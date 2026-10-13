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Человек болеет гриппом
Человек болеет гриппом
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Ксения Евдокимова Опубликована сегодня в 14:07

Лидер среди сезонных инфекций может смениться: у россиян остается все меньше времени на защиту

Вакцинация против гриппа остается наиболее эффективным методом защиты организма в условиях текущего эпидемического подъема, заявил вирусолог, профессор, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн. В беседе с NewsInfo.Ru эксперт подчеркнул, что период, когда прививка принесет максимальную пользу, стремительно завершается.

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что за одну неделю свыше 666 тысяч граждан России столкнулись с заражением ОРВИ, гриппом и COVID-19. В стране официально фиксируют новую волну респираторных инфекций.

По словам Альтштейна, несмотря на то что сейчас грипп занимает небольшую долю в структуре заболеваемости, ситуация изменится к середине зимы. В декабре и январе этот вирус может стать доминирующим среди прочих инфекций. Для формирования устойчивого ответа иммунной системы врачи рекомендуют заранее выбирать оптимальное время для вакцинации, пока эпидемический порог не превышен во всех регионах.

"Самое главное — сделать прививку от гриппа. Пока грипп занимает небольшой процент среди этих заболеваний, но время, когда можно эффективно привиться, заканчивается. Грипп пойдёт дальше: в декабре и январе он может стать превалирующим среди этих инфекций", — отметил он.

Вирусолог добавил, что при отсутствии вакцин от других видов респираторных заболеваний на первый план выходит разумное поведение. Оно включает регулярную гигиену рук и ограничение посещений мест массового скопления людей. Если в коллективе уже есть заболевшие, эксперты советуют соблюдать особую безопасность на работе, чтобы минимизировать риски передачи патогенов в закрытом помещении.

"Если у человека появились признаки респираторного заболевания — насморк, небольшой кашель, повышенная температура, — нужно надевать маску, чтобы не заражать окружающих. А если температура повышается, обязательно обращаться к врачу", — пояснил специалист.

Отдельное внимание профессор уделил популярным методам профилактики, таким как прием ударных доз витаминов. Альтштейн предостерег от бесконтрольного употребления нутрицевтиков, отметив, что избыток активных веществ может негативно сказаться на самочувствии. Стоит помнить, что бесконтрольный прием БАДов часто ведет к непредсказуемым последствиям для внутренних органов. Также важно учитывать индивидуальные особенности организма, так как даже привычный апельсиновый сок может быть рискованным для определенных категорий людей.

"Постоянное применение больших доз витамина C может неблагоприятно отразиться на здоровье. Когда человек уже заболел, он может принять высокую дозу, но использовать её ежедневно для профилактики инфекций нецелесообразно", — подытожил Альтштейн.
Проверено экспертом: Врач-терапевт (Врач общей практики) Алексей Поляков

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Автор Ксения Евдокимова
журналист, корреспондент новостной службы NewsInfo.Ru

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