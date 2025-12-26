Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 14:58

Грипп берёт паузу на праздники: главный удар придётся уже после Нового года

Пик гриппа в России смещается на период после каникул — вирусолог Прельяско

Рост заболеваемости новой разновидностью гриппа в России, известной как "гонконгский штамм", ожидается не во время новогодних каникул, а уже после их окончания. Основной всплеск, по оценкам специалистов, будет связан с возвращением детей в школы и возобновлением привычных социальных контактов. Об этом заявил известный итальянский вирусолог Фабрицио Прельяско в комментарии агентству РИА Новости.

Почему пик ожидается после праздников

Фабрицио Прельяско, главный врач городской миланской больницы "Галеацци", отметил, что сами праздничные дни создают благоприятную среду для распространения вирусов. По его словам, поездки, застолья и тесное общение в семейном кругу выступают своеобразным катализатором инфекции.

"Период праздников для вирусов является облегчающим фактором. Поездки, застолья, семейная близость становятся катализатором, и эффекты можно увидеть после. Если на каникулы закрываются школы, то пик наступит после начала учебы", — пояснил Фабрицио Прельяско.

Эксперт подчеркнул, что временное закрытие учебных заведений сдерживает распространение инфекции, однако после возвращения детей в коллективы вирус начинает распространяться значительно активнее.

Инкубационный период и динамика распространения

По словам вирусолога, инкубационный период "гонконгского штамма" гриппа составляет в среднем два-три дня. Заражение чаще всего происходит по цепочке, особенно в семейном кругу, где контакт между людьми наиболее тесный.

Прельяско отметил, что при такой динамике пик заболеваемости формируется примерно через десять дней после начала активного распространения. Именно в этот момент фиксируется максимальное число новых случаев.

Сколько продлится волна гриппа

Эксперт сравнил сезонную заболеваемость с колоколообразной кривой. По его словам, рост числа заболевших продолжается до определённой точки, после чего показатели начинают постепенно снижаться.

"Если инкубационный период длится две-три дня, то пик наступает за 10 дней. Эта "вершина горы" может продлиться пару недель: сезон заболеваемости выглядит как колоколообразная кривая, которая растет до определенной точки, чтобы потом спуститься. Это прогрессия", — пояснил Фабрицио Прельяско.

Таким образом, по оценке специалиста, наиболее напряжённый период может растянуться на несколько недель после окончания новогодних каникул, прежде чем ситуация начнёт стабилизироваться.

