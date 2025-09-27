Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Врач оформляет документы
Врач оформляет документы
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Опубликована сегодня в 22:28

Гигиена, сон и чеснок? Что на самом деле работает против вируса, а что — миф

Терапевт Агаева: вакцинироваться лучше в сентябре–октябре

Каждую осень тема гриппа становится особенно актуальной. Болезнь может протекать тяжело и вызывать осложнения, поэтому профилактика важна не меньше, чем лечение. Врач-терапевт медицинской компании "СберЗдоровье" Анастасия Агаева рассказала, какие меры реально помогают снизить риск заражения.

"Главной мерой профилактики гриппа медик назвала ежегодную вакцинацию — оптимально проводить ее до начала эпидемиологического сезона, то есть в сентябре-октябре", — подчеркнула врач-терапевт Анастасия Агаева.

По её словам, вакцинация показана всем людям старше шести месяцев, ведь грипп способен вызвать осложнения: пневмонию, миокардит, обострение хронических заболеваний и даже редкий синдром Гийена-Барре.

Основные меры профилактики

  1. Вакцинация - ежегодная прививка до начала сезона.

  2. Гигиена - регулярное мытьё рук и использование антисептиков.

  3. Здоровый образ жизни - полноценный сон, сбалансированное питание, физическая активность.

  4. Соблюдение режима труда и отдыха - снижение стресса укрепляет иммунитет.

  5. Массовая вакцинация - уменьшает циркуляцию вируса в обществе.

Сравнение мер профилактики

Мера Эффективность Доступность Особенности
Вакцинация Высокая — снижает риск тяжёлого течения Бесплатно в поликлиниках Оптимально — осенью
Мытьё рук Средняя, защищает от множества инфекций Доступно каждому Особенно важно после улицы
Антисептики Средняя Доступны в аптеках и магазинах Подходят вне дома
Здоровое питание Поддерживающая мера Требует дисциплины Важно разнообразие рациона
Физическая активность Поддержка иммунитета Бесплатно (ходьба, зарядка) Нужна регулярность

Советы шаг за шагом

  1. Сделайте прививку от гриппа в сентябре или октябре.

  2. Мойте руки с мылом не менее 20 секунд, особенно после улицы и перед едой.

  3. Носите с собой антисептик для обработки рук вне дома.

  4. Включите в рацион больше овощей, фруктов и продуктов с витамином С и цинком.

  5. Занимайтесь физической активностью — пешие прогулки, зарядка, плавание.

  6. Следите за режимом сна: минимум 7-8 часов в сутки.

  7. При недомогании оставайтесь дома, чтобы не заражать окружающих.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: откладывать вакцинацию до зимы.
    → Последствие: организм не успевает выработать иммунитет.
    → Альтернатива: привиться осенью, за 2-3 недели до начала эпидсезона.

  • Ошибка: надеяться только на витамины.
    → Последствие: риск осложнений остаётся высоким.
    → Альтернатива: сочетать вакцинацию и ЗОЖ.

  • Ошибка: игнорировать правила гигиены.
    → Последствие: лёгкий путь заражения через руки.
    → Альтернатива: регулярное мытьё рук и использование антисептика.

А что если…

Если большая часть населения привита, вирус циркулирует гораздо меньше. Это защищает и тех, кто не может привиться по медицинским показаниям, например новорождённых или людей с тяжёлыми хроническими болезнями. Массовая вакцинация работает не только индивидуально, но и на уровне общества.

Плюсы и минусы вакцинации

Плюсы Минусы
Снижение риска тяжёлого течения гриппа Возможны кратковременные побочные реакции
Защита уязвимых групп Требуется повторять ежегодно
Сокращение сроков болезни Нужна дисциплина — привиться вовремя
Снижение распространения вируса Не защищает от других ОРВИ

FAQ

Кому обязательно прививаться от гриппа?
Детям, пожилым людям, беременным, пациентам с хроническими заболеваниями.

