Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Оладьи на талкане с мёдом и ягодами
Оладьи на талкане с мёдом и ягодами
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Еда
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 14:12

Секрет пышных оладий без яиц: кулинарный фокус, о котором молчат

Рецепт оладий без яиц: ингредиенты и процесс приготовления

Вы когда-нибудь задумывались, как приготовить вкусные оладьи без использования яиц? Оладьи на кефире — это отличный способ насладиться завтраком, не тратя много времени и усилий. Этот простой рецепт поможет вам создать пышные и воздушные оладьи всего из нескольких ингредиентов!

Ингредиенты

  • Кефир — 500 мл
  • Пшеничная мука — 2 стакана
  • Сода — 1 ч. л.
  • Сахар — 2 ст. л. (по вкусу)
  • Соль — 1 ч. л.

Пошаговое приготовление

Начните с подготовки всех необходимых продуктов. Лучше всего использовать теплый кефир, так как это поможет муке лучше смешаться и избежать комков. Однако, если у вас есть только холодный кефир, не переживайте — это не помешает!

В глубокой миске влейте кефир, добавьте сахар и соль. Количество сахара можно регулировать по своему вкусу. После этого просейте муку, добавляя её постепенно, начиная с половины.

Тщательно перемешайте муку с кефиром до получения однородного теста, напоминающего по консистенции густую сметану. Если тесто слишком густое, добавьте немного кефира. В конце добавьте соду и оставьте тесто на 5 минут, чтобы оно запузырилось.

Разогрейте сковороду на сильном огне и добавьте немного растительного масла. Ложкой выкладывайте тесто, формируя оладьи. Жарьте их на среднем огне до золотистой корочки, накрыв сковороду крышкой для лучшего пропекания.

Переверните оладьи и жарьте с другой стороны до румяной корочки. Готовые оладьи можно выкладывать на тарелку. Если вы хотите, можно снова смазать сковороду маслом, но это не обязательно. Подавайте оладьи горячими со сметаной, вареньем или сгущенкой.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Как приготовить вино из красной рябины в домашних условиях сегодня в 10:54

Забытый рецепт: почему наши бабушки делали вино именно из этих ягод

Хотите удивить гостей необычным вином? Попробуйте домашний вариант из красной рябины — вкусно, полезно и просто! Готовится всего за 17 дней.

Читать полностью » Рецепт куриных рулетиков в беконе с сыром от шеф-повара сегодня в 10:42

Эти куриные рулетики в беконе могут стать вашим новым кулинарным хитом — узнайте, почему

Узнайте, как быстро и просто приготовить куриные рулетики в беконе — идеальную закуску для любого праздника. Вкусно и эффектно!

Читать полностью » Шашлык на минеральной воде: преимущества маринада и пошаговая инструкция сегодня в 9:48

Шашлык на минералке: как газированная вода меняет всё

Узнайте, как приготовить шашлык на минералке из свинины, который станет настоящим украшением вашего пикника. Нежное мясо и аромат специй — это просто!

Читать полностью » Торт Орех — классический рецепт с фундуком и бисквитом сегодня в 9:38

Торт, который тает во рту: скрытый секрет советских кондитеров

Нежный торт с грецкими орехами и шоколадным кремом — идеальный десерт для любого праздника. Простой рецепт, который покорит даже гурманов!

Читать полностью » Как приготовить плов с курицей: советы по выбору риса и специй сегодня в 8:39

Готовлю этот плов на ужин — и всегда просят добавки: простой рецепт с барбарисом и чесноком

Ароматный плов с курицей в казане — просто, вкусно и без лишних хлопот! Узнайте секрет идеального риса и сочного мяса.

Читать полностью » Грузинский салат Тбилиси: ингредиенты и способ приготовления от кулинарных экспертов сегодня в 8:31

Грузинская кухня у вас дома: готовим сытный салат с говядиной и фасолью за 15 минут

Яркий и сытный салат "Тбилиси" с говядиной, фасолью и грецкими орехами — без майонеза, но с потрясающим вкусом. Узнай, как приготовить этот грузинский шедевр!

Читать полностью » Правила приготовления стейка Рибай: почему важно дать мясу отдохнуть перед жаркой сегодня в 7:37

Стейк Рибай за 30 минут: нежное мясо, которое тает во рту

Хотите идеальный стейк Рибай? Секрет — в мраморной говядине Black Angus и правильной обжарке. Узнайте, как добиться сочности и румяной корочки!

Читать полностью » Рецепт трески в кляре с молоком и мукой: пошаговый способ приготовления сегодня в 7:23

Добавляю в кляр один секретный ингредиент — и рыба тает во рту: рецепт, который просят все гости

Хрустящая треска в кляре — простое и вкусное блюдо, которое украсит любой стол. Сочное филе под золотистой корочкой: секрет идеального кляра и тонкости жарки.

Читать полностью »

Новости
Культура и шоу-бизнес

Variety: Polygram снимет фильм об истории любви Оззи и Шэрон Осборн
Дом

Простой способ продлить жизнь кухонной столешницы без лишних затрат
Авто и мото

Geely Galaxy Xingyao 8EV получит электромотор на 340 л. с.
Питомцы

Как адаптировать кошку из приюта к новому дому: рекомендации зоопсихологов
Красота и здоровье

Травматолог Алексей Глухов объяснил, почему летом болят колени и как этого избежать
Садоводство

Декоративная капуста в Костроме: лучшие цветы для осенних сочетаний
Наука и технологии

Крупнейший клад железных слитков в Европе найден в Боснии: сенсационное открытие
Еда

Как избежать плесени и ботулизма при приготовлении баклажанов в масле
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru