Одно посещение врача экономит недели лечения и осложнений

С наступлением осени врачи традиционно напоминают о важности вакцинации против гриппа. Эта мера остаётся самым эффективным способом защиты от осложнений, которые болезнь может вызвать у людей из групп риска.

Кому особенно нужна прививка

По словам терапевта и иммунолога Ирины Ярцевой, вакцинация необходима всем, но в первую очередь — пожилым людям, пациентам с ослабленным иммунитетом, сердечной недостаточностью, врождёнными пороками сердца. В группе риска также находятся аллергики, астматики и дети.

"Да, особенно тем, кто работает в офисе, кто ездит в метро, в транспорте. Особенно, если дома живут пожилые люди, лежачие больные, люди с ослабленным иммунитетом", — подчеркнула Ярцева.

Для тех, кто ежедневно контактирует с большим количеством людей, прививка становится не только заботой о себе, но и способом защитить окружающих.

Почему вакцинация важна

Грипп часто недооценивают, принимая его за обычную простуду. Однако именно он может приводить к серьёзным осложнениям: бронхиту, пневмонии, обострению хронических заболеваний. Вакцинация снижает риск тяжёлого течения болезни и позволяет сформировать иммунитет до начала эпидемиологического сезона.

Как выбрать вакцину

Врач напомнила, что подбор вакцины стоит проводить индивидуально, учитывая общее состояние организма и возможные хронические болезни. Оптимальное решение подскажет терапевт или иммунолог после консультации.