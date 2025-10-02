Каждый десятый — с температурой: Челябинск входит в сезон респираторных атак
Осень в регионе принесла традиционный рост респираторных инфекций. За последнюю неделю сентября в Челябинской области зарегистрировано 25 103 случая ОРВИ, что на 8% больше, чем неделей ранее.
Данные Минздрава
Заместитель министра здравоохранения Челябинской области Нелли Верзакова рассказала о текущей эпидситуации на пресс-конференции:
"За 39-ую неделю, с 22 по 28 сентября, было зарегистрировано 25 103 случая ОРВИ — показатель 78 случаев заболевания на 10 000 населения. А за прошлую 38-ую неделю зафиксировано 21 310 случаев. Тут видим рост. При этом, если мы сравниваем с 2024 годом, то отмечаем снижение заболеваемости ОРВИ на 4%".
Таким образом, ситуация остаётся напряжённой, но в сравнении с прошлым годом эпидемия развивается мягче.
Вакцинация против гриппа
На фоне роста заболеваемости активно продолжается прививочная кампания. По данным минздрава, к концу сентября:
-
прививки от гриппа сделали уже 500 тысяч жителей,
-
это на 75 тысяч больше, чем неделей ранее,
-
вакцинацией охвачено 27% взрослого населения и 50% детей.
Кто может сделать прививку бесплатно
В первую очередь иммунизацию проводят среди:
-
работников транспорта, здравоохранения, образования и коммунальной сферы,
-
призывников, беременных женщин,
-
людей старше 60 лет,
-
пациентов с хроническими болезнями лёгких, сердца, обмена веществ, а также с ожирением.
Перед вакцинацией необходимо подписать согласие на иммунизацию.
Итог
Рост заболеваемости ОРВИ в Челябинской области фиксируется, однако вакцинация против гриппа идёт ускоренными темпами. Медики уверены: именно массовая прививочная кампания поможет удержать ситуацию под контролем в осенне-зимний период.
