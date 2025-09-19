Грипп или ОРВИ: ошибка в диагнозе может стоить здоровья

С приходом холодного сезона традиционно растёт число простудных заболеваний. Многие люди путают грипп и ОРВИ, считая их практически одинаковыми. На самом деле это разные состояния, требующие различного подхода к лечению и профилактике.

В чём разница между гриппом и ОРВИ

По словам терапевта Марины Овсянниковой, оба заболевания относятся к вирусным инфекциям, но имеют свои особенности.

"Острая респираторная вирусная инфекция вызвана вирусами. Всего их насчитывается около 200 подтипов, включая риновирус, аденовирус, метапневмовирус", — пояснила доктор Марина Овсянникова.

Грипп — это отдельная разновидность ОРВИ. Он опаснее из-за более тяжёлого течения и высокого риска осложнений: от пневмонии и отита до менингита.

Симптомы гриппа

Для гриппа характерно резкое начало болезни: человек может точно назвать день и даже час, когда почувствовал себя плохо. Температура быстро поднимается выше 38,5 °C. Появляются сильная слабость, мышечные и суставные боли, сухой кашель.

Симптомы ОРВИ

При других респираторных инфекциях течение мягче. Температура часто ниже, насморк и боль в горле выражены сильнее, чем при гриппе. Заболевание развивается постепенно, иногда в течение 1-2 дней.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: переносить грипп "на ногах".

Последствие: риск осложнений, включая пневмонию.

Альтернатива: постельный режим и вызов врача при первых симптомах.

Ошибка: лечить вирус антибиотиками.

Последствие: бесполезная нагрузка на организм и рост устойчивости бактерий.

Альтернатива: симптоматическая терапия и обильное питьё.

Ошибка: не делать прививку от гриппа.

Последствие: высокие риски заражения и осложнений.

Альтернатива: вакцинация в начале осени.

Советы шаг за шагом

При первых признаках высокой температуры и резкого ухудшения самочувствия — вызвать врача. Соблюдать покой, избегать физических нагрузок. Пить больше жидкости, чтобы снизить интоксикацию. Использовать жаропонижающие при температуре выше 38-38,5 °C. Не заниматься самолечением антибиотиками.

А что если…

Если не отличить грипп от лёгкой ОРВИ и не обратиться за медицинской помощью вовремя, инфекция может осложниться воспалением лёгких или менингитом. В таких случаях уже требуется госпитализация.

Часто задаваемые вопросы

Можно ли заразиться гриппом и ОРВИ одновременно?

Да, при ослабленном иммунитете возможно сочетанное инфицирование.

Как понять, что у ребёнка именно грипп?

Обычно температура поднимается резко, появляется вялость, отказ от еды и жалобы на боли в теле.

Помогает ли витамин C при лечении?

Он не лечит вирус, но поддерживает иммунитет и облегчает течение болезни.

Исторический контекст

Эпидемии гриппа известны человечеству с древности. Самая разрушительная — "испанка" 1918 года, унёсшая десятки миллионов жизней. Именно после неё началась активная разработка вакцин.

Заключение

ОРВИ встречаются часто, но именно грипп требует особого внимания и осторожности. Знание симптомов помогает вовремя обратиться к врачу и избежать тяжёлых последствий.