Каждый десятый — с температурой: Челябинск входит в сезон респираторных атак

Осень в регионе принесла традиционный рост респираторных инфекций. За последнюю неделю сентября в Челябинской области зарегистрировано 25 103 случая ОРВИ, что на 8% больше, чем неделей ранее.

Данные Минздрава

Заместитель министра здравоохранения Челябинской области Нелли Верзакова рассказала о текущей эпидситуации на пресс-конференции:

"За 39-ую неделю, с 22 по 28 сентября, было зарегистрировано 25 103 случая ОРВИ — показатель 78 случаев заболевания на 10 000 населения. А за прошлую 38-ую неделю зафиксировано 21 310 случаев. Тут видим рост. При этом, если мы сравниваем с 2024 годом, то отмечаем снижение заболеваемости ОРВИ на 4%".

Таким образом, ситуация остаётся напряжённой, но в сравнении с прошлым годом эпидемия развивается мягче.

Вакцинация против гриппа

На фоне роста заболеваемости активно продолжается прививочная кампания. По данным минздрава, к концу сентября:

прививки от гриппа сделали уже 500 тысяч жителей ,

это на 75 тысяч больше , чем неделей ранее,

вакцинацией охвачено 27% взрослого населения и 50% детей.

Кто может сделать прививку бесплатно

В первую очередь иммунизацию проводят среди:

работников транспорта, здравоохранения, образования и коммунальной сферы,

призывников, беременных женщин,

людей старше 60 лет,

пациентов с хроническими болезнями лёгких, сердца, обмена веществ, а также с ожирением.

Перед вакцинацией необходимо подписать согласие на иммунизацию.

Итог

Рост заболеваемости ОРВИ в Челябинской области фиксируется, однако вакцинация против гриппа идёт ускоренными темпами. Медики уверены: именно массовая прививочная кампания поможет удержать ситуацию под контролем в осенне-зимний период.