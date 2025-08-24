Кому осенью особенно нужна прививка от гриппа
Начало осени — время, когда медики традиционно напоминают о необходимости прививок. Главный врач Чистопольской центральной районной больницы Ильдар Ханифов показал, что профилактика начинается с себя — он одним из первых сделал прививку от гриппа и пневмококковой инфекции.
Следом к вакцинации присоединились:
- председатель местного профсоюза работников здравоохранения Татьяна Холоденина;
- заместители главного врача;
- сотрудники административного аппарата.
Почему прививка важна
По словам Ильдара Фаритовича:
Вакцина от гриппа помогает защитить не только себя, но и близких — она снижает риск передачи вируса другим людям.
Он подчеркнул, что вакцинация — самый эффективный способ профилактики, способный предотвратить как само заражение, так и тяжёлые осложнения.
Кому особенно рекомендуют прививку
- детям;
- пожилым людям;
- беременным женщинам;
- пациентам с хроническими заболеваниями (астма, диабет, болезни сердца).
Чем больше людей прививается — тем ниже общая заболеваемость. Именно поэтому медики призывают начать подготовку к сезону гриппа уже сейчас.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru