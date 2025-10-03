Прививка или риск потерь: врачи объяснили, как защитить беременных от гриппа
Беременность — особый период в жизни женщины, когда организм становится более уязвимым перед вирусными инфекциями. Одним из самых опасных заболеваний в это время считается грипп: он может вызвать осложнения не только у будущей мамы, но и повлиять на развитие ребёнка. Именно поэтому врачи настоятельно рекомендуют вакцинацию. Об этом рассказала врач акушер-гинеколог Усть-Вымской центральной районной больницы Ольга Бызова.
"Прививку обязательно следует сделать, если будущая мама больна диабетом, астмой, отмечены признаки заболеваний сердца, печени и почек", — пояснила Бызова.
Почему грипп опасен при беременности
Организм женщины в этот период работает с повышенной нагрузкой, а иммунная система перестраивается для вынашивания плода. Вирус гриппа способен вызвать тяжёлые последствия:
-
прерывание беременности;
-
задержку развития плода;
-
осложнения у женщины — пневмонию, сердечно-сосудистые нарушения, обострение хронических заболеваний.
Особенно велик риск у будущих мам с хроническими болезнями — диабетом, астмой, патологиями сердца и печени.
Сравнение: вакцинация и отсутствие защиты
|Подход
|Что происходит
|Риски
|Вакцинация
|Формируется иммунитет, антитела передаются плоду
|Минимальны, при учёте противопоказаний
|Без прививки
|Высокий риск заражения, осложнений и неблагоприятного исхода
|Возможны тяжёлые последствия для матери и ребёнка
Когда делать прививку
Лучший вариант — пройти вакцинацию ещё на этапе планирования беременности. Если этого не удалось, сделать прививку можно со второго триместра (с 14-й недели). В этот период вакцинация безопасна и позволяет сформировать защитный барьер до наступления эпидемического сезона.
Современные инактивированные вакцины содержат лишь оболочку вируса и не способны вызвать болезнь, но эффективно формируют иммунитет.
Советы шаг за шагом: как подготовиться к вакцинации
-
Обсудить с врачом-гинекологом оптимальное время проведения прививки.
-
Убедиться в отсутствии температуры или признаков ОРВИ.
-
Сообщить врачу об аллергиях, особенно на куриный белок.
-
Сделать прививку в женской консультации или поликлинике в рамках нацпроекта.
-
После процедуры в течение 30 минут находиться под наблюдением медработников.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Игнорировать вакцинацию → высокий риск заражения гриппом и осложнений → альтернатива: прививка с использованием современных инактивированных вакцин.
-
Делать прививку в первом триместре → риск для плода → альтернатива: отложить процедуру до 14-й недели.
-
Скрыть от врача хронические болезни → неверный выбор препарата → альтернатива: обязательно сообщить о диагнозах.
А что если женщина переболела гриппом во время беременности?
Даже перенесённое заболевание не исключает повторного заражения, так как вирусы мутируют. Кроме того, естественная защита не всегда достаточна для будущего ребёнка. Поэтому вакцинация остаётся наиболее надёжным способом профилактики.
FAQ
Можно ли вакцинироваться на раннем сроке?
Нет, вакцинацию проводят только со второго триместра.
Как быстро формируется защита?
Иммунитет вырабатывается в течение 2-4 недель.
Передаются ли антитела ребёнку?
Да, это одна из главных причин, почему вакцинацию рекомендуют во время беременности.
