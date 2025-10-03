Прививка или риск потерь: врачи объяснили, как защитить беременных от гриппа

Беременность — особый период в жизни женщины, когда организм становится более уязвимым перед вирусными инфекциями. Одним из самых опасных заболеваний в это время считается грипп: он может вызвать осложнения не только у будущей мамы, но и повлиять на развитие ребёнка. Именно поэтому врачи настоятельно рекомендуют вакцинацию. Об этом рассказала врач акушер-гинеколог Усть-Вымской центральной районной больницы Ольга Бызова.

"Прививку обязательно следует сделать, если будущая мама больна диабетом, астмой, отмечены признаки заболеваний сердца, печени и почек", — пояснила Бызова.

Почему грипп опасен при беременности

Организм женщины в этот период работает с повышенной нагрузкой, а иммунная система перестраивается для вынашивания плода. Вирус гриппа способен вызвать тяжёлые последствия:

прерывание беременности;

задержку развития плода;

осложнения у женщины — пневмонию, сердечно-сосудистые нарушения, обострение хронических заболеваний.

Сравнение: вакцинация и отсутствие защиты