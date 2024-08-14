Иммунолог рассказал, каким профессиям следует незамедлительно пройти вакцинацию от гриппа

Иммунолог Владислав Жемчугов поделился мнением о том, что некоторым профессионалам следует незамедлительно пройти вакцинацию от гриппа. Он отметил, что особенно это касается тех, кто по роду своей деятельности постоянно контактирует с большим количеством людей, включая учителей, медработников и работников торговли.

Владислав Жемчугов подчеркнул важность вакцинации для предотвращения распространения инфекции среди населения и облегчения течения болезни в случае заражения, сообщает Вечерняя Москва.

Также иммунолог настоятельно порекомендовал проконсультироваться с личным врачом перед прививкой, так как существуют определенные противопоказания, которые необходимо учитывать.

Фото: flickr.com/U.S. Department of State (public domain)