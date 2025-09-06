Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 0:11

Осень подкрадывается: вирусы уже рядом, а защита ещё не у всех

Врач-иммунолог Ирина Ярцева напомнила о важности вакцинации против гриппа осенью

Осенью тема профилактики вирусных инфекций снова выходит на первый план. Врачи напоминают: именно в этот период организм особенно уязвим, и простая вакцинация может сыграть ключевую роль в защите здоровья.

Почему важно прививаться

Сезонный грипп ежегодно становится причиной вспышек заболеваний, осложнений и даже летальных исходов. Несмотря на то, что вирус мутирует, вакцина помогает сформировать иммунный ответ и значительно снизить риски тяжелого течения болезни.

По словам специалистов, защита особенно важна для тех, кто находится в группе риска: людей старшего возраста, пациентов с хроническими заболеваниями и ослабленным иммунитетом, а также тех, кто часто контактирует с большим количеством людей.

"Я рекомендую вакцинироваться в состоянии, когда вы хорошо выспались, желательно перед выходными", — сказала врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева.

Кому прививка особенно необходима

Доктора подчеркивают, что вакцинация нужна всем, но есть категории, для которых она жизненно важна:
• дети и подростки, посещающие школы и детские сады;
• взрослые, работающие в офисах и крупных коллективах;
• пассажиры общественного транспорта, где риск заражения выше;
• семьи, в которых живут пожилые или лежачие родственники.

"Да, особенно тем, кто работает в офисе, кто ездит в метро, в транспорте", — добавила Ирина Ярцева.

Если в доме находятся пожилые или люди с ослабленным иммунитетом, вакцинация всех членов семьи помогает защитить их от тяжелых последствий инфекции.

Вакцины, доступные сегодня

В России сейчас используется несколько видов препаратов отечественного производства. Они отличаются уровнем антигенной нагрузки, что позволяет подобрать оптимальный вариант для разных возрастных групп и состояния здоровья. Современные вакцины содержат очищенные компоненты вируса и не вызывают болезнь, а лишь "тренируют" иммунитет.

Когда лучше делать прививку

Оптимальное время для вакцинации — сентябрь и октябрь, пока уровень заболеваемости еще невысокий. Организму требуется около двух недель, чтобы сформировать защиту, поэтому лучше не откладывать визит в поликлинику.

Специалисты советуют прививаться тогда, когда человек чувствует себя хорошо, не имеет температуры и признаков острой инфекции. В этот период организм способен выработать наиболее стойкий иммунный ответ.

Итоги

Вакцинация против гриппа — это простая и доступная мера, которая способна защитить не только самого человека, но и его близких. Особенно важна она для тех, кто ежедневно контактирует с людьми, работает в замкнутых помещениях или ухаживает за пожилыми родственниками.

