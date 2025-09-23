Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 14:19

Температура 37 — не повод для таблеток: врачи раскрыли главные ошибки при простуде

Терапевт Руслан Мухаметкулов: антибиотики не помогают при ОРВИ и ослабляют иммунитет

Осень и зима неизменно приносят рост заболеваемости простудами и ОРВИ. Многие люди, почувствовав первые симптомы — першение в горле, насморк и слабость, — начинают действовать по привычке. Но именно привычные действия часто оказываются самыми опасными. Врачи предупреждают: ошибки на старте болезни могут затянуть выздоровление и даже привести к осложнениям.

"Важно понимать: антибиотики бессильны против вирусов, они действуют только на бактерии. Их неоправданный прием уничтожает полезную микрофлору кишечника, которая является важной частью иммунной системы, ослабляя организм и повышая риск побочных эффектов", — отметил терапевт Руслан Мухаметкулов.

Главные ошибки при ОРВИ

Врачи выделяют пять самых распространённых промахов: бесконтрольный приём антибиотиков, сбивание невысокой температуры, перенос болезни "на ногах", злоупотребление каплями для носа и отказ от проветривания. Все эти действия кажутся безобидными, но на деле мешают организму бороться с вирусом.

Сравнение ошибок и правильных действий

Ошибка Последствие Что делать правильно
Антибиотики без назначения уничтожение микрофлоры, осложнения только по рецепту при бактериальной инфекции
Снижение температуры 37,5 °C замедление иммунного ответа жаропонижающие при 38,5 °C и выше
Работа при болезни осложнения, заражение коллег постельный режим, отдых
Длительное использование капель медикаментозный ринит применять не дольше 5-7 дней
Закрытые окна рост вирусов в помещении регулярное проветривание и увлажнение воздуха

Советы шаг за шагом

  1. При первых признаках инфекции обеспечьте себе отдых.

  2. Пейте много тёплой жидкости: чай, морс, компоты.

  3. Следите за температурой: до 38–38,5 °C лекарства не нужны.

  4. Промывайте нос солевыми растворами для облегчения дыхания.

  5. Регулярно проветривайте комнату и поддерживайте влажность воздуха.

  6. Обращайтесь к врачу, если симптомы усиливаются или держатся дольше недели.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Приём антибиотиков без показаний → дисбактериоз, снижение иммунитета → консультация врача и строгое соблюдение назначений.

  • Снижение температуры 37,5 °C → вирус дольше живёт в организме → подождать, пока температура превысит 38,5 °C.

  • Игнорирование отдыха → затяжное течение болезни → постельный режим.

  • Длительное использование сосудосуживающих капель → хроническая заложенность носа → ограничение до 5–7 дней.

  • Отказ от проветривания → высокая концентрация вирусов в воздухе → регулярное открывание окон и увлажнение.

Мифы и правда

Миф: чем больше лекарств, тем быстрее выздоровление.
Правда: лишние препараты только перегружают организм.

Миф: болезнь можно «перетерпеть на ногах».
Правда: это увеличивает риск осложнений и заражения окружающих.

Миф: жар — всегда плохо.
Правда: температура до 38,5 °C помогает организму бороться с вирусом.

