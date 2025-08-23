Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Кавказская овчарка
Кавказская овчарка
© commons.wikimedia.org by Zeshor is licensed under CC BY-SA 4.0
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 13:37

Кеесхонды: маленькие комки счастья, которые боятся грома и фейерверков

Уход за кеесхондом: основные рекомендации по содержанию и воспитанию

Кеесхонды — это не просто собаки, а настоящие пушистые весельчаки, которые способны завоевать сердце любого. Эти дружелюбные создания, известные также как вольфшпицы, отличаются не только своим внешним видом, но и уникальным характером.

Уникальный внешний вид

Несмотря на небольшие размеры, кеесхонды имеют окраску, напоминающую волков. Однако, в отличие от своих диких сородичей, они не отличаются бесстрашием. Эти собаки скорее являются нежными и чувствительными натурами, которые требуют ласки и заботы.

Кеесхонды обладают довольно тонкой психикой. Они ужасно боятся громких звуков, таких как хлопки от петард или грозы. В такие моменты они становятся настоящими трусишками, не оставляя своего хозяина ни на шаг. Это стоит учитывать, если вы планируете праздники с фейерверками.

Шерсть без запаха

Одним из приятных аспектов содержания кеесхонда является то, что они практически не имеют специфического запаха. Однако это возможно только при условии регулярного ухода. Если вам не нравится запах собачьей шерсти, кеесхонд — отличный выбор.

Эти пушистики полны энергии и обожают активные прогулки. Они будут счастливы бегать по лесу, играть в парке или купаться в речках. Однако стоит помнить, что кеесхонды плохо переносят жару, поэтому в летние дни лучше ограничивать их активность.

Дрессировка и общение

Кеесхонды не слишком любят обучение, но это не значит, что они не способны усваивать команды. Главное — превращать занятия в игру и не перегружать их долгими тренировками. В общении с ними важно проявлять уважение и ласку, так как они очень чувствительны к грубости.

Кеесхонды — это идеальные компаньоны для тех, кто ищет дружелюбного и игривого друга. Их уникальный характер и преданность делают их отличным выбором для семьи.

