Звонок о гонконгском гриппе оказался ловушкой: как не стать жертвой, если набрали неизвестный номер

В Брянской области предупреждают о новой схеме телефонного мошенничества, которую аферисты привязали к теме гонконгского гриппа. На фоне активного обсуждения болезни в медиапространстве злоумышленники пытаются "монетизировать" тревожные новости, подменяя реальную заботу о здоровье фальшивыми звонками и угрозами. Об этом сообщает РИА Новости.

Как работает схема с "обязательным приемом"

Мошенники обзванивают россиян и представляются сотрудниками медицинских учреждений. Они утверждают, что человеку якобы необходимо срочно записаться на обязательный прием и сдать анализы "для предупреждения заболевания гонконгским гриппом". Разговор строится так, чтобы у собеседника не оставалось времени на проверку информации и сомнения.

Для "оформления записи" аферисты требуют продиктовать код из сообщения, который приходит на телефон жертвы. Этот элемент, по сути, становится ключом к дальнейшим действиям преступников, поэтому его пытаются получить любой ценой. Схема опирается на привычные маркеры официальности — упоминание медорганизации, обязательности процедуры и мнимой профилактики.

Чем пугают тех, кто отказывается

Если человек отказывается передать код, мошенники переходят к давлению. Они запугивают жертву перспективой длительной изоляции, карантина и долгой реабилитации после "бушующей сейчас эпидемии". Такой тон рассчитан на страх перед болезнью и на желание быстро "закрыть вопрос", не углубляясь в детали.

Формулировки подбираются так, чтобы звучать максимально категорично и создать ощущение, что отказ повлечет немедленные последствия. При этом никаких реальных подтверждений — документов, официальных уведомлений или ясных данных о месте обращения — злоумышленники не предоставляют. Вся "обязательность" держится исключительно на напоре и внезапности звонка.

Что происходит после передачи кода

Если код всё же удаётся выманить, мошенничество продолжается по знакомому сценарию. Следом поступает звонок уже от лица "правоохранителя", который усиливает давление угрозами привлечения к ответственности. На этом этапе жертве навязывают мысль, что она якобы оказалась в опасной ситуации и должна немедленно действовать.

Далее разыгрывается стандартная связка с "чудесным спасением" денег. Человеку предлагают срочно "обезопасить" сбережения, выполняя указания звонивших и совершая операции, выгодные преступникам. В результате тема гриппа служит лишь приманкой, а цель остается прежней — доступ к средствам и дальнейшее управление действиями жертвы.