Кому осенью особенно нужна прививка от гриппа

Начало осени — время, когда медики традиционно напоминают о необходимости прививок. Главный врач Чистопольской центральной районной больницы Ильдар Ханифов показал, что профилактика начинается с себя — он одним из первых сделал прививку от гриппа и пневмококковой инфекции.

Следом к вакцинации присоединились:

председатель местного профсоюза работников здравоохранения Татьяна Холоденина;

заместители главного врача;

сотрудники административного аппарата.

Почему прививка важна

По словам Ильдара Фаритовича:

Вакцина от гриппа помогает защитить не только себя, но и близких — она снижает риск передачи вируса другим людям.

Он подчеркнул, что вакцинация — самый эффективный способ профилактики, способный предотвратить как само заражение, так и тяжёлые осложнения.

Кому особенно рекомендуют прививку

детям;

пожилым людям;

беременным женщинам;

пациентам с хроническими заболеваниями (астма, диабет, болезни сердца).

Чем больше людей прививается — тем ниже общая заболеваемость. Именно поэтому медики призывают начать подготовку к сезону гриппа уже сейчас.