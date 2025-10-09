Грипп готовится к атаке, но у врачей уже есть ответ: вакцины нового сезона раскрыты
С наступлением холодов в России стартует ежегодная кампания по вакцинации от гриппа. Сделать прививку можно бесплатно в любой городской поликлинике, а в арсенале медиков — несколько эффективных отечественных препаратов. О том, какие вакцины применяются и чем они отличаются, рассказал врач-инфекционист, кандидат медицинских наук Андрей Поздняков в беседе с aif.ru.
Какие вакцины применяют чаще всего
"Для бесплатной вакцинации от гриппа в России городские поликлиники используют в основном отечественные препараты "Совигрипп", "Ультрикс" и "Флю-М"", — отметил Андрей Поздняков.
Эти вакцины созданы российскими фармацевтами и входят в национальный календарь профилактических прививок. Они проходят ежегодное обновление в соответствии с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения, чтобы учитывать актуальные штаммы вируса.
"Ультрикс Квадри": защита от четырех штаммов
""Ультрикс Квадри" является единственной четырехвалентной вакциной, которую используют для детей от 6 месяцев и взрослых любого возраста", — пояснил Поздняков.
Этот препарат обеспечивает более широкий спектр защиты, поскольку содержит антигены сразу двух штаммов вируса типа А и двух — типа B. Благодаря этому вероятность заболеть даже при мутации вируса снижается. "Ультрикс Квадри" подходит для детей, пожилых людей и пациентов с хроническими заболеваниями.
"Совигрипп": универсальный вариант с мягким действием
""Совигрипп" является трехвалентной вакциной и характеризуется высокой переносимостью. Помимо этого, препарат подходит для людей с аллергией на некоторые вещества", — отметил врач.
Эта вакцина наиболее распространена в государственных поликлиниках. Она формирует иммунитет к трем актуальным штаммам гриппа и отличается щадящим действием, что делает её безопасной даже для людей с чувствительной иммунной системой.
"Флю-М": защита для взрослых и медработников
""Флю-М" также является трехвалентной вакциной и преимущественно используется для прививания взрослых, в том числе медиков и педагогов", — уточнил Поздняков.
Этот препарат часто применяют для иммунизации работников социальной сферы — людей, которые ежедневно контактируют с большим количеством людей и находятся в группе повышенного риска.
Другие вакцины: "Гриппол плюс" и "Гриппол Нью"
Кроме перечисленных, в арсенале российских врачей есть и другие трёхвалентные препараты.
"Существуют также трехвалентные вакцины "Гриппол плюс" и "Гриппол Нью", которые усиливают иммунный ответ организма", — добавил Поздняков.
Они содержат адъювант — вещество, повышающее эффективность вакцины и устойчивость иммунитета к вирусу. Эти препараты также входят в перечень средств, рекомендованных для массовой вакцинации населения.
Сравнение вакцин против гриппа
|Название вакцины
|Количество штаммов
|Возраст применения
|Особенности
|Ультрикс Квадри
|4
|С 6 месяцев
|Подходит детям и взрослым, расширенная защита
|Совигрипп
|3
|С 18 лет
|Высокая переносимость, подходит аллергикам
|Флю-М
|3
|С 18 лет
|Используется для взрослых, медиков и педагогов
|Гриппол плюс / Нью
|3
|С 6 месяцев
|Усиленный иммунный ответ за счёт адъюванта
Почему четырехвалентные вакцины эффективнее
"Более полную защиту организма обеспечивают четырехвалентные вакцины", — подчеркнул Поздняков.
Они формируют иммунитет к большему количеству штаммов вируса, что особенно важно в сезоны, когда циркулируют несколько разновидностей гриппа одновременно. При этом даже трехвалентные препараты существенно снижают риск тяжёлых форм заболевания и осложнений.
Как проходит вакцинация
Прививку можно сделать бесплатно — достаточно обратиться в ближайшую поликлинику к терапевту или дежурному врачу. Осмотр занимает несколько минут, а сама вакцинация — не более одной.
Вакцину вводят внутримышечно, чаще всего в плечо. Иммунитет формируется в течение 2–3 недель и сохраняется примерно на год. Лучшее время для прививки — с сентября по ноябрь, до начала массовых вспышек заболевания.
Советы шаг за шагом
-
Запишитесь на приём к терапевту. Он проверит противопоказания и выберет оптимальную вакцину.
-
Не делайте прививку при температуре. Простуда или инфекция могут исказить реакцию организма.
-
Избегайте перегрева и алкоголя в день вакцинации. Это поможет избежать побочных эффектов.
-
Следите за самочувствием. Возможны лёгкие симптомы — слабость или повышение температуры до 37,5 °C.
-
Не откладывайте ревакцинацию. Через год иммунитет ослабевает, и требуется повторная прививка.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: Отказываться от прививки, надеясь на «закалку организма».
Последствие: Высокий риск осложнений при заражении.
Альтернатива: Вакцинация раз в год — надёжная профилактика.
-
Ошибка: Делать прививку на фоне болезни.
Последствие: Возможна сильная реакция организма.
Альтернатива: Дождаться полного выздоровления.
-
Ошибка: Полагаться только на импортные препараты.
Последствие: Переплата без гарантии большей эффективности.
Альтернатива: Российские вакцины не уступают зарубежным по качеству.
FAQ
Можно ли прививаться беременным?
Да, во втором и третьем триместрах — безопасно, особенно если вакцина инактивированная.
Когда прививка начнёт действовать?
Через 10–14 дней после вакцинации.
Можно ли прививаться, если недавно был COVID-19?
Да, через 2–3 недели после выздоровления.
Нужно ли прививаться каждый год?
Да, вирус гриппа мутирует, поэтому состав вакцин ежегодно обновляется.
