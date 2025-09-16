Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Вакцинация — укол в руку
Красота и здоровье
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 10:29

Почему нельзя пить алкоголь за два дня до вакцинации: неочевидная связь, о которой молчат врачи

Эксперты советуют прививаться от гриппа в сентябре — почему это критически важно

Вакцинация против гриппа остаётся одной из самых эффективных мер защиты в сезон простудных заболеваний. Она помогает сформировать иммунитет и снизить риск тяжёлых осложнений. Но чтобы прививка действительно принесла пользу, важно знать, когда её делать и кому она противопоказана.

Когда лучше прививаться

По словам инфекциониста Анатолия Матюхина, оптимальное время вакцинации — за 2-3 недели до начала роста заболеваемости. Именно столько требуется организму для выработки антител. Обычно этот период приходится на начало осени.

"Вакцина противопоказана при признаках недомогания, ОРВИ, ОРЗ, повышенной температуре и других проблемах со здоровьем", — предупредил Анатолий Матюхин.

Подготовка к прививке

Чтобы минимизировать риски и повысить эффективность вакцинации, врачи рекомендуют:

  1. За два дня исключить алкоголь.
  2. Избегать переохлаждения и перегрева на солнце.
  3. Не перегружать организм физическими нагрузками.
  4. По возможности ограничить посещение мест массового скопления людей.

Кому прививка не подходит

Абсолютное противопоказание — острые заболевания и повышенная температура. Также вакцинацию стоит отложить в период выздоровления после перенесённых инфекций. Врач может перенести прививку и при других проблемах со здоровьем, чтобы не перегружать организм.

Дополнительные советы специалистов

Терапевт Алексей Новиков напоминает: лучше всего прививаться в сентябре или октябре, до начала сезонного всплеска заболеваемости. Кроме того, специалисты рекомендуют рассмотреть вакцинацию против коронавируса, пневмонии и коклюша, чтобы комплексно защитить здоровье.

Плюсы и минусы вакцинации

Плюсы Минусы
Снижение риска тяжёлого течения гриппа Возможные побочные реакции (повышение температуры, слабость)
Формирование коллективного иммунитета Противопоказания при острых заболеваниях
Предотвращение осложнений (пневмония, бронхит) Не даёт 100% защиты
Доступность в поликлиниках и мобильных пунктах Требует повторения ежегодно

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: делать прививку при высокой температуре → ухудшение состояния → альтернатива: дождаться выздоровления.
  • Ошибка: откладывать вакцинацию до пика заболеваемости → иммунитет не успеет выработаться → альтернатива: привиться заранее.
  • Ошибка: игнорировать рекомендации врача → риск осложнений → альтернатива: пройти консультацию перед прививкой.

А что если…

А что если отказаться от вакцинации? В этом случае риск тяжёлого течения гриппа и его осложнений многократно возрастает, особенно у людей с хроническими заболеваниями и у пожилых.

Интересные факты:

  1. Первая вакцина против гриппа была разработана в 1940-х годах.
  2. Состав вакцины ежегодно обновляется ВОЗ с учётом новых штаммов вируса.
  3. Даже при заражении гриппом после прививки болезнь обычно протекает легче.

Читайте также

Врач Анна Мерзлякова: четверть больных раком во время лучевой терапии впадают в депрессию сегодня в 6:49

Рак разрушает семьи не только физически: почему родным нужна помощь не меньше, чем пациентам

Рак бьёт не только по телу, но и по психике. Почему депрессия и тревожность встречаются у половины пациентов и как это влияет на лечение?

Читать полностью » Врач Лапа: сон на животе повышает нагрузку на позвоночник и мешает работе мозга сегодня в 6:13

Опасная поза во сне: привычка, которая приносит боли и болезни

Врач Людмила Лапа объяснила, какая поза для сна может вызывать боли в спине и навредить мозгу, а какая считается оптимальной.

Читать полностью » В Симферопольской клинической больнице удалили межполушарный абсцесс через прокол сегодня в 5:10

Мозг под контролем ультразвука: как врачи избежали разрезов и наркоза

В Симферополе впервые удалили абсцесс головного мозга малоинвазивным методом. Как врачи провели уникальную операцию без наркоза и кровопотери?

Читать полностью » Подолог Мануэль Видаль назвал ошибки маникюра, которые вредят ногтям и коже сегодня в 4:05

Как сделать маникюр безопасным: советы для защиты ногтей и кожи

Полуперманентный лак, агрессивные жидкости и другие ошибки маникюра могут серьёзно навредить ногтям. Подолог Мануэль Видаль объяснил, чего стоит избегать.

Читать полностью » В Пензенском госуниверситете создали ИИ-систему для диагностики болезней лёгких сегодня в 3:02

Машина против болезней лёгких: в Пензенском университете создали прорывную систему

В ПензГУ создали ИИ-ассистента, который помогает рентгенологам выявлять болезни лёгких. Какими возможностями обладает система и насколько она точна?

Читать полностью » Терапевт Прощаев: фенилэфрин в лекарствах от ОРВИ может быть опасен для гипертоников сегодня в 2:18

Простуда лечится, а давление растёт: неожиданный эффект популярных препаратов

Некоторые порошковые лекарства от простуды могут повышать давление. Врач объяснил, какой компонент в их составе становится причиной.

Читать полностью » У жительницы Южной Кореи нашли сотни золотых частиц в колене после иглоукалывания сегодня в 1:15

Драгоценный металл в колене не спас от боли, а только усугубил её

Врачи в Южной Корее обнаружили сотни золотых нитей в колене пациентки, лечившей артрит иглоукалыванием. Чем обернулась эта необычная терапия?

Читать полностью » Продеус: аспирин спас миллионы жизней и остаётся важным препаратом в кардиологии сегодня в 0:16

Аспирин не яд: профессор развеял главный миф о популярном препарате

Профессор Андрей Продеус развеял мифы о смертельной опасности аспирина. Когда он может быть вреден и почему остаётся важным лекарством?

Читать полностью »

