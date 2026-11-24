Жителям России необходимо завершить профилактические мероприятия до конца года, так как пик заболеваемости может прийтись на середину зимы, пояснил NewsInfo главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, профессор Анатолий Альтштейн. По словам эксперта, в данный момент крайне важно прислушаться к рекомендациям профильных ведомств, чтобы успеть сформировать защиту.

Ранее в пресс-службе Роспотребнадзора сообщили, что территориальным органам совместно с региональными ведомствами здравоохранения поручено ускорить темпы иммунизации населения. В ведомстве подчеркнули необходимость оперативно приступить к завершению текущей прививочной кампании.

Своевременная вакцинация остается ключевым инструментом контроля эпидемиологической ситуации.

Альтштейн отметил, что прогнозировать точное развитие эпидемического процесса сложно, однако многолетние наблюдения позволяют ожидать существенный рост числа заболевших в начале следующего года. Профессор подчеркнул, что организму требуется определенное время для выработки антител, поэтому откладывать визит к врачу на последний момент не стоит. Специалисты напоминают, что даже простая простуда в коллективе может стать триггером для распространения инфекции.

"Какой будет пик и как это будет развиваться, мы, конечно, точно не знаем. Обычно грипп можно ожидать в январе. После вакцинации должно пройти хотя бы пару недель, чтобы у людей появился иммунитет", — пояснил Альтштейн.

Вирусолог добавил, что решение ускорить кампанию является абсолютно верным и оправданным с медицинской точки зрения. Оптимальным сроком для постановки прививки считается период до наступления января. Тем, кто уже перенес инфекцию, также стоит проконсультироваться с врачом, так как здоровье требует защиты от новых штаммов. При этом эксперт допустил, что даже январские процедуры могут принести пользу, хотя их эффективность в разгар эпидемии будет ниже.

"Конечно, нужно ускорить вакцинацию. Это совершенно правильное решение. Желательно завершить до января. Если будут прививки в январе, это тоже может помочь", — рассказал специалист.

Несмотря на то, что активная фаза осени уже подходит к концу, окно возможностей для безопасной подготовки к сезону холодов еще открыто. Важно учитывать, что качественная профилактика не дает мгновенного результата. Врачи также предостерегают от самолечения и напоминают, что некорректно подобранная дозировка препаратов может осложнить процесс выздоровления.

Эпидемиолог резюмировал, что терять время сейчас недопустимо, так как эпидемиологический подъем неизбежен. Прививочная кампания направлена на минимизацию рисков тяжелого течения болезни и предотвращение перегрузки системы здравоохранения в зимний период.

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