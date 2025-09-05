Иммунитету нужно 4 недели: как правильно подготовиться к сезону гриппа
Прививка от гриппа может оказаться малоэффективной, если сделать её в разгар эпидемии. Об этом предупредила замруководителя управления Роспотребнадзора по Свердловской области Анжелика Пономарева на пресс-конференции в ТАСС.
Оптимальное время для вакцинации
"Сентябрь и октябрь являются наиболее благоприятным временем для вакцинации, потому что для выработки иммунитета нужно 2-4 недели. При вакцинации во время эпидемиологического подъёма такая прививка может быть уже неэффективной, так как достаточный уровень антител может не успеть выработаться", — отметила Пономарева.
Текущая ситуация в регионе
-
Уже привито 195,5 тыс. человек (охват — 4,7% населения).
-
В Свердловскую область поступило 980,5 тыс. доз вакцины.
Кому вакцина особенно важна
Бесплатная вакцинация предоставляется:
-
детям,
-
беременным женщинам,
-
людям старше 60 лет,
-
гражданам с хроническими заболеваниями.
Именно эти категории переносят грипп тяжелее всего.
Почему нужно прививаться ежегодно
-
Вирус гриппа постоянно мутирует, поэтому иммунитет от прошлогодней прививки не защищает от новых штаммов.
-
По статистике, в прошлом сезоне непривитые болели гриппом в 52 раза чаще, чем те, кто сделал прививку.
