Девушка на больничном
Девушка на больничном
© freepik.com by DC Studio is licensed under public domain
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 13:17

Простуда, грипп или ковид: как распознать болезнь с первых симптомов

Врач Ольга Уланкина объяснила, как отличить грипп от простуды и коронавируса

С наступлением холодного сезона простуды становятся привычным делом, но важно уметь отличить безобидное ОРВИ от гриппа или коронавируса. От правильной оценки симптомов зависит и скорость обращения за помощью, и эффективность лечения.

Как распознать грипп

Грипп начинается внезапно и резко. Температура может подскочить до 39 градусов и держаться несколько суток. Человек испытывает сильный озноб, ломоту в теле, выраженную головную боль. Насморк и кашель, как правило, появляются не сразу, а спустя один-два дня после начала болезни.

"Грипп отличается острым началом: температура взлетает до 39 градусов и держится несколько дней", — пояснила врач Ольга Уланкина.

Особенности ОРВИ

Обычная простуда переносится легче. Интоксикация выражена слабее, температура редко превышает 38 градусов и сбивается сравнительно легко. Основные проявления — боль в горле, кашель и насморк, которые появляются с первых дней заболевания.

Чем отличается ковид

Коронавирусная инфекция более непредсказуема. Она может протекать бессимптомно либо приводить к тяжёлым поражениям лёгких. Ещё одна особенность — длительный инкубационный период: если у гриппа он составляет 1-3 дня, то при ковиде он может достигать двух недель.

Когда обращаться к врачу

При любом из перечисленных симптомов важно не заниматься самолечением. Высокая температура, затруднённое дыхание, резкая слабость или боль в груди — это сигналы к немедленному обращению за медицинской помощью.

Своевременное вмешательство специалистов помогает снизить риск осложнений и быстрее вернуться к нормальной жизни.

