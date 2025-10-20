Россия на пороге эпидемии: врачи предупредили о раннем всплеске гриппа и ОРВИ

В последние недели в российских регионах отмечается рост заболеваемости ОРВИ и гриппом. По данным специалистов, сезонный подъём начался раньше обычного, а активность вирусов продолжает увеличиваться. Доктор Елена Смирнова рассказала, что изучение вирусных штаммов, циркулирующих в регионе, указывает на возможное начало эпидемии уже в ноябре.

"Мы видим, что число заболевших растёт, а типирование вирусов показывает вероятность появления нового типа или комбинации уже известных штаммов", — пояснила врач Елена Смирнова.

Почему ждут всплеск заболеваемости

Сезонные эпидемии гриппа повторяются ежегодно, но их интенсивность зависит от погодных условий, мутаций вирусов и уровня вакцинации населения.

Осенью, когда температура падает, люди чаще проводят время в помещениях, а вирусы легче распространяются воздушно-капельным путём. Одновременно снижается иммунитет из-за недостатка витаминов и солнечного света.

По словам Смирновой, текущие лабораторные данные свидетельствуют о высокой активности вирусов группы А, которые традиционно вызывают более тяжёлое течение болезни.