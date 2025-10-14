Грипп возвращается каждую осень: как укрепить иммунитет и не заболеть

Каждую осень врачи напоминают: предотвратить грипп намного проще, чем лечить его последствия. Эта инфекция не щадит ни взрослых, ни детей и нередко даёт осложнения — от бронхита до воспаления лёгких. По словам специалистов, лучшая защита от вируса — это сочетание вакцинации, гигиены и разумного образа жизни.

"Лучшая профилактика гриппа — это вакцинация и гигиена", — рассказал главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи московского департамента здравоохранения Андрей Тяжельников в беседе с РИА Новости.

Он подчеркнул, что укрепление иммунитета — это не одно действие, а комплекс мер, который должен стать частью повседневных привычек.

Почему важно прививаться

Вакцинация остаётся наиболее эффективным способом защиты от гриппа. Прививка помогает организму выработать антитела, которые предотвращают тяжёлое течение болезни и снижают риск осложнений.

Иммунитет формируется через 2-3 недели после вакцинации и сохраняется примерно на год. Поэтому прививаться стоит ежегодно — оптимально в сентябре или октябре, до начала активного сезона вирусов.

Вакцину можно ставить одновременно с прививками от COVID-19 или пневмококка — по решению врача.

Основные правила профилактики

"Не стоит забывать и про проветривание помещения, правильное питание, а также регулярные прогулки. Кроме того, сохранить иммунитет помогут спорт, полноценный сон, управление стрессом и отказ от вредных привычек", — добавил Тяжельников.

Эти простые меры действительно работают. Чистый воздух, отдых и физическая активность улучшают кровообращение и насыщают организм кислородом, что повышает устойчивость к вирусам.

А питание, богатое белком, витаминами и минералами, обеспечивает организм строительным материалом для иммунных клеток.

Таблица "Плюсы и минусы методов профилактики"