Молоко с мёдом не лечит вирусы: врачи предупредили об опасной иллюзии

Острые респираторные вирусные инфекции (ОРВИ) знакомы каждому. С наступлением холодного сезона они вновь становятся главной причиной больничных листов и очередей в аптеках. Несмотря на то, что медицине давно известно, как протекает болезнь и какие меры помогают быстрее восстановиться, в обществе живучими остаются "бабушкины" методы и мифы. Врачи предупреждают: некоторые привычные практики не только бесполезны, но и могут быть опасны.

Кандидат медицинских наук, врач клинической медицины Андрей Кондрахин в беседе с ОТР отметил, что доказанной высокой эффективности у народных средств нет.

"Молоко легче прогревает внизу лежащие ткани, легче становится говорить, глотать, но не более того", — сказал Андрей Кондрахин.

Традиционные средства: в чем польза и ограничения

Одним из самых популярных домашних рецептов остается теплое молоко с медом. Врач-диетолог, гастроэнтеролог Александра Разаренова уточнила, что это средство может немного облегчить состояние:

"Теплое молоко с медом может смягчать слизистую и уменьшать раздражение, но лечебного эффекта на вирусы у этого средства нет", — пояснила Александра Разаренова.

Она добавила, что мед противопоказан детям младше одного года и людям с аллергией.

Опасный миф: "пропотеть и выздороветь"

Распространенное заблуждение — при высокой температуре нужно укутаться и "выпарить болезнь". На самом деле перегрев и обезвоживание могут ухудшить состояние.

Мировые рекомендации, включая ВОЗ и Минздрав России, едины: температуру следует снижать, если она превышает 38 °C, с помощью жаропонижающих средств.

Гигиена и душ во время болезни

Еще один миф — нельзя мыться при простуде. Наоборот, душ допускается и даже полезен: он освежает, помогает снизить температуру, смывает токсины с кожи. Главное — избегать переохлаждения и слишком горячих ванн.

Сравнение: народные методы и медицинские рекомендации