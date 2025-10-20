ОРЗ, ОРВИ или грипп: врачи объяснили, как отличить простуду от опасной инфекции

Каждую осень с понижением температуры растёт число заболевших простудными инфекциями. Люди часто используют слова "ОРЗ", "ОРВИ" и "грипп" как синонимы, хотя на самом деле это разные состояния с отличающимися причинами, симптомами и подходами к лечению. О том, как их различить и как защититься в сезон простуд, рассказала доктор медицинских наук, профессор кафедры факультетской терапии Наталья Васильевна Орлова.

"ОРЗ — это общее название инфекций дыхательных путей, которые могут быть вызваны не только вирусами, но и бактериями, грибками и простейшими микроорганизмами. Если подтверждается вирусная природа болезни, ставится диагноз ОРВИ, куда входит и грипп", — пояснила профессор Наталья Орлова.

Что такое ОРЗ, ОРВИ и грипп

В медицинской практике под острыми респираторными заболеваниями (ОРЗ) понимают любую инфекцию, поражающую дыхательные пути. В неё входят вирусные, бактериальные, грибковые и даже смешанные формы.

Если возбудителем болезни становится вирус, диагноз уточняется — острая респираторная вирусная инфекция (ОРВИ). Сам грипп — это частный случай ОРВИ, вызванный вирусами гриппа типов A, B и C.