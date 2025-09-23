Температура 37 — не повод для таблеток: врачи раскрыли главные ошибки при простуде

Осень и зима неизменно приносят рост заболеваемости простудами и ОРВИ. Многие люди, почувствовав первые симптомы — першение в горле, насморк и слабость, — начинают действовать по привычке. Но именно привычные действия часто оказываются самыми опасными. Врачи предупреждают: ошибки на старте болезни могут затянуть выздоровление и даже привести к осложнениям.

"Важно понимать: антибиотики бессильны против вирусов, они действуют только на бактерии. Их неоправданный прием уничтожает полезную микрофлору кишечника, которая является важной частью иммунной системы, ослабляя организм и повышая риск побочных эффектов", — отметил терапевт Руслан Мухаметкулов.

Главные ошибки при ОРВИ

Врачи выделяют пять самых распространённых промахов: бесконтрольный приём антибиотиков, сбивание невысокой температуры, перенос болезни "на ногах", злоупотребление каплями для носа и отказ от проветривания. Все эти действия кажутся безобидными, но на деле мешают организму бороться с вирусом.

Сравнение ошибок и правильных действий