Прививка
Прививка
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 9:12

Бесполезный укол: Роспотребнадзор объяснил, почему вакцина от гриппа не спасет от Стратуса

В свете новых эпидемиологических вызовов и постоянно меняющейся ситуации с вирусами, Роспотребнадзор сделал важное заявление относительно эффективности прививок от гриппа в борьбе с новым штаммом коронавируса "Стратус".

Специалисты подчеркнули, что вакцинация против гриппа не обеспечивает защиту от этого нового коронавирусного варианта, поскольку структура вирусов существенно отличается.

Особенности структуры вирусов и иммунитет

По словам представителей Роспотребнадзора, коронавирусы и вирусы гриппа принадлежат к разным семействам и имеют разную молекулярную структуру.

Вирус гриппа — это ортомиксовирус, который обладает сегментированной РНК и специфическими поверхностными белками — гемагглютинином и нейраминидазой.

В то время как коронавирусы, такие как "Стратус", относятся к семейству коронавиридов и имеют уникальную структуру с белковыми шипами, которые отличаются от белков гриппозных вирусов.

Из-за этих структурных различий иммунитет, сформированный после вакцинации против гриппа, не способен распознавать и бороться с новым штаммом коронавируса. Это означает, что прививка от гриппа не может служить барьером против заражения или развития осложнений при встрече с "Стратусом".

Что говорит Роспотребнадзор

В пресс-службе ведомства подчеркнули: "Прививка от гриппа не обеспечивает защиты от коронавируса "Стратус". Вакцины против гриппа содержат штаммы, которые будут циркулировать в предстоящем эпидсезоне, и формируют иммунный ответ именно против них". Это означает, что для защиты от нового коронавирусного штамма необходимы специальные вакцины или другие профилактические меры.

Специалисты рекомендуют населению соблюдать меры предосторожности и следить за актуальной информацией о разработке и внедрении вакцин против коронавируса "Стратус". Также важно помнить о необходимости вакцинации против гриппа для профилактики сезонных заболеваний, однако она не заменяет меры по защите от COVID-19.

Почему важно различать профилактику гриппа и коронавируса

Несмотря на схожие симптомы — повышение температуры, кашель, слабость — грипп и COVID-19 требуют разного подхода к профилактике. Вакцинация против гриппа помогает снизить риск тяжелых форм заболевания именно этим вирусом. Однако для защиты от коронавируса необходимо использовать специальные вакцины или соблюдать рекомендации по личной гигиене, ношению масок и социальному дистанцированию.

На сегодняшний день ведутся активные разработки вакцин против новых штаммов коронавируса. Производители уже приступили к созданию препаратов, которые смогут обеспечить более эффективную защиту. Однако массовое внедрение таких вакцин требует времени и проведения клинических испытаний.

Интересные факты по теме:

1. В 2020 году ученые обнаружили более 30 различных видов коронавирусов у летучих мышей в Азии, что подчеркивает их разнообразие.
2. Вакцинация против гриппа ежегодно спасает миллионы жизней по всему миру благодаря снижению числа тяжелых случаев заболевания.
3. Исследования показывают, что иммунитет после перенесенного COVID-19 может сохраняться до 8 месяцев у большинства пациентов.

