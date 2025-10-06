Густой мех — не защита от солнца: эти собаки летом страдают больше всех
Пушистые собаки всегда вызывают восторг, особенно у тех, кто впервые видит такую "живую шубку". Но вместе с умилением приходит и забота: летом густая шерсть становится настоящим испытанием для питомца. Хозяевам приходится уделять больше внимания уходу, охлаждению и гигиене. Зимой же эти псы преображаются и чувствуют себя в своей стихии — мороз для них комфортнее, чем жара.
Самые пушистые породы собак
-
Тибетский мастиф
Эта гигантская собака достигает 90 см в холке. Её густая шерсть с обильным подшерстком спасает от холода, но в жару создаёт проблемы. Особенно выделяется "львиная грива" вокруг головы и начёс на лапах. Идеальный образ сторожа тибетских монастырей.
-
Ньюфаундленд
Крупный и массивный пёс с тёмной, плотной шерстью. Такой окрас дополнительно притягивает солнечные лучи, что летом становится минусом. Ньюфаундленды линяют активно и требуют ежедневного вычёсывания.
-
Самоедская собака
Северный красавец со светлой двойной шубкой. Несмотря на её объём, уход не слишком сложен — достаточно регулярного расчесывания раз в неделю. Природный "самоедская улыбка" делает этих собак особенно очаровательными.
-
Бобтейл
Крупная, лохматая собака с волнистой шерстью, напоминающей укладку. В холоде шубка защищает отлично, но летом в ней тяжело. Окрас чаще всего бело-серый, что добавляет породе привлекательности.
-
Чау-чау
На вид — пушистый медвежонок. Главная особенность — фиолетовый язык. Шерсть может быть длинной или короткой, но в любом случае она очень густая. В жарком климате таким питомцам приходится непросто.
-
Бородатый колли
Энергичная собака с длинной гладкой шерстью. Без ежедневного ухода её шерсть быстро сбивается в колтуны. Для содержания нужны расчёски и терпение.
-
Кеесхонд (голландский волчий шпиц)
Средний по размеру шпиц с высотой в холке до 55 см. Шерсть густая, длинная, окрас напоминает волчий. Чтобы шубка выглядела ухоженной, вычёсывать нужно регулярно.
-
Американская эскимосская собака
Более компактный представитель шпицев — рост от 30 до 48 см. Белая шерсть иногда имеет кремовый оттенок. Главная задача хозяина — тщательный уход за её густотой и чистотой.
Сравнение пород
|Порода
|Размер
|Уход за шерстью
|Сложность в жару
|Особенность
|Тибетский мастиф
|Крупный
|Средний
|Высокая
|"Львиная грива"
|Ньюфаундленд
|Крупный
|Высокий
|Высокая
|Тёмный окрас
|Самоед
|Средний
|Лёгкий
|Средняя
|Белая "улыбка"
|Бобтейл
|Крупный
|Средний
|Высокая
|Волнистая шубка
|Чау-чау
|Средний
|Средний
|Высокая
|Фиолетовый язык
|Бородатый колли
|Средний
|Очень высокий
|Средняя
|Сбивается шерсть
|Кеесхонд
|Средний
|Средний
|Средняя
|Волчий окрас
|Американская эскимосская
|Малый/средний
|Средний
|Средняя
|Белый цвет
Советы шаг за шагом
-
Летом обеспечьте собаке доступ к прохладным помещениям или кондиционеру.
-
Всегда держите рядом миску с прохладной водой.
-
Используйте охлаждающие коврики или специальные жилеты.
-
Вычёсывайте питомца регулярно, особенно в период линьки.
-
Никогда не стригите под ноль — подшерсток защищает кожу от перегрева.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: игнорировать линьку.
Последствие: колтуны, перегрев.
Альтернатива: ежедневное расчесывание, использование фурминатора.
-
Ошибка: стричь слишком коротко.
Последствие: ожоги кожи, тепловой удар.
Альтернатива: аккуратная стрижка у грумера, сохранение подшерстка.
-
Ошибка: прогулки в полдень.
Последствие: перегрев, ожоги подушечек лап.
Альтернатива: ранние утренние и вечерние прогулки.
А что если…
А что если жить в южном регионе и всё равно хочется завести пушистого питомца? Решение возможно: регулярный уход, кондиционер дома, прохладные места для отдыха. Но стоит быть готовым к тому, что в жарком климате такие собаки требуют больших затрат сил и времени.
Плюсы и минусы
|Плюсы
|Минусы
|Эффектный внешний вид
|Трудоёмкий уход
|Отлично переносят холод
|Плохо переносят жару
|Верные и надёжные компаньоны
|Много шерсти в доме
|Часто здоровые и выносливые
|Требуют груминга
FAQ
Как выбрать породу пушистой собаки?
Определитесь с климатом: для северных регионов подойдут любые, для юга лучше выбирать менее густошёрстных.
Сколько стоит содержание?
Расходы выше среднего: груминг, качественный корм, кондиционер летом.
Что лучше — вычёсывать или стричь?
Вычёсывать обязательно. Стрижка допустима, но только у профессионала и не под ноль.
Мифы и правда
-
Миф: летом лучше полностью обстричь пушистую собаку.
Правда: подшерсток защищает от перегрева, полное снятие шерсти опасно.
-
Миф: длинношёрстные собаки всегда грязные.
Правда: при регулярном уходе их шерсть остаётся чистой и красивой.
-
Миф: пушистые породы не подходят для квартиры.
Правда: многие из них прекрасно живут в доме, главное — уход.
3 интересных факта
-
Самоеды издавна использовались в упряжках и спали с хозяевами, согревая их в мороз.
-
Бобтейлов часто сравнивают с овцами — настолько схож их окрас.
-
Чау-чау — одна из древнейших пород, корни которой уходят в Китай.
Исторический контекст
Тибетский мастиф веками охранял монастыри и стада на высокогорьях.
Ньюфаундленды помогали рыбакам Канады вытаскивать сети и людей из воды.
Самоеды сопровождали кочевые племена на Севере, выполняя роль и ездовой, и охотничьей собаки.