Можно ли заболеть после прививки?
Да, но болезнь будет протекать легче и без тяжёлых осложнений.

Когда лучше делать прививку?
В сентябре-октябре, до начала эпидсезона.

Поможет ли вакцина от простуды?
Нет, вакцина защищает именно от гриппа, а не от всех вирусов.

Мифы и правда

  • Миф: вакцина вызывает сам грипп.
    Правда: современные вакцины не содержат живого вируса.

  • Миф: если я редко болею, прививка не нужна.
    Правда: грипп может протекать тяжело у любого человека.

  • Миф: витамины заменяют прививку.
    Правда: витамины лишь поддерживают иммунитет, но не создают специфической защиты.

Три интересных факта

• Иммунитет после вакцинации формируется за 10-14 дней.
• Вакцины ежегодно обновляют, чтобы учесть новые штаммы вируса.
• Массовая вакцинация снижает не только заболеваемость, но и нагрузку на систему здравоохранения.

Исторический контекст

  • Первые вакцины против гриппа появились в 1940-х годах.

  • В СССР массовая вакцинация активно проводилась с 1960-х годов.

  • Сегодня ежегодная вакцинация входит в национальные календари большинства стран мира.

Читайте также

Нутрициолог Сусанна Аллаярова: привычка делиться едой помогает избавиться от переедания сегодня в 16:04

Джо не делится едой, а зря: простой трюк меняет привычки

Узнайте, как привычка делиться едой помогает избежать переедания и формирует здоровые отношения с питанием. Маленькие шаги — большой эффект.

Читать полностью » Исследование British Journal of Health Psychology: фрукты и овощи повышают удовлетворённость жизнью сегодня в 15:45

Ошибка в питании, которая тихо крадёт радость из жизни

Исследование показывает, как рацион влияет на наше счастье. Узнайте, какие продукты помогают стать более удовлетворёнными жизнью и радоваться ей.

Читать полностью » Учёные: овсянка, зелёный чай и рыба поддерживают здоровье печени сегодня в 15:13

Три привычные ошибки в питании, которые превращают здоровую печень в бомбу замедленного действия

Узнайте, какие продукты поддерживают печень и помогают ей справляться с нагрузкой, какие угощения лучше исключить и какие привычки стоит пересмотреть.

Читать полностью » Голубика поддерживает здоровье мозга и снижает холестерин в крови — терапевт Галина Волкова сегодня в 14:49

Голубика работает лучше крема от морщин: как привычная ягода замедляет процессы старения

Голубика помогает замедлить старение, улучшить зрение и укрепить сердце. Как правильно есть ягоду и какие мифы о ней пора развеять?

Читать полностью » Доктор Афонина: избыток соли повышает давление и риск инсульта сегодня в 14:45

Соль медленно душит сердце: инсульт и гипертония прячутся в каждой ложке супа

Почему избыток соли повышает давление и риск инсульта, и какие специи помогут заменить её без потери вкуса.

Читать полностью » Сладости и фастфуд перед сном провоцируют лишний вес и изжогу сегодня в 13:49

Голодный сон хуже сладкого ужина: какие продукты вечером помогают уснуть, а какие мешают

Есть на ночь вредно или полезно? Всё зависит от выбора продуктов. Узнайте, какие перекусы помогут уснуть и не повредят фигуре.

Читать полностью » Невролог Цюпко: диагностика фибромиалгии осложнена отсутствием специфических маркеров сегодня в 13:40

Когда тело горит болью, а врачи не находят причину: что такое фибромиалгия

Почему фибромиалгию трудно диагностировать, какие методы помогают облегчить симптомы и можно ли жить без боли при хроническом заболевании.

Читать полностью » В Иванове врачи скорой помощи спасли женщину с инфарктом и клинической смертью сегодня в 12:35

Сердце превратилось в хаос, но дефибриллятор включил его заново

В Иванове врачи скорой помощи спасли женщину от смерти при инфаркте миокарда — решающими стали минуты и слаженные действия.

Читать полностью »

