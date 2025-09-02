Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
вирус
вирус
© Designed by Freepik is licensed under Public domain
Главная / Красота и здоровье
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 12:44

С началом школы вирусы атакуют: как защитить ребёнка от инфекций

Врач напомнил: детям можно делать прививку от гриппа с шести месяцев

С началом учебного года дети чаще сталкиваются с сезонными вирусными инфекциями: в школах и детских садах создаются благоприятные условия для их быстрого распространения. Врач-педиатр Красногорской больницы № 5 Рамиль Шахвеледов в беседе с изданием "Подмосковье сегодня" рассказал, как снизить риски заболеваемости.

Вакцинация против гриппа

Главным методом защиты остаётся прививка. Делать её можно детям с шести месяцев, причём оптимальное время — сентябрь и октябрь, до начала эпидемического сезона.

"Ежегодно разрабатываются обновленные сезонные вакцины, нацеленные на борьбу с наиболее актуальными разновидностями вируса гриппа. <…> Это помогает не только защитить самого ребенка, но и ограничить распространение вируса среди членов семьи и в обществе в целом", — пояснил Рамиль Шахвеледов.

Гигиенические привычки

Помимо вакцинации, важную роль играет профилактика:
• регулярное мытьё рук с мылом;
• использование антисептиков;
• дезинфекция поверхностей;
• регулярное проветривание и влажная уборка.

Эти простые меры помогают сократить количество вирусов в окружающей среде и снизить риск заражения.

Укрепление иммунитета

Для поддержания защитных сил организма детям необходимы:
• сбалансированное питание;
• полноценный сон;
• регулярные прогулки на свежем воздухе.

Если всё же появляются первые симптомы инфекции, ребёнку важно обеспечить покой, обильное питьё и обратиться к врачу, чтобы избежать осложнений.

Таким образом, сочетание вакцинации, гигиенических правил и здорового образа жизни остаётся самым надёжным способом защитить школьников от сезонных заболеваний.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Врач Эвелина Овнанян предупредила об опасности хранения мытых яиц сегодня в 8:27

Чистое не значит безопасное: почему немытые яйца хранятся лучше

Мытые яйца в холодильнике могут стать рассадником бактерий. Врач объяснила, почему хранить их влажными опасно и как поступать правильно.

Читать полностью » Миндаль, кунжут, рыба: топ-5 продуктов для восстановления уровня кальция сегодня в 8:15

Этот повседневный продукт скрывает главный секрет крепких костей — только немногие о нём знают

Дефицит кальция грозит не только ломкостью костей, но и проблемами с сердцем, судорогами и нарушением кровообращения. Как распознать скрытую нехватку минерала, какие продукты реально восполняют его дефицит и почему витамин D — обязательный спутник лечения. Советы врача и чек-лист обследований.

Читать полностью » Марина Кинкулькина: в период менопаузы у женщин выше риск развития депрессии сегодня в 7:24

Менопауза бьёт не только по телу: чем она опасна для психики

Почему женщины чаще страдают от депрессии? Эксперт объяснила, как менопауза и послеродовой период влияют на психическое здоровье.

Читать полностью » Гастрит и диабет: кому стоит отказаться от запечённых яблок по мнению диетологов сегодня в 7:15

Дедовский рецепт, который обожают диетологи: две порции в день и проблемы с пищеварением уйдут

Печёные яблоки в тесте — полезный десерт, сочетающий витамины и клетчатку. Эксперты рекомендуют 2-3 порции в день для поддержки иммунитета и пищеварения. Узнайте, как выбрать тесто и кому стоит быть осторожнее.

Читать полностью » Травматолог Разиуан Бештоев назвал признаки, которые отличают перелом от ушиба сегодня в 6:21

Как распознать перелом дома: простые признаки, которые должен знать каждый

Как отличить сильный ушиб от перелома без рентгена? Травматолог объяснил ключевые признаки, на которые стоит обратить внимание.

Читать полностью » Тыква для иммунитета: как одна порция тыквенной каши укрепит здоровье осенью сегодня в 6:01

Тыква – волшебная метла для организма: как этот осенний овощ очищает от токсинов – раскроем главный секрет

Нутрициолог рассказала о пользе тыквы для здоровья. Тыква укрепляет иммунитет, помогает в детоксе и полезна для ЖКТ. Включите тыкву в осенний рацион!

Читать полностью » Александр Аржаков: рюкзак должен располагаться в центре спины и не стеснять движения сегодня в 5:17

Неправильный рюкзак может испортить осанку школьника быстрее, чем гаджеты

Как выбрать школьный рюкзак, чтобы он не навредил ребёнку? Ортопед рассказал о спинке, лямках и правильной посадке портфеля.

Читать полностью » Ирина Волгина: паросмия может быть признаком болезней мозга и нервной системы сегодня в 4:15

Искажённые запахи как подсказка организма: что стоит проверить у врача

Почему запахи начинают восприниматься искажённо? Эксперт объяснила, что паросмия может быть не только последствием инфекции, но и симптомом серьёзных болезней.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье

Витаминный запас: какие осенние ягоды необходимо включить в рацион
Питомцы

Ветеринары рекомендуют методы обучения волнистого попугая разговору
Еда

Как сделать шоколадное суфле согласно кулинарным рекомендациям
Питомцы

Специалисты по аквариумистике рекомендуют выбирать форму аквариума для простого ухода
Красота и здоровье

Врачи назвали киви мягким средством для нормализации работы кишечника
Дом

Как тараканы проникают в квартиры через канализацию
Авто и мото

Автостат: японские бренды заняли половину рынка подержанных мотоциклов в России
Еда

Как приготовить салат с курицей и маринованными опятами
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet