Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Беременная женщина
Беременная женщина
© Designed by Freepik is licensed under Public domain
Главная / Красота и здоровье
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 7:36

Прививка или риск потерь: врачи объяснили, как защитить беременных от гриппа

Гинеколог Бызова: грипп во время беременности может привести к прерыванию и задержке развития плода

Беременность — особый период в жизни женщины, когда организм становится более уязвимым перед вирусными инфекциями. Одним из самых опасных заболеваний в это время считается грипп: он может вызвать осложнения не только у будущей мамы, но и повлиять на развитие ребёнка. Именно поэтому врачи настоятельно рекомендуют вакцинацию. Об этом рассказала врач акушер-гинеколог Усть-Вымской центральной районной больницы Ольга Бызова.

"Прививку обязательно следует сделать, если будущая мама больна диабетом, астмой, отмечены признаки заболеваний сердца, печени и почек", — пояснила Бызова.

Почему грипп опасен при беременности

Организм женщины в этот период работает с повышенной нагрузкой, а иммунная система перестраивается для вынашивания плода. Вирус гриппа способен вызвать тяжёлые последствия:

  • прерывание беременности;

  • задержку развития плода;

  • осложнения у женщины — пневмонию, сердечно-сосудистые нарушения, обострение хронических заболеваний.

Особенно велик риск у будущих мам с хроническими болезнями — диабетом, астмой, патологиями сердца и печени.

Сравнение: вакцинация и отсутствие защиты

Подход Что происходит Риски
Вакцинация Формируется иммунитет, антитела передаются плоду Минимальны, при учёте противопоказаний
Без прививки Высокий риск заражения, осложнений и неблагоприятного исхода Возможны тяжёлые последствия для матери и ребёнка

Когда делать прививку

Лучший вариант — пройти вакцинацию ещё на этапе планирования беременности. Если этого не удалось, сделать прививку можно со второго триместра (с 14-й недели). В этот период вакцинация безопасна и позволяет сформировать защитный барьер до наступления эпидемического сезона.

Современные инактивированные вакцины содержат лишь оболочку вируса и не способны вызвать болезнь, но эффективно формируют иммунитет.

Советы шаг за шагом: как подготовиться к вакцинации

  1. Обсудить с врачом-гинекологом оптимальное время проведения прививки.

  2. Убедиться в отсутствии температуры или признаков ОРВИ.

  3. Сообщить врачу об аллергиях, особенно на куриный белок.

  4. Сделать прививку в женской консультации или поликлинике в рамках нацпроекта.

  5. После процедуры в течение 30 минут находиться под наблюдением медработников.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Игнорировать вакцинацию → высокий риск заражения гриппом и осложнений → альтернатива: прививка с использованием современных инактивированных вакцин.

  • Делать прививку в первом триместре → риск для плода → альтернатива: отложить процедуру до 14-й недели.

  • Скрыть от врача хронические болезни → неверный выбор препарата → альтернатива: обязательно сообщить о диагнозах.

А что если женщина переболела гриппом во время беременности?

Даже перенесённое заболевание не исключает повторного заражения, так как вирусы мутируют. Кроме того, естественная защита не всегда достаточна для будущего ребёнка. Поэтому вакцинация остаётся наиболее надёжным способом профилактики.

FAQ

Можно ли вакцинироваться на раннем сроке?
Нет, вакцинацию проводят только со второго триместра.

Как быстро формируется защита?
Иммунитет вырабатывается в течение 2-4 недель.

Передаются ли антитела ребёнку?
Да, это одна из главных причин, почему вакцинацию рекомендуют во время беременности.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Оливковое масло считается оптимальным выбором для повседневной жарки сегодня в 8:04

Сковородка превращается в лабораторию: какое масло рождает токсины прямо в тарелке

На чём жарить безопаснее? Разбираем популярные масла и выясняем, какие выдерживают жар, а какие превращаются во врагов здоровья.

Читать полностью » Иммунолог Владислав Жемчугов: вирус Коксаки вызывает тяжёлые формы болезни у детей сегодня в 1:18

Сыпь на ладонях и жар: вирус Коксаки накрывает детей волной неожиданных симптомов

Сыпь, температура, боли и расстройства пищеварения: вирус Коксаки снова распространяется среди детей в России. Врачи предупреждают, что болезнь коварна.

Читать полностью » Врач Инна Невзорова: застой слизи при простуде повышает риск бронхита и пневмонии сегодня в 0:15

Слизь не уходит сама: вот как простуда запускает цепочку смертельно опасных осложнений

Застой слизи при простуде может показаться безобидным, но врачи предупреждают: именно он часто становится причиной тяжелых осложнений.

Читать полностью » Врачи: плавающие помутнения чаще связаны с изменениями стекловидного тела и неопасны вчера в 23:47

"Мушки" перед глазами: сигнал усталости или тревожный звонок

Плавающие помутнения в глазах могут сигнализировать о серьезных проблемах. Узнайте, какие симптомы требуют внимания и как сохранить здоровое зрение.

Читать полностью » Дерматолог Крис Адигун: обычные дезодоранты не предназначены для использования на всём теле вчера в 23:14

Новый тренд красоты: дезодорант теперь нужен не только под руками

Летом вопрос свежести особенно актуален. Можно ли одним средством убрать запах сразу в нескольких зонах? Разбираемся, как работают универсальные дезодоранты и есть ли от них толк.

Читать полностью » Врачи: боль и давление за глазами часто связаны с мигренью, кластерными болями или перенапряжением глаз вчера в 22:36

Когда боль прячется за глазами: что на самом деле её вызывает

Головная боль за глазами - распространенная проблема. Узнайте о типах боли, способах диагностики и эффективных методах профилактики головной боли.

Читать полностью » Витамин С, ретинол и кислоты помогают осветлить пигментацию при правильном использовании — данные экспертов вчера в 22:10

Тёмные пятна живут дольше, чем прыщи: почему кожа не прощает спешки

Даже дорогие сыворотки не помогут, если вы допускаете эти ошибки в уходе: они делают пигментные пятна заметнее и мешают коже восстановиться.

Читать полностью » Учёные: фрукты снижают негативное влияние микрочастиц PM2,5 на дыхательную систему вчера в 21:54

Загрязнение воздуха растёт, но один продукт удерживает лёгкие от разрушения

Новые исследования подтверждают, как фрукты защищают лёгкие от загрязнённого воздуха, особенно у женщин. Узнайте, как небольшое изменение рациона может снизить потерю функции лёгких.

Читать полностью »

Новости
Садоводство

Эксперты: орхидею фаленопсис в настенной композиции нужно поливать ежедневно
Культура и шоу-бизнес

Ирина Аллегрова вернётся на сцену только с гонораром 15 млн рублей —"Абзац"
Садоводство

Осеннее удобрение: агрономы рекомендуют сочетать органику и минералы для урожая
Авто и мото

Глава R&D BMW Йоахим Пост: в ближайшие два года выйдут 40 новых моделей
Технологии

Эксперт МФТИ: создать полностью российский смартфон невозможно
Наука

Мозжечок признан ключевой мишенью для лечения алкогольной абстиненции — американские учёные
ПФО

В Саратовскую область из Казахстана мигрировали более 1 млн сайгаков — пострадали 18,5 тыс. гектаров полей
Спорт и фитнес

Контрерас: подъём таза со штангой и упражнения с резинкой лучше развивают ягодичные мышцы, чем приседания
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet