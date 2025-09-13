Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 13:07

Как первые симптомы гриппа обманывают родителей

Детский врач Ильдан Бадрутдинов рассказал, как защитить ребёнка от простуды и гриппа осенью

Осень традиционно считается сезоном простуд и гриппа. С приходом холодов учащаются случаи заболеваний, особенно среди детей, которые начинают посещать школы и детские сады. Детский врач центральной районной больницы Ильдан Бадрутдинов в интервью рассказал, как защититься от вирусных инфекций и что делать, если болезнь всё же настигла.

Почему возникают простуда и грипп

ОРВИ чаще всего поражают органы дыхания и могут быть вызваны сотнями различных вирусов и бактерий. Дети с ослабленным иммунитетом и малыши, посещающие коллективы, болеют чаще других.

Инфекция передаётся воздушно-капельным и бытовым путём: через игрушки, посуду, предметы общего пользования. Вирус способен сохраняться в воздухе до 9 часов.

Симптомы гриппа

Заболевание развивается стремительно: уже в первые 24-36 часов температура поднимается до 39-40 °C, появляются головная боль, светобоязнь, ломота в мышцах и суставах, тошнота. Позже присоединяются сухой кашель и насморк.

Главная опасность — осложнения. У ослабленных детей нередко развивается пневмония. Заподозрить её можно по таким признакам: температура выше 38 °C в течение трёх дней, учащённое дыхание, посинение губ, отказ от еды, сильная сонливость или тревожность.

Как защититься в сезон простуд

Врач советует:
• соблюдать режим сна и отдыха;
• больше гулять на свежем воздухе;
• укреплять организм гимнастикой и закаливанием;
• чаще мыть руки, особенно после улицы и контактов с общими предметами;
• проветривать комнаты и избегать людных мест в период эпидемии;
• промывать нос и полоскать горло несколько раз в день.

Если в семье есть заболевший, ему нужно выделить отдельную комнату и посуду, а остальные члены семьи должны носить маску.

Вакцинация — главное средство профилактики

По словам врача, прививка от гриппа снижает заболеваемость вдвое. У привитых болезнь протекает легче. Вакцинацию лучше делать осенью, за 2-3 недели до начала сезона, чтобы успел сформироваться иммунитет.

Лечение болезни

Самолечением при гриппе заниматься нельзя — препараты должен назначать врач. Температуру ниже 38 °C сбивать не рекомендуется: это естественная защитная реакция организма. Важно обеспечить прохладный и свежий воздух в комнате, обильное питьё и покой.

Если состояние ребёнка ухудшается, появляется рвота, обмороки, усиливается сонливость или температура держится более трёх дней, необходимо повторно вызвать врача.

Итог

Главное правило в сезон простуд — профилактика и внимание к первым симптомам. Вакцинация, закаливание, правильный режим и своевременное обращение к врачу помогут избежать осложнений и сохранить здоровье семьи.

