотностью — он усилит реакцию с содой.
  2. Просеивание муки не только удаляет комочки, но и насыщает её кислородом, что улучшает структуру теста.
  3. В некоторых странах, например в США, панкейки традиционно подают с кленовым сиропом, что придает им особый вкус и аромат.
  4. Сливочное масло в тесте не только улучшает вкус, но и предотвращает прилипание панкейков к сковороде.

Приготовление панкейков на кефире — отличный способ начать день с вкусного и сытного завтрака. Этот рецепт прост в исполнении, а результат всегда радует своей нежностью и пышностью. Попробуйте, и вы убедитесь, что домашние панкейки могут быть не хуже, а порой и лучше, чем в кафе!

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Чем заменить муку в соусах: кулинары рекомендуют использовать льняное семя сегодня в 2:16

Секрет густого соуса без муки: теперь готовлю только так

Льняное семя может заменить муку и сделать соус густым, бархатистым и полезным. Узнайте, как этот простой продукт меняет привычные рецепты.

Читать полностью » El Español: учёные предупредили, что даже одна пицца в неделю повышает риск инсульта вчера в 21:16

Любимое блюдо, которое подкрадывается к мозгу: чем опасна пицца для здоровья

Учёные выяснили, что даже пицца раз в неделю может навредить мозгу и сосудам: повышается риск инсульта и деменции, особенно у пожилых людей.

Читать полностью » Эксперт Писарева рассказала, какие яблоки лучше выбрать для похудения вчера в 20:19

Фрукт, который работает лучше модных диет: чем яблоки помогают фигуре

Диетолог рассказала, как яблоки помогают худеть: клетчатка в кожуре даёт сытость, а зелёные сорта с низким ГИ подходят даже диабетикам. Оптимум — 1–3 в день.

Читать полностью » Врач: пиво с калорийными закусками может вызвать обострение гастрита и рефлюкса вчера в 19:33

Как провести вечер с пивом без риска для здоровья: простые правила

Чипсы, сухарики и копчёности к пиву могут обернуться не просто изжогой, а панкреатитом: врач назвала самые опасные закуски для организма.

Читать полностью » Картофельное пюре рекомендуют готовить с оливковым маслом вместо сливочного вчера в 18:49

Картофельный гарнир превращается в ресторанный — всего одна замена делает чудо

Как сделать привычное картофельное пюре нежным и воздушным без сливочного масла? Один простой секрет поможет изменить вкус и текстуру блюда.

Читать полностью » Картофель фри дома: повара советуют замачивать ломтики для удаления крахмала вчера в 17:44

Картошка фри дома может быть хрустящей: секрет скрыт в одном простом шаге

Почему домашняя картошка фри часто выходит мягкой и масляной? Разбираем главные ошибки и делимся секретами хрустящей корочки.

Читать полностью » Овощные котлеты из кабачков и картофеля подходят для постного и вегетарианского меню вчера в 16:26

Простые продукты — максимум пользы: кабачково-картофельные котлеты для буднего стола

Эти котлеты из кабачков и картофеля удивят вкусом и нежной текстурой, а простые ингредиенты помогут приготовить их без лишних усилий.

Читать полностью » Диетолог объяснила, какие продукты укрепляют сердце, кости и иммунитет после 50 лет вчера в 15:42

Вилка против старости: какие продукты продлевают молодость после 50

Диетолог назвала продукты, которые замедляют старение после 50: рыба, кисломолочные, овощи и злаки помогают дольше сохранять бодрость и здоровье.

Читать полностью »

Новости
Авто и мото

В Румынии запущено серийное производство двигателя с прямым впрыском газа от Renault и Geely
Культура и шоу-бизнес

Сын Арнольда Шварценеггера Патрик женился на модели Эбби Чемпион
Спорт и фитнес

Упражнения пилатеса уменьшают боль в суставах и улучшают осанку — Лаура Арндт
Еда

Лимонный сок освежит овощной салат
Дом

Посудомоечные таблетки можно использовать для чистки унитаза
Садоводство

Розмарин – натуральный щит от тли и мух: как вырастить здоровый урожай без химии
Наука и технологии

Учёные сообщили об обнаружении убегающей карликовой галактики за пределами группы NGC 524
Туризм

Горная Аркадия в Пелопоннесе: главные достопримечательности региона
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet