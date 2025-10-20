Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 8:32

ОРЗ, ОРВИ или грипп: врачи объяснили, как отличить простуду от опасной инфекции

Доктор наук Наталья Орлова: грипп — это лишь одна из форм ОРВИ

Каждую осень с понижением температуры растёт число заболевших простудными инфекциями. Люди часто используют слова "ОРЗ", "ОРВИ" и "грипп" как синонимы, хотя на самом деле это разные состояния с отличающимися причинами, симптомами и подходами к лечению. О том, как их различить и как защититься в сезон простуд, рассказала доктор медицинских наук, профессор кафедры факультетской терапии Наталья Васильевна Орлова.

"ОРЗ — это общее название инфекций дыхательных путей, которые могут быть вызваны не только вирусами, но и бактериями, грибками и простейшими микроорганизмами. Если подтверждается вирусная природа болезни, ставится диагноз ОРВИ, куда входит и грипп", — пояснила профессор Наталья Орлова.

Что такое ОРЗ, ОРВИ и грипп

В медицинской практике под острыми респираторными заболеваниями (ОРЗ) понимают любую инфекцию, поражающую дыхательные пути. В неё входят вирусные, бактериальные, грибковые и даже смешанные формы.

Если возбудителем болезни становится вирус, диагноз уточняется — острая респираторная вирусная инфекция (ОРВИ). Сам грипп — это частный случай ОРВИ, вызванный вирусами гриппа типов A, B и C.

Заболевание Причина Особенности
ОРЗ Вирусы, бактерии, грибки Общее название всех инфекций дыхательных путей
ОРВИ Только вирусы (аденовирус, коронавирус, риновирус) Легкое или среднетяжёлое течение
Грипп Вирус гриппа (A, B, C) Высокая температура, интоксикация, осложнения
SARS-CoV-2 Коронавирус Поражает не только дыхательную, но и сосудистую систему

Как проявляются разные формы инфекций

ОРЗ может быть вызвано множеством микроорганизмов:

  • Бактериями - стрептококками, пневмококками, стафилококками.

  • Вирусами - аденовирусами, риновирусами, коронавирусами, вирусами парагриппа.

  • Грибками и простейшими микроорганизмами, активизирующимися при снижении иммунитета.

Признак Бактериальное ОРЗ Вирусное ОРВИ Грипп
Повышение температуры Постепенное, до 37,5-38°C Резкое, до 38-39°C Внезапное, до 39-40°C
Продолжительность жара Более 5 дней 2-3 дня 3-5 дней
Симптомы Гнойный насморк, налёт на миндалинах Насморк, боль в горле, кашель Озноб, ломота, слабость
Интоксикация Умеренная Средняя Выраженная
Лечение Антибиотики Противовирусные средства Противовирусная терапия

А что если уже заболел?

При первых симптомах ОРВИ или гриппа стоит остаться дома, чтобы не заразить других и не вызвать осложнений. Рекомендуется:

  • обильное тёплое питьё (чай, морс, бульон);

  • покой и сон не менее 8 часов;

  • проветривание комнаты и увлажнение воздуха;

  • отказ от алкоголя и курения;

  • консультация врача при температуре выше 38,5°C или затруднённом дыхании.

Мифы и правда

Миф: Простуда пройдёт быстрее, если "переносить её на ногах".
Правда: Это увеличивает риск осложнений — от бронхита до пневмонии.

Миф: Грипп и ОРВИ лечатся одинаково.
Правда: У гриппа более выраженная интоксикация, и он требует наблюдения врача.

Миф: Вакцина может вызвать грипп.
Правда: Современные вакцины не содержат живых вирусов и не способны вызвать заболевание.

Интересные факты

  1. Вирус гриппа способен меняться каждый сезон, поэтому вакцина обновляется ежегодно.

  2. У человека в среднем бывает 2-3 ОРВИ в год, а у детей — до 10 эпизодов.

  3. Около 90% всех случаев простуды вызываются вирусами, а не бактериями.

Исторический контекст

Первые упоминания о гриппоподобных заболеваниях встречаются в хрониках XIV века. Массовые эпидемии охватывали целые континенты, пока в XX веке не была создана первая вакцина. Сегодня грипп остаётся одной из самых управляемых инфекций — при условии, что население проходит регулярную вакцинацию и соблюдает меры профилактики.

