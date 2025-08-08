Секрет пышных оладий без яиц: кулинарный фокус, о котором молчат

Вы когда-нибудь задумывались, как приготовить вкусные оладьи без использования яиц? Оладьи на кефире — это отличный способ насладиться завтраком, не тратя много времени и усилий. Этот простой рецепт поможет вам создать пышные и воздушные оладьи всего из нескольких ингредиентов!

Ингредиенты

Кефир — 500 мл

Пшеничная мука — 2 стакана

Сода — 1 ч. л.

Сахар — 2 ст. л. (по вкусу)

Соль — 1 ч. л.

Пошаговое приготовление

Начните с подготовки всех необходимых продуктов. Лучше всего использовать теплый кефир, так как это поможет муке лучше смешаться и избежать комков. Однако, если у вас есть только холодный кефир, не переживайте — это не помешает!

В глубокой миске влейте кефир, добавьте сахар и соль. Количество сахара можно регулировать по своему вкусу. После этого просейте муку, добавляя её постепенно, начиная с половины.

Тщательно перемешайте муку с кефиром до получения однородного теста, напоминающего по консистенции густую сметану. Если тесто слишком густое, добавьте немного кефира. В конце добавьте соду и оставьте тесто на 5 минут, чтобы оно запузырилось.

Разогрейте сковороду на сильном огне и добавьте немного растительного масла. Ложкой выкладывайте тесто, формируя оладьи. Жарьте их на среднем огне до золотистой корочки, накрыв сковороду крышкой для лучшего пропекания.

Переверните оладьи и жарьте с другой стороны до румяной корочки. Готовые оладьи можно выкладывать на тарелку. Если вы хотите, можно снова смазать сковороду маслом, но это не обязательно. Подавайте оладьи горячими со сметаной, вареньем или сгущенкой.