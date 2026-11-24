До январского подъема гриппа осталось немного времени: что важно успеть сделать для защиты
Жителям России необходимо завершить профилактические мероприятия до конца года, так как пик заболеваемости может прийтись на середину зимы, пояснил NewsInfo главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, профессор Анатолий Альтштейн. По словам эксперта, в данный момент крайне важно прислушаться к рекомендациям профильных ведомств, чтобы успеть сформировать защиту.
Ранее в пресс-службе Роспотребнадзора сообщили, что территориальным органам совместно с региональными ведомствами здравоохранения поручено ускорить темпы иммунизации населения. В ведомстве подчеркнули необходимость оперативно приступить к завершению текущей прививочной кампании.
Своевременная вакцинация остается ключевым инструментом контроля эпидемиологической ситуации.
Альтштейн отметил, что прогнозировать точное развитие эпидемического процесса сложно, однако многолетние наблюдения позволяют ожидать существенный рост числа заболевших в начале следующего года. Профессор подчеркнул, что организму требуется определенное время для выработки антител, поэтому откладывать визит к врачу на последний момент не стоит. Специалисты напоминают, что даже простая простуда в коллективе может стать триггером для распространения инфекции.
"Какой будет пик и как это будет развиваться, мы, конечно, точно не знаем. Обычно грипп можно ожидать в январе. После вакцинации должно пройти хотя бы пару недель, чтобы у людей появился иммунитет", — пояснил Альтштейн.
Вирусолог добавил, что решение ускорить кампанию является абсолютно верным и оправданным с медицинской точки зрения. Оптимальным сроком для постановки прививки считается период до наступления января. Тем, кто уже перенес инфекцию, также стоит проконсультироваться с врачом, так как здоровье требует защиты от новых штаммов. При этом эксперт допустил, что даже январские процедуры могут принести пользу, хотя их эффективность в разгар эпидемии будет ниже.
"Конечно, нужно ускорить вакцинацию. Это совершенно правильное решение. Желательно завершить до января. Если будут прививки в январе, это тоже может помочь", — рассказал специалист.
Несмотря на то, что активная фаза осени уже подходит к концу, окно возможностей для безопасной подготовки к сезону холодов еще открыто. Важно учитывать, что качественная профилактика не дает мгновенного результата. Врачи также предостерегают от самолечения и напоминают, что некорректно подобранная дозировка препаратов может осложнить процесс выздоровления.
Эпидемиолог резюмировал, что терять время сейчас недопустимо, так как эпидемиологический подъем неизбежен. Прививочная кампания направлена на минимизацию рисков тяжелого течения болезни и предотвращение перегрузки системы здравоохранения в зимний период.
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