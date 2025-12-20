Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Больная девушка в маске
Больная девушка в маске
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 12:01

Приёмные покои забиты: в Крыму вирусы вышли на сезонный максимум

В Крыму заболеваемость гриппом и ОРВИ достигла сезонного пика — Асие Абдурашидова

Рост заболеваемости гриппом и острыми респираторными инфекциями в Крыму вошёл в фазу сезонного пика, и основная нагрузка сейчас ложится на приёмные отделения больниц. По оценкам врачей, подавляющее большинство обращений связано именно с вирусными инфекциями дыхательных путей. Об этом сообщает радио "Спутник в Крыму" со ссылкой на врача-инфекциониста инфекционного отделения Симферопольской городской клинической больницы № 7 Асие Абдурашидову.

Пик эпидсезона и нагрузка на медиков

По словам специалиста, текущая эпидемиологическая ситуация соответствует традиционному подъёму заболеваемости в холодное время года. Вирусные инфекции стали основной причиной обращений за неотложной медицинской помощью.

"Заболеваемость высокая. Сейчас эпидсезон, и 70% обращений в приемный покой как раз-таки по поводу ОРВИ и гриппа", — сказала врач-инфекционист Симферопольской городской клинической больницы № 7 Асие Абдурашидова.

Медик отметила, что пациенты поступают с типичными жалобами на повышение температуры, слабость и симптомы поражения дыхательных путей, что характерно для сезонного всплеска вирусных инфекций.

Какие вирусы циркулируют в Крыму

Среди наиболее часто выявляемых возбудителей Абдурашидова назвала риновирусы, метапневмовирус, аденовирус и сезонный коронавирус. Эти инфекции сопровождаются лихорадкой, насморком, кашлем, чиханием и воспалением слизистой зева.

Отдельно врач обратила внимание на респираторно-синцитиальный вирус, который может протекать особенно тяжело. Он вызывает надрывистый кашель и одышку и представляет наибольшую опасность для детей первых лет жизни и пожилых людей, у которых выше риск осложнений.

Грипп и его отличия от ОРВИ

На фоне общей волны ОРВИ в Крыму широко распространены грипп типов А и Б. По словам инфекциониста, именно эти формы отличаются выраженным интоксикационным синдромом и более тяжёлым течением по сравнению с обычной простудой.

"Это высокая лихорадка, озноб, боли в мышцах и суставах. Пациенты часто жалуются, что им будто выкрутили кости", — пояснила Асие Абдурашидова.

Кроме того, для гриппа характерны сильные головные боли и геморрагический синдром. Вирус поражает эндотелий сосудов, из-за чего пациенты нередко обращаются с носовыми кровотечениями.

COVID-19 остаётся в структуре заболеваемости

Инфекционист подчеркнула, что в регионе продолжают фиксироваться случаи COVID-19. Несмотря на снижение общественного внимания к теме, вирус продолжает циркулировать среди населения.

"Ковид никуда не уходил, просто о нем меньше говорят", — отметила Асие Абдурашидова.

Врачи призывают крымчан внимательно относиться к своему состоянию в период эпидсезона и своевременно обращаться за медицинской помощью при появлении симптомов.

