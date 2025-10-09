Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Прививка
Прививка
© www.freepik.com by rawpixel.com is licensed under Free More info
Главная / Красота и здоровье
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 14:10

Грипп готовится к атаке, но у врачей уже есть ответ: вакцины нового сезона раскрыты

Инфекционист Поздняков: вакцина "Ультрикс Квадри" защищает от четырех штаммов вируса гриппа

С наступлением холодов в России стартует ежегодная кампания по вакцинации от гриппа. Сделать прививку можно бесплатно в любой городской поликлинике, а в арсенале медиков — несколько эффективных отечественных препаратов. О том, какие вакцины применяются и чем они отличаются, рассказал врач-инфекционист, кандидат медицинских наук Андрей Поздняков в беседе с aif.ru.

Какие вакцины применяют чаще всего

"Для бесплатной вакцинации от гриппа в России городские поликлиники используют в основном отечественные препараты "Совигрипп", "Ультрикс" и "Флю-М"", — отметил Андрей Поздняков.

Эти вакцины созданы российскими фармацевтами и входят в национальный календарь профилактических прививок. Они проходят ежегодное обновление в соответствии с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения, чтобы учитывать актуальные штаммы вируса.

"Ультрикс Квадри": защита от четырех штаммов

""Ультрикс Квадри" является единственной четырехвалентной вакциной, которую используют для детей от 6 месяцев и взрослых любого возраста", — пояснил Поздняков.

Этот препарат обеспечивает более широкий спектр защиты, поскольку содержит антигены сразу двух штаммов вируса типа А и двух — типа B. Благодаря этому вероятность заболеть даже при мутации вируса снижается. "Ультрикс Квадри" подходит для детей, пожилых людей и пациентов с хроническими заболеваниями.

"Совигрипп": универсальный вариант с мягким действием

""Совигрипп" является трехвалентной вакциной и характеризуется высокой переносимостью. Помимо этого, препарат подходит для людей с аллергией на некоторые вещества", — отметил врач.

Эта вакцина наиболее распространена в государственных поликлиниках. Она формирует иммунитет к трем актуальным штаммам гриппа и отличается щадящим действием, что делает её безопасной даже для людей с чувствительной иммунной системой.

"Флю-М": защита для взрослых и медработников

""Флю-М" также является трехвалентной вакциной и преимущественно используется для прививания взрослых, в том числе медиков и педагогов", — уточнил Поздняков.

Этот препарат часто применяют для иммунизации работников социальной сферы — людей, которые ежедневно контактируют с большим количеством людей и находятся в группе повышенного риска.

Другие вакцины: "Гриппол плюс" и "Гриппол Нью"

Кроме перечисленных, в арсенале российских врачей есть и другие трёхвалентные препараты.

"Существуют также трехвалентные вакцины "Гриппол плюс" и "Гриппол Нью", которые усиливают иммунный ответ организма", — добавил Поздняков.

Они содержат адъювант — вещество, повышающее эффективность вакцины и устойчивость иммунитета к вирусу. Эти препараты также входят в перечень средств, рекомендованных для массовой вакцинации населения.

Сравнение вакцин против гриппа

Название вакцины Количество штаммов Возраст применения Особенности
Ультрикс Квадри 4 С 6 месяцев Подходит детям и взрослым, расширенная защита
Совигрипп 3 С 18 лет Высокая переносимость, подходит аллергикам
Флю-М 3 С 18 лет Используется для взрослых, медиков и педагогов
Гриппол плюс / Нью 3 С 6 месяцев Усиленный иммунный ответ за счёт адъюванта

Почему четырехвалентные вакцины эффективнее

"Более полную защиту организма обеспечивают четырехвалентные вакцины", — подчеркнул Поздняков.

Они формируют иммунитет к большему количеству штаммов вируса, что особенно важно в сезоны, когда циркулируют несколько разновидностей гриппа одновременно. При этом даже трехвалентные препараты существенно снижают риск тяжёлых форм заболевания и осложнений.

Как проходит вакцинация

Прививку можно сделать бесплатно — достаточно обратиться в ближайшую поликлинику к терапевту или дежурному врачу. Осмотр занимает несколько минут, а сама вакцинация — не более одной.

Вакцину вводят внутримышечно, чаще всего в плечо. Иммунитет формируется в течение 2–3 недель и сохраняется примерно на год. Лучшее время для прививки — с сентября по ноябрь, до начала массовых вспышек заболевания.

Советы шаг за шагом

  1. Запишитесь на приём к терапевту. Он проверит противопоказания и выберет оптимальную вакцину.

  2. Не делайте прививку при температуре. Простуда или инфекция могут исказить реакцию организма.

  3. Избегайте перегрева и алкоголя в день вакцинации. Это поможет избежать побочных эффектов.

  4. Следите за самочувствием. Возможны лёгкие симптомы — слабость или повышение температуры до 37,5 °C.

