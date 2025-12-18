Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Больная девушка в маске
Больная девушка в маске
© Designed by Freepik by freepik is licensed under publik domain
Главная / Общество
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 8:56

Звонок о гонконгском гриппе оказался ловушкой: как не стать жертвой, если набрали неизвестный номер

Мошенники используют тему гонконгского гриппа для обмана — РИАН

В Брянской области предупреждают о новой схеме телефонного мошенничества, которую аферисты привязали к теме гонконгского гриппа. На фоне активного обсуждения болезни в медиапространстве злоумышленники пытаются "монетизировать" тревожные новости, подменяя реальную заботу о здоровье фальшивыми звонками и угрозами. Об этом сообщает РИА Новости.

Как работает схема с "обязательным приемом"

Мошенники обзванивают россиян и представляются сотрудниками медицинских учреждений. Они утверждают, что человеку якобы необходимо срочно записаться на обязательный прием и сдать анализы "для предупреждения заболевания гонконгским гриппом". Разговор строится так, чтобы у собеседника не оставалось времени на проверку информации и сомнения.

Для "оформления записи" аферисты требуют продиктовать код из сообщения, который приходит на телефон жертвы. Этот элемент, по сути, становится ключом к дальнейшим действиям преступников, поэтому его пытаются получить любой ценой. Схема опирается на привычные маркеры официальности — упоминание медорганизации, обязательности процедуры и мнимой профилактики.

Чем пугают тех, кто отказывается

Если человек отказывается передать код, мошенники переходят к давлению. Они запугивают жертву перспективой длительной изоляции, карантина и долгой реабилитации после "бушующей сейчас эпидемии". Такой тон рассчитан на страх перед болезнью и на желание быстро "закрыть вопрос", не углубляясь в детали.

Формулировки подбираются так, чтобы звучать максимально категорично и создать ощущение, что отказ повлечет немедленные последствия. При этом никаких реальных подтверждений — документов, официальных уведомлений или ясных данных о месте обращения — злоумышленники не предоставляют. Вся "обязательность" держится исключительно на напоре и внезапности звонка.

Что происходит после передачи кода

Если код всё же удаётся выманить, мошенничество продолжается по знакомому сценарию. Следом поступает звонок уже от лица "правоохранителя", который усиливает давление угрозами привлечения к ответственности. На этом этапе жертве навязывают мысль, что она якобы оказалась в опасной ситуации и должна немедленно действовать.

Далее разыгрывается стандартная связка с "чудесным спасением" денег. Человеку предлагают срочно "обезопасить" сбережения, выполняя указания звонивших и совершая операции, выгодные преступникам. В результате тема гриппа служит лишь приманкой, а цель остается прежней — доступ к средствам и дальнейшее управление действиями жертвы.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Минздрав добавит новые лекарства в ОМС с 2026 года — Борисова сегодня в 7:41
Диспансеризация станет серьёзнее: эти два анализа для женщин добавят в ОМС для раннего выявления рака

В 2026 году по ОМС обещают больше обследований, вакцинации и высокотехнологичной помощи, а также новые препараты — какие изменения назвали эксперты?

Читать полностью » Выход на пенсию через 10 лет повышает её размер более чем в два раза — Бессараб сегодня в 7:38
Решение на 10 лет вперёд: почему отказ от пенсии сегодня делает её больше завтра

Отсрочка выхода на пенсию может увеличить выплаты более чем вдвое. В Госдуме объяснили, как работает этот механизм и кому он выгоден.

Читать полностью » Создатель контента для взрослых Флора читает сказки вместо откровенных роликов — Metro сегодня в 7:33
Её цель — стать неинтересной: зачем создательница контента для взрослых учит мужчин любить себя

Американская модель сменила формат работы и заявила, что помогает подписчикам выходить из порнозависимости — но делает это неожиданным способом.

Читать полностью » Семейную налоговую выплату для работающих родителей введут с 2026 года — Минфин сегодня в 7:24
Работал — значит, вернут: новая схема поддержки семей тихо входит в жизнь россиян

С 2026 года семьи с детьми смогут вернуть часть уплаченного НДФЛ: Минфин запускает новую адресную налоговую меру поддержки.

Читать полностью » Число россиян с переработками сократилось на 13 процентов — Росстат сегодня в 7:21
Время — новая роскошь: почему россияне перестали жертвовать личным временем ради переработок

В России стремительно сокращается число сотрудников, работающих сверх нормы. Статистика Росстата показывает неожиданный сдвиг в трудовых привычках.

Читать полностью » Оплачивать ЖКУ можно будет до 15 числа с марта 2026 года — Колунов сегодня в 7:13
Квитанции позже, платежи — ещё позже: что меняется в правилах игры между жильцами и УК с 2026 года

С марта 2026 года в России изменятся сроки оплаты коммунальных услуг и получения квитанций. Закон должен снизить просрочки и нагрузку на граждан.

Читать полностью » Отсрочка пенсии на 10 лет повышает выплаты благодаря индексации ИПК и фиксированной части — Перминова сегодня в 5:34
Отложите пенсию и получите в два раза больше: как работает индексация ИПК и фиксированной части

Россияне могут увеличить пенсию более чем в два раза, отложив её оформление на десять лет, заявила Елена Перминова.

Читать полностью » Рыбальченко предложил единое пособие по беременности и родам для всех женщин — URA.RU сегодня в 5:34
Поддержка для каждой женщины: что даст пособие по беременности и родам, не зависящее от доходов семьи

Общественная палата поддержала предложение о введении единого пособия по беременности, которое будет выплачиваться всем женщинам, вставшим на учет до 12 недель.

Читать полностью »

Новости
Наука
Сверхмассивная чёрная дыра покинула галактику из-за гравитационного пинка — JWST
Туризм
Иран упростил визовые правила для иностранных туристов — МИД Ирана
Наука
Роспотребнадзор разработал 30-минутный тест на Candida auris — Роспотребнадзор
Экономика
Россия планирует достичь технологической независимости к 2030 году — Сальников
Туризм
Хабаровский край и Тунцзян подписали соглашение о туробмене — Министерство туризма края
Мир
Маршалловы острова ввели безусловный базовый доход — The Guardian
Туризм
Продажи ж/д билетов выросли на 30 процентов — РЖД-ЦПР
СФО
Тариф на перевозку в Омске повысили до 64,99 рубля — власти
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet