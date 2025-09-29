Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Мужчина кашляет
Мужчина кашляет
© freepik.com by 8photo is licensed under Public domain
Главная / Красота и здоровье
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 9:17

Простуды атакуют с приходом осени: какие привычки спасают иммунитет

Врач Алла Молчанова напомнила о гигиене как ключевой профилактике простуд

Осень и зима традиционно становятся испытанием для организма: похолодание, перепады температур и скученность людей в помещениях создают благоприятные условия для распространения вирусов. Чтобы пережить сезон без простуд, нужно не только помнить о базовых правилах профилактики, но и выработать привычки, которые поддержат здоровье в долгосрочной перспективе.

"Особое внимание уделяйте личной гигиене", — подчеркнула врач из Ростова Алла Молчанова.

Почему растет заболеваемость

По данным регионального Роспотребнадзора, число заболевших острыми респираторными инфекциями стабильно увеличивается с наступлением холодов. Причина проста: вирусы легче распространяются в условиях низких температур и высокой влажности. Кроме того, в этот период люди проводят больше времени в закрытых помещениях, где риск заражения возрастает.

Сравнение способов профилактики

Метод Влияние на здоровье Ограничения
Сон 7-8 часов Восстановление иммунитета, снижение стресса Требует дисциплины
Сбалансированное питание Обеспечивает витаминами и белком Может быть дорогостоящим
Физическая активность Улучшает кровообращение и защитные силы Нужна регулярность
Вакцинация Формирует специфический иммунитет Возможны противопоказания
Гигиена и маски Снижают риск заражения контактным путем Не защищают полностью

Советы шаг за шагом

  1. Старайтесь спать не менее 7-8 часов каждую ночь.

  2. Включайте в рацион сезонные овощи, фрукты, бобовые, рыбу и мясо.

  3. Выходите на прогулки даже в холодное время — свежий воздух укрепляет организм.

  4. Регулярно мойте руки с мылом, используйте антисептик после общественных мест.

  5. Проветривайте комнаты не менее двух раз в день и проводите влажную уборку.

  6. Избегайте толпы и используйте маску в транспорте в пик заболеваемости.

  7. Сделайте прививку от гриппа до начала эпидемического сезона.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Привычка недосыпать → снижение иммунитета → наладить режим сна.

  • Игнорирование вакцинации → высокий риск осложнений от гриппа → пройти прививку заранее.

  • Лечение простуды "на ногах" → развитие бронхита или пневмонии → вовремя обратиться к врачу.

  • Отказ от проветривания → высокая концентрация вирусов в воздухе → регулярное открытие окон.

А что если…

Если человек относится к группе риска — например, пожилые, беременные или страдающие хроническими болезнями — ему стоит обсудить с врачом индивидуальную профилактику. Это может быть дополнительный курс витаминов, использование средств для укрепления дыхательной системы или более частые обследования.

FAQ

Когда лучше делать прививку от гриппа?
Оптимально — до начала эпидемического сезона, то есть в сентябре-октябре.

Можно ли укрепить иммунитет без витаминов?
Да, достаточно высыпаться, правильно питаться и регулярно двигаться.

Что делать при первых симптомах простуды?
Остаться дома, обеспечить отдых, пить больше жидкости и при необходимости обратиться к врачу.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Коровье молоко может вызывать воспаление и аллергические реакции у людей — диетолог Елена Соломатина сегодня в 8:46

Молочная дилемма XXI века: стоит ли пить коровье молоко или перейти на растительное

Молоко остаётся спорным продуктом: одни считают его необходимым, другие ищут замену. Но что выбрать для здоровья и вкуса?

Читать полностью » Диетолог Екатерина Ширшова рассказала о роли витамина D3 в организме сегодня в 8:14

Лишняя капля способна навредить: чем опасен передоз витамина D3

Витамин D3 называют «солнечным гормоном»: он влияет на иммунитет, кости и даже настроение. Но стоит ли всем его пить и в каких дозах?

Читать полностью » Пазлы помогают тренировать мозг и предотвращают деменцию при регулярном занятии — невролог Земфира Бекоева сегодня в 7:46

Почему миллионы взрослых снова играют как дети: пазлы укрепляют память и снижают стресс

Почему пазлы помогают мозгу работать лучше, снижают стресс и могут стать защитой от старения? Узнайте всё о скрытой пользе любимого хобби.

Читать полностью » Врач Анна Вятчинина рассказала, как правильно подготовиться к зачатию ребёнка сегодня в 7:12

Две полоски начинаются раньше: что должен сделать каждый до беременности

Правильная подготовка к зачатию начинается за полгода: какие анализы нужно сдать будущим родителям, чтобы повысить шансы на здоровую беременность?

Читать полностью » Мороженое усугубляет воспаление горла и противопоказано при лечении простуды — врач Виктор Лунев сегодня в 6:46

Почему мороженое при ангине может обернуться воспалением и осложнениями

Мороженое часто называют быстрым способом облегчить боль в горле, но врачи предупреждают: у этого "сладкого лекарства" есть неожиданные последствия.

Читать полностью » Эндокринолог Зухра Павлова объяснила онкориски абдоминального ожирения сегодня в 6:03

Не весы, а зеркало живота: главный фактор риска рака и диабета

Жир на животе опаснее лишнего веса в целом. Врач-эндокринолог рассказала, почему абдоминальное ожирение связано с онкологией и как измерить риск.

Читать полностью » Ветеринар Виктория Романовская назвала перекармливание главной ошибкой хозяев питомцев сегодня в 5:10

Кусочек сыра или диабет? Как хозяева незаметно подрывают здоровье животных

Перекармливание домашних животных приводит к ожирению и болезням. Ветеринар рассказала, как правильно рассчитать рацион и чем заменить угощения со стола.

Читать полностью » Врач Товмасян: сухой воздух в квартирах во время отопления ведёт к простудам и аллергии сегодня в 4:18

Батареи греют, но убивают: чем опасен воздух в квартирах зимой

Сухой воздух в квартирах во время отопительного сезона повышает риск простуд и аллергий. Врачи рассказали, как правильно защитить дыхательные пути.

Читать полностью »

Новости
Питомцы

Биологи: ящерицы сбрасывают и отращивают хвост как защитный механизм
ДФО

Нападение изюбра в зоопарке "Амодово" привело к гибели работника — СК РФ
Технологии

Dream Chaser проведёт демонстрационный полёт без стыковки с МКС в 2026 году
Культура и шоу-бизнес

The Neighbourhood тизерят новый альбом с песней "Love Bomb" в Лос-Анджелесе
Спорт и фитнес

Исследования: фитнес-браслеты завышают расход калорий на тренировках до 40%
Авто и мото

Господдержка автокредитов и льготного лизинга сократится с 2026 года более чем на четверть
Авто и мото

Эксперт "За рулем" объяснил, на что обратить внимание при покупке зимнего АКБ
Садоводство

Садоводы советуют использовать лёгкий дренированный грунт для пересадки фикуса
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet