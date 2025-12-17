Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Алексей Поляков Опубликована сегодня в 17:20

Вирус вернулся с обновлением: грипп мутировал и начал играть по жёстким правилам

Гонконгский грипп распространился в России — Анча Баранова

Перед началом эпидсезона гриппа медики традиционно говорят о вакцинации, но в этом году даже прививка не гарантирует полной защиты. Причина — изменившийся штамм вируса и ослабленное здоровье многих переболевших ранее. Об этом рассказала профессор Анча Баранова в интервью изданию V1. ru.

Новый виток старого вируса

В Россию пришёл так называемый гонконгский грипп — штамм H3N2, известный с конца 1960-х годов. По словам Анчи Барановой, за последний год вирус циркулировал в южном полушарии и приобрёл три новые мутации, позволившие ему лучше уходить от иммунного ответа. В результате в текущем сезоне он стал более заразным и тяжёлым для ряда пациентов.

Опасность, подчёркивает учёный, заключается не столько в самом гриппе, сколько в нагрузке на систему здравоохранения и количестве осложнений. Высокая температура, сильная слабость и выраженные головные боли становятся причиной массовых обращений к врачам и перегрузки поликлиник.

Ослабленные лёгкие как фактор риска

Тяжёлое течение гриппа в этом году связано с состоянием здоровья населения. Многие переболели COVID-19, часто с вирусной пневмонией, что снизило восстановительный ресурс лёгочной ткани. Ситуацию усугубляют перенесённые бактериальные инфекции, включая микоплазменную пневмонию, которая нередко остаётся недолеченной.

Анча Баранова объясняет, что на фоне ослабленных лёгких грипп может запустить цепочку осложнений. Сначала острое состояние длится несколько дней, затем возможно вторичное воспаление с умеренной температурой, но серьёзным повреждением тканей. В таких условиях активизируются скрытые инфекции, что значительно ухудшает прогноз.

Почему вакцина не всегда спасает

Появление нового варианта вируса снижает эффективность вакцинации. Прививки, по словам профессора, помогают смягчить течение болезни, но не обеспечивают массовую защиту. У вакцинированных пациентов температура может быть ниже, однако риск заражения сохраняется.

"Если же вам прямо в лицо кашлянули, тут уж извините, не выдержит никакая вакцина", — говорит доктор биологических наук Анча Баранова.

При этом состав вакцин одинаков в разных странах, а успех защиты зависит от точности прогноза вирусологов при подготовке к сезону.

Тесты, лечение и бытовая профилактика

Профессор рекомендует заранее иметь дома тесты на грипп и COVID-19, поскольку по симптомам отличить инфекции невозможно. Противовирусные препараты эффективны только в первые сутки болезни и должны применяться строго по результатам тестирования. Лечение "наугад" результата не даст.

В быту наиболее действенной мерой остаётся изоляция заболевших. В офисе, по мнению Барановой, сотрудника с симптомами простуды следует сразу отправлять домой. Народные методы вроде алкоголя учёный считает бесполезными, а лук и витамин C — допустимыми лишь в разумных пределах и без фанатизма.

