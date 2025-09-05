Иммунитету нужно 4 недели: как правильно подготовиться к сезону гриппа

Прививка от гриппа может оказаться малоэффективной, если сделать её в разгар эпидемии. Об этом предупредила замруководителя управления Роспотребнадзора по Свердловской области Анжелика Пономарева на пресс-конференции в ТАСС.

Оптимальное время для вакцинации

"Сентябрь и октябрь являются наиболее благоприятным временем для вакцинации, потому что для выработки иммунитета нужно 2-4 недели. При вакцинации во время эпидемиологического подъёма такая прививка может быть уже неэффективной, так как достаточный уровень антител может не успеть выработаться", — отметила Пономарева.

Текущая ситуация в регионе

Уже привито 195,5 тыс. человек (охват — 4,7% населения).

В Свердловскую область поступило 980,5 тыс. доз вакцины.

Кому вакцина особенно важна

Бесплатная вакцинация предоставляется:

детям,

беременным женщинам,

людям старше 60 лет,

гражданам с хроническими заболеваниями.

Именно эти категории переносят грипп тяжелее всего.

Почему нужно прививаться ежегодно