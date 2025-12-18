Звонок о гонконгском гриппе оказался ловушкой: как не стать жертвой, если набрали неизвестный номер
В Брянской области предупреждают о новой схеме телефонного мошенничества, которую аферисты привязали к теме гонконгского гриппа. На фоне активного обсуждения болезни в медиапространстве злоумышленники пытаются "монетизировать" тревожные новости, подменяя реальную заботу о здоровье фальшивыми звонками и угрозами. Об этом сообщает РИА Новости.
Как работает схема с "обязательным приемом"
Мошенники обзванивают россиян и представляются сотрудниками медицинских учреждений. Они утверждают, что человеку якобы необходимо срочно записаться на обязательный прием и сдать анализы "для предупреждения заболевания гонконгским гриппом". Разговор строится так, чтобы у собеседника не оставалось времени на проверку информации и сомнения.
Для "оформления записи" аферисты требуют продиктовать код из сообщения, который приходит на телефон жертвы. Этот элемент, по сути, становится ключом к дальнейшим действиям преступников, поэтому его пытаются получить любой ценой. Схема опирается на привычные маркеры официальности — упоминание медорганизации, обязательности процедуры и мнимой профилактики.
Чем пугают тех, кто отказывается
Если человек отказывается передать код, мошенники переходят к давлению. Они запугивают жертву перспективой длительной изоляции, карантина и долгой реабилитации после "бушующей сейчас эпидемии". Такой тон рассчитан на страх перед болезнью и на желание быстро "закрыть вопрос", не углубляясь в детали.
Формулировки подбираются так, чтобы звучать максимально категорично и создать ощущение, что отказ повлечет немедленные последствия. При этом никаких реальных подтверждений — документов, официальных уведомлений или ясных данных о месте обращения — злоумышленники не предоставляют. Вся "обязательность" держится исключительно на напоре и внезапности звонка.
Что происходит после передачи кода
Если код всё же удаётся выманить, мошенничество продолжается по знакомому сценарию. Следом поступает звонок уже от лица "правоохранителя", который усиливает давление угрозами привлечения к ответственности. На этом этапе жертве навязывают мысль, что она якобы оказалась в опасной ситуации и должна немедленно действовать.
Далее разыгрывается стандартная связка с "чудесным спасением" денег. Человеку предлагают срочно "обезопасить" сбережения, выполняя указания звонивших и совершая операции, выгодные преступникам. В результате тема гриппа служит лишь приманкой, а цель остается прежней — доступ к средствам и дальнейшее управление действиями жертвы.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru