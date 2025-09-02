С началом школы вирусы атакуют: как защитить ребёнка от инфекций
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru
Мытые яйца в холодильнике могут стать рассадником бактерий. Врач объяснила, почему хранить их влажными опасно и как поступать правильно.Читать полностью » сегодня в 8:15
Дефицит кальция грозит не только ломкостью костей, но и проблемами с сердцем, судорогами и нарушением кровообращения. Как распознать скрытую нехватку минерала, какие продукты реально восполняют его дефицит и почему витамин D — обязательный спутник лечения. Советы врача и чек-лист обследований.Читать полностью » сегодня в 7:24
Почему женщины чаще страдают от депрессии? Эксперт объяснила, как менопауза и послеродовой период влияют на психическое здоровье.Читать полностью » сегодня в 7:15
Печёные яблоки в тесте — полезный десерт, сочетающий витамины и клетчатку. Эксперты рекомендуют 2-3 порции в день для поддержки иммунитета и пищеварения. Узнайте, как выбрать тесто и кому стоит быть осторожнее.Читать полностью » сегодня в 6:21
Как отличить сильный ушиб от перелома без рентгена? Травматолог объяснил ключевые признаки, на которые стоит обратить внимание.Читать полностью » сегодня в 6:01
Нутрициолог рассказала о пользе тыквы для здоровья. Тыква укрепляет иммунитет, помогает в детоксе и полезна для ЖКТ. Включите тыкву в осенний рацион!Читать полностью » сегодня в 5:17
Как выбрать школьный рюкзак, чтобы он не навредил ребёнку? Ортопед рассказал о спинке, лямках и правильной посадке портфеля.Читать полностью » сегодня в 4:15
Почему запахи начинают восприниматься искажённо? Эксперт объяснила, что паросмия может быть не только последствием инфекции, но и симптомом серьёзных болезней.Читать полностью »