  5. Не откладывайте ревакцинацию. Через год иммунитет ослабевает, и требуется повторная прививка.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: Отказываться от прививки, надеясь на «закалку организма».
    Последствие: Высокий риск осложнений при заражении.
    Альтернатива: Вакцинация раз в год — надёжная профилактика.

  • Ошибка: Делать прививку на фоне болезни.
    Последствие: Возможна сильная реакция организма.
    Альтернатива: Дождаться полного выздоровления.

  • Ошибка: Полагаться только на импортные препараты.
    Последствие: Переплата без гарантии большей эффективности.
    Альтернатива: Российские вакцины не уступают зарубежным по качеству.

FAQ

Можно ли прививаться беременным?
Да, во втором и третьем триместрах — безопасно, особенно если вакцина инактивированная.

Когда прививка начнёт действовать?
Через 10–14 дней после вакцинации.

Можно ли прививаться, если недавно был COVID-19?
Да, через 2–3 недели после выздоровления.

Нужно ли прививаться каждый год?
Да, вирус гриппа мутирует, поэтому состав вакцин ежегодно обновляется.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Витамин D в раннем возрасте снижает риск аутизма и шизофрении — данные проекта iPSYCH сегодня в 10:23
Ходить под солнцем — дешевле психиатра: учёные нашли неожиданную защиту для мозга

Учёные доказали, что недостаток витамина D у младенцев может изменить их будущее. Как солнечный витамин связан с мозгом — и что нужно делать, чтобы избежать последствий.

Читать полностью » Невролог Павел Хорошев: полностью защититься от невралгии невозможно сегодня в 10:12
Боль, которая стреляет без предупреждения: врачи рассказали, почему невралгия неизбежна

Невралгия может развиться из-за травм, герпеса или даже сосудистых аномалий. Почему полностью защититься от неё невозможно и как справиться с болью — объясняет невролог.

Читать полностью » Педиатр Елена Павловская: у 77% детей выявлено саркопеническое ожирение сегодня в 9:38
Они кажутся худыми, но стареют изнутри: новая эпидемия среди детей тревожит врачей

Ребёнок может выглядеть стройным, но иметь тело взрослого с лишним жиром и слабыми мышцами. Врачи объясняют, как распознать скрытое ожирение и помочь детям сохранить здоровье.

Читать полностью » Диетолог Тараско: регулярные утренние ритуалы помогают организму сжигать калории эффективнее сегодня в 9:23
Проспал — набрал: как утренние ошибки тормозят метаболизм и мешают похудеть

Пять минут утром могут запустить обмен веществ, улучшить настроение и помочь похудеть. Простые привычки, которые реально работают — без диет и спортзала.

Читать полностью » Врач Сергей Вялов: боль под грудиной и тошнота могут указывать на панкреатит сегодня в 8:35
Боль под грудиной — сигнал бедствия: поджелудочная просит о помощи, но мы не слышим

Боль в верхней части живота может быть не просто перееданием. Гастроэнтеролог объясняет, какие симптомы указывают на проблемы с поджелудочной железой и что делать при панкреатите.

Читать полностью » Вздох помогает расправлять альвеолы и улучшает насыщение крови кислородом — данные исследователей сегодня в 8:23
Вздох — это не слабость, а перезагрузка: как простое дыхательное движение спасает нервную систему

Каждый вздох — это не просто эмоция, а сигнал от мозга, помогающий лёгким оставаться здоровыми. Почему нельзя сдерживать вздохи — объясняют учёные.

Читать полностью » Паразитолог Эдуард Бартули предупредил об опасности плохо прожаренного мяса и рыбы сегодня в 7:31
Мясо выглядит готовым, но внутри живёт угроза: врачи рассказали, чем опасна недожарка

Недожаренное мясо и слабосолёная рыба могут стать источником паразитов. Паразитолог объясняет, как готовить продукты безопасно и какие блюда несут наибольший риск.

Читать полностью » Тёплая вода натощак снижает нагрузку на поджелудочную железу и поддерживает работу инсулина сегодня в 7:23
Обычный чайник — новая аптечка: как ритуал древнего Востока работает лучше диеты

Горячая вода — не просто привычка, а мягкий инструмент для баланса сахара, энергии и спокойствия. Узнайте, как один стакан способен изменить день.

Читать полностью »

Новости
Еда
Сделайте идеальную уху: приготовление прозрачного бульона с судаком и осетром
Дом
Дизайнеры назвали самые частые ошибки при выборе штор и способы их избежать
Садоводство
Трипсы повреждают рассаду перца, лука и огурцов, снижая урожай — Ирина Гаврилова
Садоводство
Гербициды против природы: дачники Курской области выбирают органические методы
Еда
Торт Полено из слоёного теста получается нежным
Питомцы
Владельцы собак тратят на питомцев в 2–3 раза больше денег и времени
Авто и мото
Несовпадение маркировки деталей выдаёт поддельные машины — эксперт Максим Шелков
Спорт и фитнес
Фитнес-тренер Ирина Ротач перечислила эффективные варианты отжиманий для рельефа тела
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet