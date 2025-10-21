Главное — не простудиться: фельдшер объяснила, как подготовиться к сезону вирусов

С наступлением холодного сезона увеличивается риск заражения вирусными инфекциями, в том числе гриппом. Чтобы встретить осень во всеоружии, важно заранее позаботиться о профилактике. В интервью ИА RuNews24. ru фельдшер Елена Карасёва рассказала, какие меры помогают укрепить иммунитет и снизить вероятность болезни.

"Всё это помогает избежать переохлаждения и создаёт барьер", — говорит медработник.

По словам специалиста, профилактика гриппа должна быть комплексной - сочетать вакцинацию, гигиену, закаливание и здоровый образ жизни.

Вакцинация — основная защита от гриппа

"Основная мера профилактики — вакцинация: она значительно снижает риск заболевания и облегчает его течение, поэтому врачи советуют прививаться ежегодно, особенно перед началом эпидсезона", — пояснила Карасёва.

Иммунитет после прививки формируется в течение 2-3 недель и защищает организм в течение всего сезона. Даже если человек всё же заразится, болезнь обычно протекает в лёгкой форме без осложнений.

Специалисты рекомендуют делать прививку ежегодно в сентябре-октябре, чтобы иммунитет успел сформироваться до пика заболеваемости.

Местная защита: оксолиновая мазь и профилактические меры

Осенью, когда вирусы наиболее активны, важно укреплять барьерную защиту. Карасёва рекомендует использовать оксалиновую мазь - наносить небольшое количество в носовые ходы перед выходом на улицу или в общественные места. Это снижает вероятность попадания вируса на слизистую.

Также стоит чаще промывать нос солевыми растворами — они очищают слизистую от микробов и увлажняют дыхательные пути.

"При обострении вирусной активности осенью Карасёва рекомендует применять и местные средства — например, оксалиновую мазь, закладывая её в носовые ходы для укрепления местного иммунитета", — говорится в интервью.

Системная профилактика: противовирусные препараты

Если человек часто контактирует с большим количеством людей или находится в зоне риска (работает в медицине, образовании, транспорте), врач может назначить системные противовирусные препараты в профилактических дозах.

"При необходимости и после консультации с врачом допускается приём системных противовирусных препаратов в профилактических дозах — обычно короткий курс около трёх дней по одной таблетке в день", — уточнила фельдшер.

Самолечение недопустимо: препараты имеют противопоказания и побочные эффекты. Назначать их должен врач.

Механическая защита и гигиена

Одна из самых простых и действенных мер — частое мытьё рук. Вирус гриппа легко передаётся через поверхности, поэтому важно:

• мыть руки с мылом не менее 20 секунд;

• использовать антисептик вне дома;

• не касаться лица грязными руками;

• чаще проветривать помещения.

Также стоит избегать тесных контактов с больными, не пользоваться чужими предметами личной гигиены и носить маску в людных местах.

Одежда и защита от холода

Холод сам по себе не вызывает грипп, но переохлаждение снижает иммунитет, делая организм уязвимее для вирусов.

"Карасёва советует одеваться по погоде — носить тёплую непромокаемую обувь и головной убор, чтобы избегать переохлаждения", — говорится в материале.

При выборе одежды важно соблюдать принцип слоёв - тогда тепло сохраняется, а тело "дышит". После промокания необходимо сразу переодеться.

Советы шаг за шагом: как укрепить защиту организма

Сделайте прививку. Это главный способ снизить риск гриппа. Используйте оксолиновую мазь. Наносите на слизистую перед выходом на улицу. Соблюдайте гигиену. Мойте руки и избегайте касаний лица. Одевайтесь по погоде. Не допускайте переохлаждения. Питайтесь правильно. Включайте в рацион овощи, орехи, мясо, рыбу — источники белка и витаминов. Пейте достаточно жидкости. Это помогает поддерживать нормальную работу слизистых. Больше гуляйте. Свежий воздух и умеренная физическая активность укрепляют иммунитет. Высыпайтесь. Сон не менее 7 часов в сутки снижает восприимчивость к вирусам.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: отказываться от вакцинации.

Последствие: высокий риск тяжёлого течения гриппа и осложнений.

Альтернатива: прививаться ежегодно в начале осени.

Ошибка: начинать профилактику при первых симптомах.

Последствие: вирус уже активно распространяется.

Альтернатива: укреплять иммунитет заранее, за 2-3 недели до эпидсезона.

Ошибка: использовать противовирусные препараты без назначения врача.

Последствие: возможны побочные эффекты и бесполезное лечение.

Альтернатива: консультироваться со специалистом перед приёмом.

Таблица: основные меры профилактики гриппа