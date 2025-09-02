С началом школы вирусы атакуют: как защитить ребёнка от инфекций

С началом учебного года дети чаще сталкиваются с сезонными вирусными инфекциями: в школах и детских садах создаются благоприятные условия для их быстрого распространения. Врач-педиатр Красногорской больницы № 5 Рамиль Шахвеледов в беседе с изданием "Подмосковье сегодня" рассказал, как снизить риски заболеваемости.

Вакцинация против гриппа

Главным методом защиты остаётся прививка. Делать её можно детям с шести месяцев, причём оптимальное время — сентябрь и октябрь, до начала эпидемического сезона.

"Ежегодно разрабатываются обновленные сезонные вакцины, нацеленные на борьбу с наиболее актуальными разновидностями вируса гриппа. <…> Это помогает не только защитить самого ребенка, но и ограничить распространение вируса среди членов семьи и в обществе в целом", — пояснил Рамиль Шахвеледов.

Гигиенические привычки

Помимо вакцинации, важную роль играет профилактика:

• регулярное мытьё рук с мылом;

• использование антисептиков;

• дезинфекция поверхностей;

• регулярное проветривание и влажная уборка.

Эти простые меры помогают сократить количество вирусов в окружающей среде и снизить риск заражения.

Укрепление иммунитета

Для поддержания защитных сил организма детям необходимы:

• сбалансированное питание;

• полноценный сон;

• регулярные прогулки на свежем воздухе.

Если всё же появляются первые симптомы инфекции, ребёнку важно обеспечить покой, обильное питьё и обратиться к врачу, чтобы избежать осложнений.

Таким образом, сочетание вакцинации, гигиенических правил и здорового образа жизни остаётся самым надёжным способом защитить школьников от сезонных заболеваний.