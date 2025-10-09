Грипп готовится к атаке, но у врачей уже есть ответ: вакцины нового сезона раскрыты

С наступлением холодов в России стартует ежегодная кампания по вакцинации от гриппа. Сделать прививку можно бесплатно в любой городской поликлинике, а в арсенале медиков — несколько эффективных отечественных препаратов. О том, какие вакцины применяются и чем они отличаются, рассказал врач-инфекционист, кандидат медицинских наук Андрей Поздняков в беседе с aif.ru.

Какие вакцины применяют чаще всего

"Для бесплатной вакцинации от гриппа в России городские поликлиники используют в основном отечественные препараты "Совигрипп", "Ультрикс" и "Флю-М"", — отметил Андрей Поздняков.

Эти вакцины созданы российскими фармацевтами и входят в национальный календарь профилактических прививок. Они проходят ежегодное обновление в соответствии с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения, чтобы учитывать актуальные штаммы вируса.

"Ультрикс Квадри": защита от четырех штаммов

""Ультрикс Квадри" является единственной четырехвалентной вакциной, которую используют для детей от 6 месяцев и взрослых любого возраста", — пояснил Поздняков.

Этот препарат обеспечивает более широкий спектр защиты, поскольку содержит антигены сразу двух штаммов вируса типа А и двух — типа B. Благодаря этому вероятность заболеть даже при мутации вируса снижается. "Ультрикс Квадри" подходит для детей, пожилых людей и пациентов с хроническими заболеваниями.

"Совигрипп": универсальный вариант с мягким действием

""Совигрипп" является трехвалентной вакциной и характеризуется высокой переносимостью. Помимо этого, препарат подходит для людей с аллергией на некоторые вещества", — отметил врач.

Эта вакцина наиболее распространена в государственных поликлиниках. Она формирует иммунитет к трем актуальным штаммам гриппа и отличается щадящим действием, что делает её безопасной даже для людей с чувствительной иммунной системой.

"Флю-М": защита для взрослых и медработников

""Флю-М" также является трехвалентной вакциной и преимущественно используется для прививания взрослых, в том числе медиков и педагогов", — уточнил Поздняков.

Этот препарат часто применяют для иммунизации работников социальной сферы — людей, которые ежедневно контактируют с большим количеством людей и находятся в группе повышенного риска.

Другие вакцины: "Гриппол плюс" и "Гриппол Нью"

Кроме перечисленных, в арсенале российских врачей есть и другие трёхвалентные препараты.

"Существуют также трехвалентные вакцины "Гриппол плюс" и "Гриппол Нью", которые усиливают иммунный ответ организма", — добавил Поздняков.

Они содержат адъювант — вещество, повышающее эффективность вакцины и устойчивость иммунитета к вирусу. Эти препараты также входят в перечень средств, рекомендованных для массовой вакцинации населения.

Сравнение вакцин против гриппа