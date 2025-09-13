Как первые симптомы гриппа обманывают родителей
Осень традиционно считается сезоном простуд и гриппа. С приходом холодов учащаются случаи заболеваний, особенно среди детей, которые начинают посещать школы и детские сады. Детский врач центральной районной больницы Ильдан Бадрутдинов в интервью рассказал, как защититься от вирусных инфекций и что делать, если болезнь всё же настигла.
Почему возникают простуда и грипп
ОРВИ чаще всего поражают органы дыхания и могут быть вызваны сотнями различных вирусов и бактерий. Дети с ослабленным иммунитетом и малыши, посещающие коллективы, болеют чаще других.
Инфекция передаётся воздушно-капельным и бытовым путём: через игрушки, посуду, предметы общего пользования. Вирус способен сохраняться в воздухе до 9 часов.
Симптомы гриппа
Заболевание развивается стремительно: уже в первые 24-36 часов температура поднимается до 39-40 °C, появляются головная боль, светобоязнь, ломота в мышцах и суставах, тошнота. Позже присоединяются сухой кашель и насморк.
Главная опасность — осложнения. У ослабленных детей нередко развивается пневмония. Заподозрить её можно по таким признакам: температура выше 38 °C в течение трёх дней, учащённое дыхание, посинение губ, отказ от еды, сильная сонливость или тревожность.
Как защититься в сезон простуд
Врач советует:
• соблюдать режим сна и отдыха;
• больше гулять на свежем воздухе;
• укреплять организм гимнастикой и закаливанием;
• чаще мыть руки, особенно после улицы и контактов с общими предметами;
• проветривать комнаты и избегать людных мест в период эпидемии;
• промывать нос и полоскать горло несколько раз в день.
Если в семье есть заболевший, ему нужно выделить отдельную комнату и посуду, а остальные члены семьи должны носить маску.
Вакцинация — главное средство профилактики
По словам врача, прививка от гриппа снижает заболеваемость вдвое. У привитых болезнь протекает легче. Вакцинацию лучше делать осенью, за 2-3 недели до начала сезона, чтобы успел сформироваться иммунитет.
Лечение болезни
Самолечением при гриппе заниматься нельзя — препараты должен назначать врач. Температуру ниже 38 °C сбивать не рекомендуется: это естественная защитная реакция организма. Важно обеспечить прохладный и свежий воздух в комнате, обильное питьё и покой.
Если состояние ребёнка ухудшается, появляется рвота, обмороки, усиливается сонливость или температура держится более трёх дней, необходимо повторно вызвать врача.
Итог
Главное правило в сезон простуд — профилактика и внимание к первым симптомам. Вакцинация, закаливание, правильный режим и своевременное обращение к врачу помогут избежать осложнений и сохранить здоровье семьи.
