Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 12:25

Молоко с мёдом не лечит вирусы: врачи предупредили об опасной иллюзии

Врач Андрей Кондрахин: народные средства не помогают при ОРВИ

Острые респираторные вирусные инфекции (ОРВИ) знакомы каждому. С наступлением холодного сезона они вновь становятся главной причиной больничных листов и очередей в аптеках. Несмотря на то, что медицине давно известно, как протекает болезнь и какие меры помогают быстрее восстановиться, в обществе живучими остаются "бабушкины" методы и мифы. Врачи предупреждают: некоторые привычные практики не только бесполезны, но и могут быть опасны.

Кандидат медицинских наук, врач клинической медицины Андрей Кондрахин в беседе с ОТР отметил, что доказанной высокой эффективности у народных средств нет.

"Молоко легче прогревает внизу лежащие ткани, легче становится говорить, глотать, но не более того", — сказал Андрей Кондрахин.

Традиционные средства: в чем польза и ограничения

Одним из самых популярных домашних рецептов остается теплое молоко с медом. Врач-диетолог, гастроэнтеролог Александра Разаренова уточнила, что это средство может немного облегчить состояние:

"Теплое молоко с медом может смягчать слизистую и уменьшать раздражение, но лечебного эффекта на вирусы у этого средства нет", — пояснила Александра Разаренова.

Она добавила, что мед противопоказан детям младше одного года и людям с аллергией.

Опасный миф: "пропотеть и выздороветь"

Распространенное заблуждение — при высокой температуре нужно укутаться и "выпарить болезнь". На самом деле перегрев и обезвоживание могут ухудшить состояние.

Мировые рекомендации, включая ВОЗ и Минздрав России, едины: температуру следует снижать, если она превышает 38 °C, с помощью жаропонижающих средств.

Гигиена и душ во время болезни

Еще один миф — нельзя мыться при простуде. Наоборот, душ допускается и даже полезен: он освежает, помогает снизить температуру, смывает токсины с кожи. Главное — избегать переохлаждения и слишком горячих ванн.

Сравнение: народные методы и медицинские рекомендации

Метод Ожидаемый эффект Что на самом деле Риск
Молоко с медом Излечение от вируса Легкое смягчение слизистой Аллергия, нельзя детям до 1 года
Укутывание при температуре Снижение жара Перегрев, обезвоживание Ухудшение состояния
Отказ от душа "Чтобы не простыть сильнее" Допустим при контроле температуры воды Нет
Жаропонижающее с 37 °C Ускорит выздоровление Замедляет работу иммунитета Необоснованное применение

Советы шаг за шагом

  1. Поддерживайте водный баланс: теплое питье (вода, морсы, травяной чай).

  2. Используйте жаропонижающее только при температуре выше 38 °C.

  3. Проветривайте помещение, увлажняйте воздух — это облегчает дыхание.

  4. Отдыхайте, но не забывайте о легких движениях, чтобы избежать застоя крови.

  5. Обращайтесь к врачу, если температура держится дольше 3 дней или появляются осложнения.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Укутаться при жаре → обезвоживание и перегрев → легкая одежда, обильное питье.

  • Полагаться только на молоко с медом → затяжное течение болезни → жаропонижающие и симптоматическая терапия.

  • Отказ от душа → дискомфорт и перегрев → быстрый теплый душ без переохлаждения.

  • Сбивать температуру при 37 °C → ослабление иммунного ответа → подождать до 38 °C.

А что если…

А что если температура 37,5 °C держится несколько дней? Это может быть проявлением воспалительного процесса — стоит обратиться к врачу.

А что если ребенок не переносит жаропонижающие? Обсудите альтернативные схемы с педиатром: иногда допустимо использовать физические методы охлаждения.

А что если нет доступа к аптеке? Помогают базовые меры: обильное питье, отдых, прохладный воздух.

