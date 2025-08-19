Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Переломный момент в спорте
Переломный момент в спорте
© Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Главная / Спорт и фитнес
Иван Петровский Опубликована сегодня в 15:50

Грипп под ударом: что происходит, если выйти на тренировку после вакцинации

Исследование CDC: при выраженных симптомах после прививки от гриппа рекомендуется отказаться от тренировок

Представьте: укол против гриппа, а через пару часов вы уже в спортзале, тянете штангу и… помогаете организму усилить защиту. Звучит необычно, но именно так показали исследования последних лет. Оказывается, физическая активность после прививки может не только ускорить восстановление, но и сделать вакцину более эффективной.

Почему тренировка после прививки полезна

Учёные из журнала Brain, Behavior, and Immunity (2022) выяснили: 90 минут умеренной нагрузки после укола усиливают выработку антител. А значит, вакцина работает лучше. Более того, лёгкая тренировка способна снизить неприятные ощущения — болезненность и отёк в месте инъекции. Движение ускоряет кровоток и работает как естественное противовоспалительное средство.

Интересный факт: в обзоре PLOS One (2022) подчёркивается, что если задействовать именно ту руку, куда сделали прививку, иммунный ответ может стать ещё более выраженным.

Как правильно тренироваться после укола

Чтобы занятие прошло комфортно и без риска, специалисты рекомендуют:

  • Делать прививку в недоминантную руку. Так вы сохраните свободу движений для тренировок и повседневных дел.
  • Прислушиваться к телу. Если плечо ограничивает движения или слишком болит, лучше сосредоточиться на упражнениях для ног.
  • Не забывать про разминку. Лёгкая динамическая растяжка и проверка подвижности плеча помогут избежать травм.
  • Выбирать умеренную нагрузку. Сегодня не время ставить личные рекорды. Дайте иммунитету возможность сосредоточиться на формировании защиты, а не на восстановлении после изнуряющей тренировки.

Когда стоит отложить тренировку

После прививки возможны кратковременные побочные эффекты: боль в мышцах, небольшая температура, усталость. Всё это — естественный отклик организма на формирование антител. Если такие симптомы выражены, лучше устроить себе отдых.

Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) отмечают: в редких случаях возможна аллергическая реакция на вакцину — одышка, крапивница, учащённый пульс. При таких признаках необходимо срочно обратиться к врачу.

Тренировка после прививки — это не только безопасно, но и полезно, если подходить к делу с умом. Лёгкая активность помогает справиться с дискомфортом и усиливает защитный эффект вакцины. Главное — знать меру и уважать собственное тело.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Тайлер Найтингейл объяснил, почему появляется боль в колене у спортсменов сегодня в 16:10

Как боль в колене рушит спортивную форму быстрее, чем травма головы

Боль в колене может скрывать как перегрузку, так и серьёзную травму. Разбираемся, какие бывают причины и когда срочно обращаться к врачу.

Читать полностью » Судороги в икроножных мышцах у бегунов: причины и профилактика — врач Ларри Нолан сегодня в 9:10

Судороги и онемение на пробежке: признак усталости или сигнал опасности

Почему у бегунов сводит икры и немеют стопы? Разбираем главные причины, включая неожиданные, и даём простые советы по их устранению.

Читать полностью » Защемление нерва в плече: причины и симптомы по данным Mayo Clinic сегодня в 8:50

Боль в плече может оказаться вовсе не плечом: что скрывает тело

Боль в плече и онемение руки могут оказаться не усталостью, а защемлением нерва. Что стоит знать и какие упражнения реально помогают?

Читать полностью » Эксперты описали восемь упражнений с эспандером для проработки всех мышц сегодня в 8:10

Этот кусок резины прокачает тело быстрее, чем дорогие тренажёры

Компактный, доступный и эффективный — эспандер способен заменить целый тренажёрный зал. Вот как прокачать всё тело всего за 20 минут.

Читать полностью » NASM рассказала, какие упражнения повышают мышечную выносливость у футболистов сегодня в 7:50

Мышцы работают дольше, чем вы думаете: спорт, где побеждает не сила, а выносливость

Что объединяет бег, плавание и футбол? Их секрет кроется не только в силе, но и в мышечной выносливости, которая решает исход любой дистанции.

Читать полностью » Тренер Peloton Ребекка Кеннеди назвала лучшие функции беговой дорожки для зимних тренировок сегодня в 7:10

Беговая дорожка зимой: секрет, который готовит тело к весне лучше улицы

Как превратить беговую дорожку из скучного тренажёра в ключ к весенней форме — советы тренеров и эффективные программы для любых целей.

Читать полностью » Тренер Д’Аннетт Стивен назвала 4 упражнения для разминки ног перед тренировкой сегодня в 6:50

Три минуты перед тренировкой, которые решают: сила или травма

Разминка ног может увеличить эффективность тренировки и снизить риск травм. Узнайте 4 простых упражнения, которые подготовят тело к нагрузке.

Читать полностью » Эксперт Пит Макколл объяснил, как подбирать заминку после разных видов тренировок сегодня в 6:10

Как несколько минут после тренировки меняют тело сильнее, чем сама нагрузка

Правильная заминка после тренировки ускоряет восстановление, снижает боль в мышцах и помогает избежать травм. Узнайте, как подобрать идеальную технику.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье

Клинический психолог рассказала, как помочь детям мягко войти в учебный год
Еда

Гренки с творогом и корицей превращаются в сладкий десерт к чаю
Туризм

Тревел-блогеры рассказали о необычных традициях и привычках во Вьетнаме
Красота и здоровье

Ультрафиолет разрушает коллаген и визуально увеличивает размер пор
Дом

Советы по организации хранения косметики и украшений для ежедневного использования
Питомцы

Почему кошки перестают кормить потомство: мнение специалистов
Наука и технологии

Учёные впервые стабилизировали циклоуглерод — потенциальный материал для квантовых технологий
Питомцы

Рептилии: как выбрать подходящего домашнего питомца для квартиры
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru