Густой мех — не защита от солнца: эти собаки летом страдают больше всех

Пушистые собаки всегда вызывают восторг, особенно у тех, кто впервые видит такую "живую шубку". Но вместе с умилением приходит и забота: летом густая шерсть становится настоящим испытанием для питомца. Хозяевам приходится уделять больше внимания уходу, охлаждению и гигиене. Зимой же эти псы преображаются и чувствуют себя в своей стихии — мороз для них комфортнее, чем жара.

Самые пушистые породы собак

Тибетский мастиф

Эта гигантская собака достигает 90 см в холке. Её густая шерсть с обильным подшерстком спасает от холода, но в жару создаёт проблемы. Особенно выделяется "львиная грива" вокруг головы и начёс на лапах. Идеальный образ сторожа тибетских монастырей. Ньюфаундленд

Крупный и массивный пёс с тёмной, плотной шерстью. Такой окрас дополнительно притягивает солнечные лучи, что летом становится минусом. Ньюфаундленды линяют активно и требуют ежедневного вычёсывания. Самоедская собака

Северный красавец со светлой двойной шубкой. Несмотря на её объём, уход не слишком сложен — достаточно регулярного расчесывания раз в неделю. Природный "самоедская улыбка" делает этих собак особенно очаровательными. Бобтейл

Крупная, лохматая собака с волнистой шерстью, напоминающей укладку. В холоде шубка защищает отлично, но летом в ней тяжело. Окрас чаще всего бело-серый, что добавляет породе привлекательности. Чау-чау

На вид — пушистый медвежонок. Главная особенность — фиолетовый язык. Шерсть может быть длинной или короткой, но в любом случае она очень густая. В жарком климате таким питомцам приходится непросто. Бородатый колли

Энергичная собака с длинной гладкой шерстью. Без ежедневного ухода её шерсть быстро сбивается в колтуны. Для содержания нужны расчёски и терпение. Кеесхонд (голландский волчий шпиц)

Средний по размеру шпиц с высотой в холке до 55 см. Шерсть густая, длинная, окрас напоминает волчий. Чтобы шубка выглядела ухоженной, вычёсывать нужно регулярно. Американская эскимосская собака

Более компактный представитель шпицев — рост от 30 до 48 см. Белая шерсть иногда имеет кремовый оттенок. Главная задача хозяина — тщательный уход за её густотой и чистотой.

Сравнение пород

Порода Размер Уход за шерстью Сложность в жару Особенность Тибетский мастиф Крупный Средний Высокая "Львиная грива" Ньюфаундленд Крупный Высокий Высокая Тёмный окрас Самоед Средний Лёгкий Средняя Белая "улыбка" Бобтейл Крупный Средний Высокая Волнистая шубка Чау-чау Средний Средний Высокая Фиолетовый язык Бородатый колли Средний Очень высокий Средняя Сбивается шерсть Кеесхонд Средний Средний Средняя Волчий окрас Американская эскимосская Малый/средний Средний Средняя Белый цвет

Советы шаг за шагом

Летом обеспечьте собаке доступ к прохладным помещениям или кондиционеру. Всегда держите рядом миску с прохладной водой. Используйте охлаждающие коврики или специальные жилеты. Вычёсывайте питомца регулярно, особенно в период линьки. Никогда не стригите под ноль — подшерсток защищает кожу от перегрева.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: игнорировать линьку.

Последствие: колтуны, перегрев.

Альтернатива: ежедневное расчесывание, использование фурминатора.

Ошибка: стричь слишком коротко.

Последствие: ожоги кожи, тепловой удар.

Альтернатива: аккуратная стрижка у грумера, сохранение подшерстка.

Ошибка: прогулки в полдень.

Последствие: перегрев, ожоги подушечек лап.

Альтернатива: ранние утренние и вечерние прогулки.

А что если…

А что если жить в южном регионе и всё равно хочется завести пушистого питомца? Решение возможно: регулярный уход, кондиционер дома, прохладные места для отдыха. Но стоит быть готовым к тому, что в жарком климате такие собаки требуют больших затрат сил и времени.

Плюсы и минусы

Плюсы Минусы Эффектный внешний вид Трудоёмкий уход Отлично переносят холод Плохо переносят жару Верные и надёжные компаньоны Много шерсти в доме Часто здоровые и выносливые Требуют груминга

FAQ

Как выбрать породу пушистой собаки?

Определитесь с климатом: для северных регионов подойдут любые, для юга лучше выбирать менее густошёрстных.

Сколько стоит содержание?

Расходы выше среднего: груминг, качественный корм, кондиционер летом.

Что лучше — вычёсывать или стричь?

Вычёсывать обязательно. Стрижка допустима, но только у профессионала и не под ноль.

Мифы и правда

Миф: летом лучше полностью обстричь пушистую собаку.

Правда: подшерсток защищает от перегрева, полное снятие шерсти опасно.

Миф: длинношёрстные собаки всегда грязные.

Правда: при регулярном уходе их шерсть остаётся чистой и красивой.

Миф: пушистые породы не подходят для квартиры.

Правда: многие из них прекрасно живут в доме, главное — уход.

3 интересных факта

Самоеды издавна использовались в упряжках и спали с хозяевами, согревая их в мороз. Бобтейлов часто сравнивают с овцами — настолько схож их окрас. Чау-чау — одна из древнейших пород, корни которой уходят в Китай.

Исторический контекст

Тибетский мастиф веками охранял монастыри и стада на высокогорьях.

Ньюфаундленды помогали рыбакам Канады вытаскивать сети и людей из воды.

Самоеды сопровождали кочевые племена на Севере, выполняя роль и ездовой, и охотничьей собаки.