Главное — не простудиться: фельдшер объяснила, как подготовиться к сезону вирусов
С наступлением холодного сезона увеличивается риск заражения вирусными инфекциями, в том числе гриппом. Чтобы встретить осень во всеоружии, важно заранее позаботиться о профилактике. В интервью ИА RuNews24. ru фельдшер Елена Карасёва рассказала, какие меры помогают укрепить иммунитет и снизить вероятность болезни.
"Всё это помогает избежать переохлаждения и создаёт барьер", — говорит медработник.
По словам специалиста, профилактика гриппа должна быть комплексной - сочетать вакцинацию, гигиену, закаливание и здоровый образ жизни.
Вакцинация — основная защита от гриппа
"Основная мера профилактики — вакцинация: она значительно снижает риск заболевания и облегчает его течение, поэтому врачи советуют прививаться ежегодно, особенно перед началом эпидсезона", — пояснила Карасёва.
Иммунитет после прививки формируется в течение 2-3 недель и защищает организм в течение всего сезона. Даже если человек всё же заразится, болезнь обычно протекает в лёгкой форме без осложнений.
Специалисты рекомендуют делать прививку ежегодно в сентябре-октябре, чтобы иммунитет успел сформироваться до пика заболеваемости.
Местная защита: оксолиновая мазь и профилактические меры
Осенью, когда вирусы наиболее активны, важно укреплять барьерную защиту. Карасёва рекомендует использовать оксалиновую мазь - наносить небольшое количество в носовые ходы перед выходом на улицу или в общественные места. Это снижает вероятность попадания вируса на слизистую.
Также стоит чаще промывать нос солевыми растворами — они очищают слизистую от микробов и увлажняют дыхательные пути.
"При обострении вирусной активности осенью Карасёва рекомендует применять и местные средства — например, оксалиновую мазь, закладывая её в носовые ходы для укрепления местного иммунитета", — говорится в интервью.
Системная профилактика: противовирусные препараты
Если человек часто контактирует с большим количеством людей или находится в зоне риска (работает в медицине, образовании, транспорте), врач может назначить системные противовирусные препараты в профилактических дозах.
"При необходимости и после консультации с врачом допускается приём системных противовирусных препаратов в профилактических дозах — обычно короткий курс около трёх дней по одной таблетке в день", — уточнила фельдшер.
Самолечение недопустимо: препараты имеют противопоказания и побочные эффекты. Назначать их должен врач.
Механическая защита и гигиена
Одна из самых простых и действенных мер — частое мытьё рук. Вирус гриппа легко передаётся через поверхности, поэтому важно:
• мыть руки с мылом не менее 20 секунд;
• использовать антисептик вне дома;
• не касаться лица грязными руками;
• чаще проветривать помещения.
Также стоит избегать тесных контактов с больными, не пользоваться чужими предметами личной гигиены и носить маску в людных местах.
Одежда и защита от холода
Холод сам по себе не вызывает грипп, но переохлаждение снижает иммунитет, делая организм уязвимее для вирусов.
"Карасёва советует одеваться по погоде — носить тёплую непромокаемую обувь и головной убор, чтобы избегать переохлаждения", — говорится в материале.
При выборе одежды важно соблюдать принцип слоёв - тогда тепло сохраняется, а тело "дышит". После промокания необходимо сразу переодеться.
Советы шаг за шагом: как укрепить защиту организма
-
Сделайте прививку. Это главный способ снизить риск гриппа.
-
Используйте оксолиновую мазь. Наносите на слизистую перед выходом на улицу.
-
Соблюдайте гигиену. Мойте руки и избегайте касаний лица.
-
Одевайтесь по погоде. Не допускайте переохлаждения.
-
Питайтесь правильно. Включайте в рацион овощи, орехи, мясо, рыбу — источники белка и витаминов.
-
Пейте достаточно жидкости. Это помогает поддерживать нормальную работу слизистых.
-
Больше гуляйте. Свежий воздух и умеренная физическая активность укрепляют иммунитет.
-
Высыпайтесь. Сон не менее 7 часов в сутки снижает восприимчивость к вирусам.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: отказываться от вакцинации.
Последствие: высокий риск тяжёлого течения гриппа и осложнений.
Альтернатива: прививаться ежегодно в начале осени.
-
Ошибка: начинать профилактику при первых симптомах.
Последствие: вирус уже активно распространяется.
Альтернатива: укреплять иммунитет заранее, за 2-3 недели до эпидсезона.
-
Ошибка: использовать противовирусные препараты без назначения врача.
Последствие: возможны побочные эффекты и бесполезное лечение.
Альтернатива: консультироваться со специалистом перед приёмом.
Таблица: основные меры профилактики гриппа
|Мера
|Эффект
|Как часто применять
|Вакцинация
|Снижает риск болезни и осложнений
|1 раз в год
|Оксолиновая мазь
|Создаёт местный барьер от вирусов
|1-2 раза в день
|Мытьё рук
|Уничтожает вирусы на коже
|После каждого контакта
|Сон и питание
|Укрепляют иммунную систему
|Ежедневно
|Прогулки на свежем воздухе
|Улучшают дыхание и тонус сосудов
|30-60 мин в день
А что если избежать болезни не удалось
Если всё же появились симптомы — температура, ломота, слабость, кашель, боль в горле, — важно остаться дома и обратиться к врачу. Не рекомендуется переносить грипп "на ногах" — это увеличивает риск осложнений, включая пневмонию и миокардит.
Врач назначит лечение, соответствующее типу вируса, и порекомендует обильное питьё и отдых.
Мифы и правда
Миф 1. Прививка может вызвать грипп.
Правда. Вакцины не содержат живого вируса, поэтому не вызывают болезнь.
Миф 2. Оксолиновая мазь неэффективна.
Правда. Она не заменяет вакцинацию, но помогает снизить риск заражения при регулярном использовании.
Миф 3. Грипп можно вылечить народными средствами.
Правда. Домашние методы могут облегчить состояние, но не предотвращают вирусную инфекцию.
Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Когда лучше делать прививку от гриппа?
Оптимально — в сентябре или октябре, до начала эпидемии.
Можно ли прививаться после простуды?
Да, но только после полного выздоровления.
Подходит ли вакцина детям и пожилым?
Да, вакцинация рекомендована всем группам, включая пожилых и детей с 6 месяцев.
Стоит ли принимать витамины для профилактики?
Можно, но они не заменяют основные меры защиты.
Три интересных факта
-
Иммунитет после вакцинации держится около 12 месяцев.
-
Частое мытьё рук снижает риск заражения вирусами на 45-50%.
-
Влажный воздух в помещении (40-60%) помогает вирусам разрушаться быстрее.
Исторический контекст
Первая массовая вакцинация против гриппа была проведена в США в 1940-х годах. С тех пор учёные ежегодно обновляют состав вакцины, адаптируя её под новые штаммы вируса. Сегодня профилактика гриппа включает не только прививки, но и комплекс простых, но эффективных мер — от гигиены до укрепления иммунитета. Как подчёркивает Елена Карасёва, самое надёжное средство защиты — регулярная вакцинация и забота о здоровье круглый год.
