Грипп возвращается каждую осень: как укрепить иммунитет и не заболеть
Каждую осень врачи напоминают: предотвратить грипп намного проще, чем лечить его последствия. Эта инфекция не щадит ни взрослых, ни детей и нередко даёт осложнения — от бронхита до воспаления лёгких. По словам специалистов, лучшая защита от вируса — это сочетание вакцинации, гигиены и разумного образа жизни.
"Лучшая профилактика гриппа — это вакцинация и гигиена", — рассказал главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи московского департамента здравоохранения Андрей Тяжельников в беседе с РИА Новости.
Он подчеркнул, что укрепление иммунитета — это не одно действие, а комплекс мер, который должен стать частью повседневных привычек.
Почему важно прививаться
Вакцинация остаётся наиболее эффективным способом защиты от гриппа. Прививка помогает организму выработать антитела, которые предотвращают тяжёлое течение болезни и снижают риск осложнений.
Иммунитет формируется через 2-3 недели после вакцинации и сохраняется примерно на год. Поэтому прививаться стоит ежегодно — оптимально в сентябре или октябре, до начала активного сезона вирусов.
Вакцину можно ставить одновременно с прививками от COVID-19 или пневмококка — по решению врача.
Основные правила профилактики
"Не стоит забывать и про проветривание помещения, правильное питание, а также регулярные прогулки. Кроме того, сохранить иммунитет помогут спорт, полноценный сон, управление стрессом и отказ от вредных привычек", — добавил Тяжельников.
Эти простые меры действительно работают. Чистый воздух, отдых и физическая активность улучшают кровообращение и насыщают организм кислородом, что повышает устойчивость к вирусам.
А питание, богатое белком, витаминами и минералами, обеспечивает организм строительным материалом для иммунных клеток.
Таблица "Плюсы и минусы методов профилактики"
|Метод
|Плюсы
|Возможные ограничения
|Вакцинация
|Формирует стойкий иммунитет, снижает риск осложнений
|Требуется ежегодное обновление
|Мытьё рук и маска
|Простая защита от заражения
|Нужна регулярность и дисциплина
|Проветривание
|Снижает концентрацию вирусов в помещении
|Неэффективно при переохлаждении
|Правильное питание
|Поддерживает иммунитет
|Требует планирования и баланса
|Спорт и сон
|Улучшают общее состояние
|Перенапряжение может ослабить защиту
Советы шаг за шагом
-
Сделайте прививку. Обратитесь в поликлинику или пункт вакцинации — процедура занимает не больше 10 минут.
-
Соблюдайте гигиену. Мойте руки после улицы, транспорта и контакта с деньгами. Не касайтесь лица немытыми руками.
-
Проветривайте помещение. Делайте это не менее двух раз в день, особенно если дома кто-то болеет.
-
Пейте воду и ешьте правильно. Включайте в рацион овощи, фрукты, рыбу, орехи, мед и кисломолочные продукты.
-
Высыпайтесь. 7-8 часов сна восстанавливают иммунитет и снижают уровень стресса.
-
Не переутомляйтесь. Чрезмерные физические и эмоциональные нагрузки снижают защиту организма.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: не делать прививку, полагаясь на "сильный иммунитет".
Последствие: риск тяжёлого течения гриппа и осложнений.
Альтернатива: пройти вакцинацию, особенно людям старше 60 лет и с хроническими болезнями.
-
Ошибка: принимать антибиотики при первых симптомах.
Последствие: антибиотики не действуют на вирусы и могут нарушить микрофлору.
Альтернатива: обращаться к врачу при первых признаках простуды.
-
Ошибка: перегреваться в транспорте и на улице.
Последствие: перепады температуры ослабляют иммунитет.
Альтернатива: одеваться по погоде, выбирая многослойную одежду.
Мифы и правда о гриппе
Миф 1. Вакцина вызывает болезнь.
Правда. Современные прививки не содержат живого вируса, поэтому заразиться от них невозможно.
Миф 2. Грипп и простуда — одно и то же.
Правда. Грипп протекает тяжелее и опасен осложнениями. Простуда, как правило, легче и проходит быстрее.
Миф 3. Молодым и здоровым вакцина не нужна.
Правда. Даже у молодых людей грипп может вызывать осложнения, включая миокардит и пневмонию.
Как поддерживать иммунитет
Иммунитет — это не "щит", а сложная система, требующая постоянной поддержки. Для его нормальной работы важны:
-
регулярное питание с белком, цинком, селеном, витаминами A, C и D;
-
умеренные физические нагрузки (ходьба, плавание, йога);
-
управление стрессом - дыхательные практики, медитация, прогулки;
-
отказ от курения и алкоголя;
-
восстановление после болезней - не возвращайтесь к активному ритму сразу после простуды.
Исторический контекст
Первая вакцина против гриппа была создана в 1940-х годах. С тех пор вирус постоянно мутирует, и учёные ежегодно обновляют состав вакцины, чтобы она соответствовала актуальным штаммам.
Пандемия гриппа 1918 года показала, насколько опасна инфекция: по разным оценкам, она унесла десятки миллионов жизней. Сегодня благодаря вакцинации и гигиеническим мерам удаётся избежать подобных катастроф, но вирус остаётся одним из самых активных сезонных патогенов.
Три интересных факта
-
Вирус гриппа способен выживать на поверхностях до 48 часов.
-
Смех и положительные эмоции действительно укрепляют иммунную систему.
-
Люди, ведущие активный образ жизни, болеют в 2 раза реже, чем те, кто мало двигается.
FAQ
1. Когда лучше делать прививку от гриппа?
Оптимально — в начале осени, до наступления эпидемического сезона.
2. Можно ли заболеть гриппом после вакцинации?
Можно, но течение болезни будет легче, а осложнений — меньше.
3. Подходит ли прививка детям и пожилым?
Да, особенно им — эти группы наиболее уязвимы.
4. Что делать, если после прививки поднялась температура?
Это нормальная реакция иммунной системы. Симптомы проходят за 1-2 дня.
