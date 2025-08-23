Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Грипп
Грипп
© flickr.com by William Brawley is licensed under CC BY 2.0.
Главная / Красота и здоровье
Олег Белов Опубликована сегодня в 20:06

"Свиной" и "гонконгский" грипп возвращаются: чем это грозит россиянам осенью

Эксперт назвал группы риска при грядущем сезоне гриппа в России

Эпидемиологи предупреждают: в ноябре ожидается новый сезон гриппа. В этом году, по прогнозам экспертов, будут циркулировать два основных штамма:

  • A/Victoria/4897/2022 (H1N1) pdm09 — пандемический "свиной грипп", впервые широко распространившийся в 2009 году;
  • A/Croatia/10136RV/2023 (H3N2) — "гонконгский грипп", который не встречался с 2016 года, но возвращается.

О том, кто в зоне риска и как подготовиться, рассказала врач-инфекционист Елена Мескина в беседе с Life. ru.

Кто в группе риска
По словам специалиста, наиболее уязвимы:

  • пациенты с хроническими заболеваниями дыхательной и сердечно-сосудистой систем;
  • люди, перенесшие инсульты или инфаркты, а также имеющие атеросклеротические бляшки;
  • граждане с тяжёлой формой ожирения;
  • пациенты с иммунодефицитом, сахарным диабетом и ВИЧ-инфекцией.

Мескина подчеркнула, что именно эти категории должны в первую очередь пройти вакцинацию.

Дети и особые рекомендации
Особое внимание стоит уделить детям младше двух лет и малышам с хроническими болезнями. Врач предупредила: лечение аспирином при гриппе может усугубить течение болезни, поэтому такой метод недопустим.

Почему вирусы меняются

"В целом мы должны быть готовы к тому, что вирусы периодически меняются. Это самое главное, иначе они распространяться не будут, это их стратегия. Поэтому перемены, вирусные изменения будут всё время. Мы должны быть готовы, а также важно вовремя вакцинироваться", — объяснила Мескина.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Врачи назвали горячие напитки фактором развития рака пищевода сегодня в 18:11

Обжигающий риск: как горячий чай и кофе могут довести до рака

Учёные выяснили, что привычка пить чай и кофе слишком горячими может оказаться куда опаснее, чем кажется. Почему именно — рассказывают врачи.

Читать полностью » Отказ от разговоров о сексе и нежелание к близости указывают на несовместимость — эксперт сегодня в 18:01

Ссоры из-за близости — не всегда про либидо: что действительно разрушает интим

Сексолог объяснила, почему конфликты в постели не всегда связаны с либидо, и какие скрытые причины могут разрушать сексуальную совместимость.

Читать полностью » Ранний подъём улучшает концентрацию и снижает тревожность сегодня в 18:01

Всего час раньше — и жизнь другая: утренний секрет энергии и успеха

Ранний подъем — не про насилие, а про энергию, ясность и успех. Узнайте, что изменится в теле и жизни всего через 21 день.

Читать полностью » Стрижки для тонких волос: каре, боб 90-х, пикси и pageboy bob создают объём сегодня в 17:51

Одна ошибка со стрижкой — и тонкие волосы будут выглядеть ещё реже

Хотите придать объем и стиль тонким волосам? Узнайте секреты стрижек и укладок, которые подойдут именно вам — такие простые, но эффективные советы.

Читать полностью » Врачи назвали основные причины судорог в ногах и когда они опасны вчера в 17:50

Как справиться с судорогами: 7 эффективных способов, которые вас удивят

Судороги в ногах — частая проблема, которой страдают до 60% взрослых, особенно пожилые и беременные. Узнайте, как избежать и лечить это неприятное состояние.

Читать полностью » Эксперт рассказал, какая температура в спальне помогает быстрее уснуть сегодня в 17:34

Жара крадёт сон, холод лишает отдыха: какая температура в спальне считается идеальной

Учёные выяснили, что секрет крепкого сна кроется не в подушке или одеяле, а в температуре комнаты. Какой диапазон признан самым полезным?

Читать полностью » Офтальмолог перечислил продукты для профилактики катаракты и возрастных изменений зрения сегодня в 17:11

Цитрусовые против катаракты: секрет крепкого зрения — не в очках, а в правильной еде

Офтальмолог назвал пять продуктов, которые помогут сохранить зрение. Морковь, зелень, рыба и ещё два простых ингредиента защитят глаза от болезней.

Читать полностью » Нутрициолог предупредил об опасности апельсиновой диеты для желудка и сердца сегодня в 17:01

Желудок страдает, вес возвращается: чем опасна мода на монодиеты

Апельсиновая диета обещает быстрый результат, но может привести к проблемам с желудком, сосудами и набору веса. Почему её называют «бомбой замедленного действия»?

Читать полностью »

Новости
Еда

Эрготионеин в грибах замедляет старение клеток — мнение специалиста по старению
Спорт и фитнес

Тренер рассказала, какую спортивную форму выбрать для занятий летом
Туризм

В России предложили поправки в закон, ограничивающие использование смартфонов в детских лагерях
Питомцы

Исследование в Венгрии показало, как владельцы собак относятся к питомцам
Наука и технологии

Учёные восстановили полный геном испанского гриппа из образца 1918 года
Наука и технологии

Учёные выяснили, что финикийцы применяли рециклинг керамики в строительстве
Спорт и фитнес

Упражнение reverse clamshell укрепляет среднюю ягодичную мышцу — данные Arthritis Foundation
Дом

Почему запах из холодильника может быть опасен — объясняет клеточный биолог
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru