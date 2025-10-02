Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Олег Белов Опубликована сегодня в 3:28

Каждый десятый — с температурой: Челябинск входит в сезон респираторных атак

Минздрав: заболеваемость ОРВИ в Челябинской области выросла на 8% за неделю

Осень в регионе принесла традиционный рост респираторных инфекций. За последнюю неделю сентября в Челябинской области зарегистрировано 25 103 случая ОРВИ, что на 8% больше, чем неделей ранее.

Данные Минздрава

Заместитель министра здравоохранения Челябинской области Нелли Верзакова рассказала о текущей эпидситуации на пресс-конференции:

"За 39-ую неделю, с 22 по 28 сентября, было зарегистрировано 25 103 случая ОРВИ — показатель 78 случаев заболевания на 10 000 населения. А за прошлую 38-ую неделю зафиксировано 21 310 случаев. Тут видим рост. При этом, если мы сравниваем с 2024 годом, то отмечаем снижение заболеваемости ОРВИ на 4%".

Таким образом, ситуация остаётся напряжённой, но в сравнении с прошлым годом эпидемия развивается мягче.

Вакцинация против гриппа

На фоне роста заболеваемости активно продолжается прививочная кампания. По данным минздрава, к концу сентября:

  • прививки от гриппа сделали уже 500 тысяч жителей,

  • это на 75 тысяч больше, чем неделей ранее,

  • вакцинацией охвачено 27% взрослого населения и 50% детей.

Кто может сделать прививку бесплатно

В первую очередь иммунизацию проводят среди:

  • работников транспорта, здравоохранения, образования и коммунальной сферы,

  • призывников, беременных женщин,

  • людей старше 60 лет,

  • пациентов с хроническими болезнями лёгких, сердца, обмена веществ, а также с ожирением.

Перед вакцинацией необходимо подписать согласие на иммунизацию.

Итог

Рост заболеваемости ОРВИ в Челябинской области фиксируется, однако вакцинация против гриппа идёт ускоренными темпами. Медики уверены: именно массовая прививочная кампания поможет удержать ситуацию под контролем в осенне-зимний период.

