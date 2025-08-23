"Свиной" и "гонконгский" грипп возвращаются: чем это грозит россиянам осенью
Эпидемиологи предупреждают: в ноябре ожидается новый сезон гриппа. В этом году, по прогнозам экспертов, будут циркулировать два основных штамма:
- A/Victoria/4897/2022 (H1N1) pdm09 — пандемический "свиной грипп", впервые широко распространившийся в 2009 году;
- A/Croatia/10136RV/2023 (H3N2) — "гонконгский грипп", который не встречался с 2016 года, но возвращается.
О том, кто в зоне риска и как подготовиться, рассказала врач-инфекционист Елена Мескина в беседе с Life. ru.
Кто в группе риска
По словам специалиста, наиболее уязвимы:
- пациенты с хроническими заболеваниями дыхательной и сердечно-сосудистой систем;
- люди, перенесшие инсульты или инфаркты, а также имеющие атеросклеротические бляшки;
- граждане с тяжёлой формой ожирения;
- пациенты с иммунодефицитом, сахарным диабетом и ВИЧ-инфекцией.
Мескина подчеркнула, что именно эти категории должны в первую очередь пройти вакцинацию.
Дети и особые рекомендации
Особое внимание стоит уделить детям младше двух лет и малышам с хроническими болезнями. Врач предупредила: лечение аспирином при гриппе может усугубить течение болезни, поэтому такой метод недопустим.
Почему вирусы меняются
"В целом мы должны быть готовы к тому, что вирусы периодически меняются. Это самое главное, иначе они распространяться не будут, это их стратегия. Поэтому перемены, вирусные изменения будут всё время. Мы должны быть готовы, а также важно вовремя вакцинироваться", — объяснила Мескина.
