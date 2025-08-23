"Свиной" и "гонконгский" грипп возвращаются: чем это грозит россиянам осенью

Эпидемиологи предупреждают: в ноябре ожидается новый сезон гриппа. В этом году, по прогнозам экспертов, будут циркулировать два основных штамма:

A/Victoria/4897/2022 (H1N1) pdm09 — пандемический "свиной грипп", впервые широко распространившийся в 2009 году;

A/Croatia/10136RV/2023 (H3N2) — "гонконгский грипп", который не встречался с 2016 года, но возвращается.

О том, кто в зоне риска и как подготовиться, рассказала врач-инфекционист Елена Мескина в беседе с Life. ru.

Кто в группе риска

По словам специалиста, наиболее уязвимы:

пациенты с хроническими заболеваниями дыхательной и сердечно-сосудистой систем;

люди, перенесшие инсульты или инфаркты, а также имеющие атеросклеротические бляшки;

граждане с тяжёлой формой ожирения;

пациенты с иммунодефицитом, сахарным диабетом и ВИЧ-инфекцией.

Мескина подчеркнула, что именно эти категории должны в первую очередь пройти вакцинацию.

Дети и особые рекомендации

Особое внимание стоит уделить детям младше двух лет и малышам с хроническими болезнями. Врач предупредила: лечение аспирином при гриппе может усугубить течение болезни, поэтому такой метод недопустим.

Почему вирусы меняются