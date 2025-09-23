Температура 37 — не повод для таблеток: врачи раскрыли главные ошибки при простуде
Осень и зима неизменно приносят рост заболеваемости простудами и ОРВИ. Многие люди, почувствовав первые симптомы — першение в горле, насморк и слабость, — начинают действовать по привычке. Но именно привычные действия часто оказываются самыми опасными. Врачи предупреждают: ошибки на старте болезни могут затянуть выздоровление и даже привести к осложнениям.
"Важно понимать: антибиотики бессильны против вирусов, они действуют только на бактерии. Их неоправданный прием уничтожает полезную микрофлору кишечника, которая является важной частью иммунной системы, ослабляя организм и повышая риск побочных эффектов", — отметил терапевт Руслан Мухаметкулов.
Главные ошибки при ОРВИ
Врачи выделяют пять самых распространённых промахов: бесконтрольный приём антибиотиков, сбивание невысокой температуры, перенос болезни "на ногах", злоупотребление каплями для носа и отказ от проветривания. Все эти действия кажутся безобидными, но на деле мешают организму бороться с вирусом.
Сравнение ошибок и правильных действий
|Ошибка
|Последствие
|Что делать правильно
|Антибиотики без назначения
|уничтожение микрофлоры, осложнения
|только по рецепту при бактериальной инфекции
|Снижение температуры 37,5 °C
|замедление иммунного ответа
|жаропонижающие при 38,5 °C и выше
|Работа при болезни
|осложнения, заражение коллег
|постельный режим, отдых
|Длительное использование капель
|медикаментозный ринит
|применять не дольше 5-7 дней
|Закрытые окна
|рост вирусов в помещении
|регулярное проветривание и увлажнение воздуха
Советы шаг за шагом
-
При первых признаках инфекции обеспечьте себе отдых.
-
Пейте много тёплой жидкости: чай, морс, компоты.
-
Следите за температурой: до 38–38,5 °C лекарства не нужны.
-
Промывайте нос солевыми растворами для облегчения дыхания.
-
Регулярно проветривайте комнату и поддерживайте влажность воздуха.
-
Обращайтесь к врачу, если симптомы усиливаются или держатся дольше недели.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Приём антибиотиков без показаний → дисбактериоз, снижение иммунитета → консультация врача и строгое соблюдение назначений.
-
Снижение температуры 37,5 °C → вирус дольше живёт в организме → подождать, пока температура превысит 38,5 °C.
-
Игнорирование отдыха → затяжное течение болезни → постельный режим.
-
Длительное использование сосудосуживающих капель → хроническая заложенность носа → ограничение до 5–7 дней.
-
Отказ от проветривания → высокая концентрация вирусов в воздухе → регулярное открывание окон и увлажнение.
Мифы и правда
Миф: чем больше лекарств, тем быстрее выздоровление.
Правда: лишние препараты только перегружают организм.
Миф: болезнь можно «перетерпеть на ногах».
Правда: это увеличивает риск осложнений и заражения окружающих.
Миф: жар — всегда плохо.
Правда: температура до 38,5 °C помогает организму бороться с вирусом.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru