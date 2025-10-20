ОРЗ, ОРВИ или грипп: врачи объяснили, как отличить простуду от опасной инфекции
Каждую осень с понижением температуры растёт число заболевших простудными инфекциями. Люди часто используют слова "ОРЗ", "ОРВИ" и "грипп" как синонимы, хотя на самом деле это разные состояния с отличающимися причинами, симптомами и подходами к лечению. О том, как их различить и как защититься в сезон простуд, рассказала доктор медицинских наук, профессор кафедры факультетской терапии Наталья Васильевна Орлова.
"ОРЗ — это общее название инфекций дыхательных путей, которые могут быть вызваны не только вирусами, но и бактериями, грибками и простейшими микроорганизмами. Если подтверждается вирусная природа болезни, ставится диагноз ОРВИ, куда входит и грипп", — пояснила профессор Наталья Орлова.
Что такое ОРЗ, ОРВИ и грипп
В медицинской практике под острыми респираторными заболеваниями (ОРЗ) понимают любую инфекцию, поражающую дыхательные пути. В неё входят вирусные, бактериальные, грибковые и даже смешанные формы.
Если возбудителем болезни становится вирус, диагноз уточняется — острая респираторная вирусная инфекция (ОРВИ). Сам грипп — это частный случай ОРВИ, вызванный вирусами гриппа типов A, B и C.
|Заболевание
|Причина
|Особенности
|ОРЗ
|Вирусы, бактерии, грибки
|Общее название всех инфекций дыхательных путей
|ОРВИ
|Только вирусы (аденовирус, коронавирус, риновирус)
|Легкое или среднетяжёлое течение
|Грипп
|Вирус гриппа (A, B, C)
|Высокая температура, интоксикация, осложнения
|SARS-CoV-2
|Коронавирус
|Поражает не только дыхательную, но и сосудистую систему
Как проявляются разные формы инфекций
ОРЗ может быть вызвано множеством микроорганизмов:
-
Бактериями - стрептококками, пневмококками, стафилококками.
-
Вирусами - аденовирусами, риновирусами, коронавирусами, вирусами парагриппа.
-
Грибками и простейшими микроорганизмами, активизирующимися при снижении иммунитета.
|Признак
|Бактериальное ОРЗ
|Вирусное ОРВИ
|Грипп
|Повышение температуры
|Постепенное, до 37,5-38°C
|Резкое, до 38-39°C
|Внезапное, до 39-40°C
|Продолжительность жара
|Более 5 дней
|2-3 дня
|3-5 дней
|Симптомы
|Гнойный насморк, налёт на миндалинах
|Насморк, боль в горле, кашель
|Озноб, ломота, слабость
|Интоксикация
|Умеренная
|Средняя
|Выраженная
|Лечение
|Антибиотики
|Противовирусные средства
|Противовирусная терапия
А что если уже заболел?
При первых симптомах ОРВИ или гриппа стоит остаться дома, чтобы не заразить других и не вызвать осложнений. Рекомендуется:
-
обильное тёплое питьё (чай, морс, бульон);
-
покой и сон не менее 8 часов;
-
проветривание комнаты и увлажнение воздуха;
-
отказ от алкоголя и курения;
-
консультация врача при температуре выше 38,5°C или затруднённом дыхании.
Мифы и правда
Миф: Простуда пройдёт быстрее, если "переносить её на ногах".
Правда: Это увеличивает риск осложнений — от бронхита до пневмонии.
Миф: Грипп и ОРВИ лечатся одинаково.
Правда: У гриппа более выраженная интоксикация, и он требует наблюдения врача.
Миф: Вакцина может вызвать грипп.
Правда: Современные вакцины не содержат живых вирусов и не способны вызвать заболевание.
Интересные факты
-
Вирус гриппа способен меняться каждый сезон, поэтому вакцина обновляется ежегодно.
-
У человека в среднем бывает 2-3 ОРВИ в год, а у детей — до 10 эпизодов.
-
Около 90% всех случаев простуды вызываются вирусами, а не бактериями.
Исторический контекст
Первые упоминания о гриппоподобных заболеваниях встречаются в хрониках XIV века. Массовые эпидемии охватывали целые континенты, пока в XX веке не была создана первая вакцина. Сегодня грипп остаётся одной из самых управляемых инфекций — при условии, что население проходит регулярную вакцинацию и соблюдает меры профилактики.
