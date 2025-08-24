Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Прививка
Прививка
© www.freepik.com by rawpixel.com is licensed under Free More info
Главная / Красота и здоровье
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 0:32

Кому осенью особенно нужна прививка от гриппа

Главврач Чистопольской ЦРБ Ильдар Ханифов сделал прививку от гриппа и пневмококка

Начало осени — время, когда медики традиционно напоминают о необходимости прививок. Главный врач Чистопольской центральной районной больницы Ильдар Ханифов показал, что профилактика начинается с себя — он одним из первых сделал прививку от гриппа и пневмококковой инфекции.

Следом к вакцинации присоединились:

  • председатель местного профсоюза работников здравоохранения Татьяна Холоденина;
  • заместители главного врача;
  • сотрудники административного аппарата.

Почему прививка важна

По словам Ильдара Фаритовича:

Вакцина от гриппа помогает защитить не только себя, но и близких — она снижает риск передачи вируса другим людям.
Он подчеркнул, что вакцинация — самый эффективный способ профилактики, способный предотвратить как само заражение, так и тяжёлые осложнения.

Кому особенно рекомендуют прививку

  • детям;
  • пожилым людям;
  • беременным женщинам;
  • пациентам с хроническими заболеваниями (астма, диабет, болезни сердца).

Чем больше людей прививается — тем ниже общая заболеваемость. Именно поэтому медики призывают начать подготовку к сезону гриппа уже сейчас.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Врачи: равномерное распределение белка в течение дня повышает эффективность тренировок вчера в 18:33

Пропустили белковое окно после тренировки — и рост мышц остановился

Узнайте, сколько белка необходимо для набора мышечной массы. Правильное распределение и разнообразие источников – ключ к успеху.

Читать полностью » Семь малозаметных признаков дефицита витамина Е вчера в 18:01

Скрытые знаки дефицита витамина Е: проверьте, не угрожают ли они вашему здоровью

Вы знаете, что дефицит витамина Е может проявляться через обычные признаки? Узнайте о 7 тревожных симптомах и о том, как восполнить его запасы.

Читать полностью » Пятиступенчатая система ухода за руками: как сохранить кожу молодой и здоровой вчера в 17:59

Почему ваши руки выдают возраст: 5 шагов к улучшению состояния кожи

Узнайте, как вернуть женщинам молодость кожи рук с помощью пяти простых шагов: от очищения до защиты от солнца. Каждый шаг важен для вашего ухода.

Читать полностью » Врач Буланже: внезапная потеря веса у пожилых связана с утратой мышц вчера в 17:14

Мышцы тают быстрее, чем кажется: вот что запускает процесс после 50 лет

С возрастом мы теряем до 30% мышечной массы, но это можно изменить! Узнайте, как белок и движение помогут сохранить силу после 65 лет.

Читать полностью » Остин Батлер признался, что пережил приступ временной слепоты во время съемок вчера в 16:58

Изменить здоровье вместо ролей: уроки Остина Батлера о балансе между работой и личной жизнью

Остин Батлер поделился шокирующими историями о здоровье. Мигрень и временная слепота заставили его переосмыслить актерство и доставшее тяжелое бремя.

Читать полностью » Учёные назвали робало одной из самых полезных рыб Средиземноморья вчера в 16:01

Съешьте это, чтобы помолодеть: рыба для тех, кто заботится о здоровье мозга и сердца

Узнайте о пользе робало — рыбе, богатой Омега-3, минералами и белком. Рецепты приготовления и полезные свойства этого продукта.

Читать полностью » Гарвардские эксперты рассказали, чем опасно чрезмерное отшелушивание кожи вчера в 15:53

Опасные последствия отшелушивания: узнайте, кто может столкнуться с проблемами на коже

Отшелушивание кожи может быть одновременно полезным и опасным. Узнайте, как правильно ухаживать за своей кожей, избегая рисков и ошибок!

Читать полностью » Ацерола признана одним из самых богатых источников витамина С вчера в 15:47

Недостаток витамина С — скрытый враг: чем может помочь этот фрукт

Ацерола — суперфуд с высоким содержанием витамина C, укрепляет иммунитет, защищает от старения, помогает похудеть и снизить давление.

Читать полностью »

Новости
Еда

Лето в Лос-Анджелесе: простой пирог с ягодами и цитрусовыми
Туризм

В Колизее умерла 60-летняя экскурсовод, медики не смогли её спасти — Ассоциация гидов
Еда

Технология холодного копчения требует просушки курицы в течение суток после маринования
Дом

Домовые чаты без конфликтов: советы по вежливой переписке
Питомцы

Ветеринары: поиск еды снижает стресс и тревожность у собак
Еда

Приготовление домашнего кекса с изюмом на масле
Наука и технологии

Астрономы насчитали почти тысячу естественных спутников в Солнечной системе
Авто и мото

Автовладельцев в России ждёт новая пошлина при прохождении техосмотра с 1 сентября — данные ГК "Автодом"
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru