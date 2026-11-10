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Вакцинация
Вакцинация
© mos.ru by Фото: пресс-служба Департамента здравоохранения города Москвы is licensed under Creative Commons Attribution 4.0
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Ирина Малова Опубликована сегодня в 16:24

Иммунитет не включается по щелчку: сезон гриппа выявил слабое место популярного способа профилактики

Экстренное укрепление защитных сил организма с помощью ударных доз витаминов в разгар эпидемического сезона является неэффективной стратегией, сообщила клинический иммунолог, профессор, доктор медицинских наук Наталья Калинина. В комментарии для NewsInfo эксперт пояснила, что формирование полноценного иммунного ответа требует значительного времени, которое невозможно сократить искусственно.

Ранее в официальном канале Роспотребнадзора сообщалось, что доля выявленных случаев вируса гриппа за последние три недели выросла почти в три раза, что свидетельствует о начале выраженного сезонного подъема заболеваемости. Ведомство уточняет, что в общей структуре циркулирующих патогенов по-прежнему превалируют респираторные вирусы не гриппозной этиологии.

Специалисты подчеркивают, что сейчас у россиян остается все меньше времени на защиту своего здоровья перед пиковыми нагрузками на иммунную систему.

По словам иммунолога, попытки "подстегнуть" иммунитет в момент, когда инфекция уже распространяется, часто не приносят желаемого результата из-за физиологических особенностей выработки антител. Даже если организм начинает реагировать по укороченной схеме, качество такой защиты остается низким.

"Мы получаем первый иммунный ответ через 3-4 дня. Это не очень эффективный иммунный ответ. Нужно проводить профилактику гриппа", — отметила Калинина.

Профессор подчеркнула, что она остается сторонником вакцинации, несмотря на споры об эффективности препаратов против новых штаммов. При этом медики напоминают, что даже перенесенная болезнь не гарантирует защиту от новой инфекции в будущем. Особое внимание специалист уделила современным комбинированным препаратам, которые выступают в роли индукторов интерферона и одновременно снижают аллергическую настроенность организма.

Подобная терапия особенно актуальна для детей, так как нарушения продукции определенных иммуноглобулинов могут провоцировать нежелательные реакции. Для достижения устойчивого результата такие средства рекомендуется использовать курсом до трех месяцев, особенно в периоды посещения образовательных учреждений.

"Буквально с первого дня нахождения в садике или в школе ребенок принимает таблетку утром перед тем, как идти в школу или детсад. Таким образом нужно в течение трех месяцев. И первые десять дней, если это острая ситуация, обязательно принимать", — пояснила эксперт.

Важно помнить, что любые превентивные меры должны быть системными, так как критические ошибки в лечении часто сводят на нет усилия по укреплению здоровья. Калинина добавила, что прием ударных доз витамина С не способен заменить полноценный иммунный ответ, который формируется неделями.

В условиях коллективной работы, когда простуда в офисе расходится по кругу, наиболее действенным методом остается своевременная профилактика, начатая до момента массового заражения. Помимо медикаментозной поддержки, значение имеет и общее состояние организма, при котором даже обычный куриный бульон при ОРВИ может оказать вспомогательную пользу в процессе восстановления.

Проверено экспертом: врач-терапевт (врач общей практики) Марина Егорова

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Автор Ирина Малова
Ирина Малова — корреспондент НьюсИнфо

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