Вакцинация от гриппа
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 13:44

Грипп возвращается каждую осень: как укрепить иммунитет и не заболеть

Главный специалист Депздрава Москвы призвал прививаться от гриппа до начала сезона

Каждую осень врачи напоминают: предотвратить грипп намного проще, чем лечить его последствия. Эта инфекция не щадит ни взрослых, ни детей и нередко даёт осложнения — от бронхита до воспаления лёгких. По словам специалистов, лучшая защита от вируса — это сочетание вакцинации, гигиены и разумного образа жизни.

"Лучшая профилактика гриппа — это вакцинация и гигиена", — рассказал главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи московского департамента здравоохранения Андрей Тяжельников в беседе с РИА Новости.

Он подчеркнул, что укрепление иммунитета — это не одно действие, а комплекс мер, который должен стать частью повседневных привычек.

Почему важно прививаться

Вакцинация остаётся наиболее эффективным способом защиты от гриппа. Прививка помогает организму выработать антитела, которые предотвращают тяжёлое течение болезни и снижают риск осложнений.

Иммунитет формируется через 2-3 недели после вакцинации и сохраняется примерно на год. Поэтому прививаться стоит ежегодно — оптимально в сентябре или октябре, до начала активного сезона вирусов.

Вакцину можно ставить одновременно с прививками от COVID-19 или пневмококка — по решению врача.

Основные правила профилактики

"Не стоит забывать и про проветривание помещения, правильное питание, а также регулярные прогулки. Кроме того, сохранить иммунитет помогут спорт, полноценный сон, управление стрессом и отказ от вредных привычек", — добавил Тяжельников.

Эти простые меры действительно работают. Чистый воздух, отдых и физическая активность улучшают кровообращение и насыщают организм кислородом, что повышает устойчивость к вирусам.

А питание, богатое белком, витаминами и минералами, обеспечивает организм строительным материалом для иммунных клеток.

Таблица "Плюсы и минусы методов профилактики"

Метод Плюсы Возможные ограничения
Вакцинация Формирует стойкий иммунитет, снижает риск осложнений Требуется ежегодное обновление
Мытьё рук и маска Простая защита от заражения Нужна регулярность и дисциплина
Проветривание Снижает концентрацию вирусов в помещении Неэффективно при переохлаждении
Правильное питание Поддерживает иммунитет Требует планирования и баланса
Спорт и сон Улучшают общее состояние Перенапряжение может ослабить защиту

Советы шаг за шагом

  1. Сделайте прививку. Обратитесь в поликлинику или пункт вакцинации — процедура занимает не больше 10 минут.

  2. Соблюдайте гигиену. Мойте руки после улицы, транспорта и контакта с деньгами. Не касайтесь лица немытыми руками.

  3. Проветривайте помещение. Делайте это не менее двух раз в день, особенно если дома кто-то болеет.

  4. Пейте воду и ешьте правильно. Включайте в рацион овощи, фрукты, рыбу, орехи, мед и кисломолочные продукты.

  5. Высыпайтесь. 7-8 часов сна восстанавливают иммунитет и снижают уровень стресса.

  6. Не переутомляйтесь. Чрезмерные физические и эмоциональные нагрузки снижают защиту организма.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: не делать прививку, полагаясь на "сильный иммунитет".
    Последствие: риск тяжёлого течения гриппа и осложнений.
    Альтернатива: пройти вакцинацию, особенно людям старше 60 лет и с хроническими болезнями.

  • Ошибка: принимать антибиотики при первых симптомах.
    Последствие: антибиотики не действуют на вирусы и могут нарушить микрофлору.
    Альтернатива: обращаться к врачу при первых признаках простуды.

  • Ошибка: перегреваться в транспорте и на улице.
    Последствие: перепады температуры ослабляют иммунитет.
    Альтернатива: одеваться по погоде, выбирая многослойную одежду.

Мифы и правда о гриппе

Миф 1. Вакцина вызывает болезнь.
Правда. Современные прививки не содержат живого вируса, поэтому заразиться от них невозможно.

Миф 2. Грипп и простуда — одно и то же.
Правда. Грипп протекает тяжелее и опасен осложнениями. Простуда, как правило, легче и проходит быстрее.

Миф 3. Молодым и здоровым вакцина не нужна.
Правда. Даже у молодых людей грипп может вызывать осложнения, включая миокардит и пневмонию.

Как поддерживать иммунитет

Иммунитет — это не "щит", а сложная система, требующая постоянной поддержки. Для его нормальной работы важны:

  • регулярное питание с белком, цинком, селеном, витаминами A, C и D;

  • умеренные физические нагрузки (ходьба, плавание, йога);

  • управление стрессом - дыхательные практики, медитация, прогулки;

  • отказ от курения и алкоголя;

  • восстановление после болезней - не возвращайтесь к активному ритму сразу после простуды.

Исторический контекст

Первая вакцина против гриппа была создана в 1940-х годах. С тех пор вирус постоянно мутирует, и учёные ежегодно обновляют состав вакцины, чтобы она соответствовала актуальным штаммам.

Пандемия гриппа 1918 года показала, насколько опасна инфекция: по разным оценкам, она унесла десятки миллионов жизней. Сегодня благодаря вакцинации и гигиеническим мерам удаётся избежать подобных катастроф, но вирус остаётся одним из самых активных сезонных патогенов.

Три интересных факта

  1. Вирус гриппа способен выживать на поверхностях до 48 часов.

  2. Смех и положительные эмоции действительно укрепляют иммунную систему.

  3. Люди, ведущие активный образ жизни, болеют в 2 раза реже, чем те, кто мало двигается.

FAQ

1. Когда лучше делать прививку от гриппа?
Оптимально — в начале осени, до наступления эпидемического сезона.

2. Можно ли заболеть гриппом после вакцинации?
Можно, но течение болезни будет легче, а осложнений — меньше.

3. Подходит ли прививка детям и пожилым?
Да, особенно им — эти группы наиболее уязвимы.

4. Что делать, если после прививки поднялась температура?
Это нормальная реакция иммунной системы. Симптомы проходят за 1-2 дня.

